Puszcza Niepołomice – Widzew Łódź: typy bukmacherskie

W tabeli PKO BP Ekstraklasy dwa razy więcej punktów zgromadzili zawodnicy z Łodzi. Nie jest to przypadek, ponieważ Widzew na wyjazdach przegrał tylko w Szczecinie, Białymstoku i Warszawie. Najbliższe starcie odbędzie się w Krakowie, jednak rywalem nie będzie miejscowa Cracovia, ale grająca o utrzymanie Puszcza Niepołomice. To sprawia, że goście są faworytem do zdobycia pełnej puli. Mój typ: wygrana Widzewa.

Puszcza Niepołomice – Widzew Łódź: ostatnie wyniki

Puszcza na przełomie października i listopada miała okres świetnych wyników. Niepołomiczanie ograli Kotwicę Kołobrzeg i awansowali do 1/8 finału Pucharu Polski. Później sensacyjnie pokonali liderującego w Ekstraklasie Lecha Poznań. Czar prysł przed przed przerwą na kadrę, gdy lepsza okazała się Stal Mielec.

Widzew dobre wyniki przeplata porażkami. Przykładem jest Puchar Polski, w którym łodzianie ograli Lechię Zielona Góra w serii rzutów karnych. Później Widzew musiał uznać wyższość Legii Warszawa. Ostatnio znów było pozytywnie, ponieważ Widzew rozprawił się z Zagłębiem Lubin.

Puszcza Niepołomice – Widzew Łódź: historia

W minionym sezonie nie brakowało emocji w bezpośrednich meczach tych drużyn. Widzew u siebie miał sporo problemów z ówczesnym beniaminkiem, którego pokonał 3:2. Puszcza zrewanżowała się w Krakowie, gdzie zwyciężyła 1:0.

Puszcza Niepołomice – Widzew Łódź: kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że faworytem rywalizacji są goście z Łodzi. Typ na wygraną Widzewa kształtuje się w wysokości 2.25. Remis wyceniono na 3.30. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Puszczy Niepołomice oszacowano na 2.95.

Puszcza Niepołomice Widzew Łódź 2.95 3.30 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 listopada 2024 17:27 .

Puszcza Niepołomice – Widzew Łódź, typ kibiców

Puszcza Niepołomice – Widzew Łódź, przewidywane składy

Tomasz Tułacz nie może skorzystać z czterech graczy. Kontuzjowani są Siplak i Revenco. Z kolei za nadmiar kartek pauzują Jakuba i Craciun. Lepszą sytuację kadrową ma Daniel Myśliwiec. Jedyni niezdolni do gry piłkarze to Pawłowski i Ibiza.

Puszcza Niepołomice – Widzew Łódź, transmisja meczu

Poniedziałkowe spotkanie 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie emitowane w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja ze starcia Puszcza Niepołomice – Widzew Łódź zacznie się o godzinie 18:00 i będzie emitowana na antenach: CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Ponadto dostęp do rywalizacji zapewni platforma CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

