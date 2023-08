IMAGO/Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Ernest Muci

Puszcza Niepołomice Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 sierpnia 2023 13:10 .

Puszcza – Legia, typy i przewidywania

Legia Warszawa przystąpi do niedzielnego spotkania w roli faworyta, ale w żadnym wypadku nie może zlekceważyć przeciwnika. Na niekorzyść drużyny Kosty Runjaicia działa pucharowa porażka, a co za tym idzie czekający ją w przyszłym tygodniu bardzo ważny rewanżowy pojedynek, który jest teraz priorytetem. Nie mniej jednak Legia do Krakowa, gdzie rozegra mecz z Puszczą jedzie z zamiarem zdobycia kompletu punktów.

Puszcza – Legia, ostatnie wyniki

Legia Warszawa do niedzielnego spotkania nie przystąpi w najlepszych nastrojach, mimo posiadania na swoim koncie kompletu sześciu punktów (wygrane 3:0 z ŁKS-em i Ruchem Chorzów). Jest to oczywiście spowodowane porażką 1:2 z Austrią Wiedeń przed własną publicznością w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Europy. Trzeba tutaj zaznaczyć, że była to porażka na własne życzenie.

Puszcza ma już za sobą trzy ligowe spotkania. W pierwszych dwóch jako beniaminek zapłaciła frycowe, przegrywając 2:3 z Widzewem Łódź i 1:4 z Jagiellonią Białystok. Przed tygodniem podopieczni Tomasza Tułacza zrehabilitowali się nieco swoim kibicom, wygrywając skromnie 1:0 w roli gospodarza ze Stalą Mielec.

Puszcza – Legia, historia

Obie drużyny oczywiście nie miały do tej pory okazji rywalizować na ligowych boiskach. W 2019 roku spotkały się jednak w rozgrywkach o Puchar Polski. Lepsza okazała się wówczas Legia, która w Niepołomicach wygrała 2:0 po trafieniach Wieteski i Kante.

Puszcza – Legia, kursy bukmacherskie

W roli faworyta, także zdaniem bukmacherów, do niedzielnego spotkania przystąpi Legia Warszawa.

Puszcza – Legia, kto wygra?

Puszcza – Legia, przewidywane składy

Przed niedzielnym spotkaniem trudno wytypować wyjściową jedenastkę Legii, ale na pewno można spodziewać się zmian w porównaniu do pucharowego spotkania z Austrią Wiedeń.

Puszcza Niepołomice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Legia Warszawa (Przewidywany skład) 3-4-1-2 Puszcza Niepołomice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Legia Warszawa (Przewidywany skład) 3-4-1-2 Trenerzy Tomasz Tulacz Kosta Runjaić Rezerwowi Muris Mešanović

6 Marcel Pieczek

10 Hubert Tomalski

16 Michal Walski

17 Jakub Bartosz

21 Michal Koj

23 Jordan Majchrzak

45 Rok Kidric Tomas Pekhart 7

Pawel Wszolek 13

Jurgen Çelhaka 21

Juergen Elitim 22

Dominik Hladun 30

Maciej Rosolek 39

Artur Jędrzejczyk 55

Bartosz Kapustka 67

Puszcza - Legia, transmisja meczu

Spotkanie Puszcza - Legia rozegrane zostanie w niedzielę (13 sierpnia) o godzinie 17:30. Transmisja z meczu będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3, a pojedynek skomentują Paweł Glamowski i Michał Trela.

Spotkanie będzie można oglądać także korzystając z usługi CANAL+ online, która jest dostępna teraz w promocyjnej cenie. Przy opcji bez zobowiązań można uzyskać rabat na pierwsze trzy miesiące dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Zamiast kwoty 54 zł, cena wyniesie tylko 39 zł miesięcznie. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

