Puszcza Niepołomice – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (11.08.2024)

Puszcza – Legia, typy bukmacherskie

Legia Warszawa w ramach 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy swoje spotkanie rozegra już w niedzielę. Przeciwnikiem “Wojskowych” będzie Puszcza Niepołomice, która to będzie miała atut własnego boiska. Podopieczni Goncalo Feio przystąpią do tej rywalizacji zbudowani zwycięstwo nad Brondby (3:2). Drużyna Tomasza Tułacza natomiast w ostatnim meczu przegrała z Zagłębie Lubin. Nadchodzący mecz zatem zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem gospodarze z pewnością będą chcieli napsuć krwi stołecznej ekipie. Ja spodziewam się jednak, że pełna pula wróci do Warszawy. Mój typ: wygrana Legii Warszawa

Puszcza – Legia, ostatnie wyniki

Puszcza Niepołomice słabo rozpoczęła sezon 2024/25. Podopieczni Tomasza Tułacza w dotychczas rozegranych trzech kolejkach zaliczyli jeden remis (2:2 z Górnikiem Zabrze), a także ponieśli dwie porażki (0:2 z Jagiellonią Białystok oraz 0:1 z Zagłębiem Lubin).

Legia Warszawa natomiast w dobrym style prezentuje się na początku kampanii. “Wojskowi” w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (6:0 z Caernarfoon w pierwszym meczu, 1:0 z Koroną Kielce, 5:0 z Caernarfoon w rewanżu oraz 3:2 z Brondby), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Piastem Gliwice).

Puszcza – Legia, historia

W minionym sezonie dopiero pierwszy raz historii drużyny miały okazje zmierzyć się ze sobą w rozgrywkach ligowych. Oba spotkania zakończyła się niespodziankami, bowiem w dwóch meczach padł remis 1:1.

Puszcza – Legia, kto wygra?

Puszcza – Legia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem niedzielnej rywalizacji jest Legia Warszawa. Jeśli rozważasz typ na wygraną zespołu Goncalo Feio, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.77 – 182. Na zwycięstwo Puszczy Niepołomice natomiast sięgają nawet 4.50. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Puszcza – Legia, przewidywane składy

Prawdopodobnie w meczu Puszczy Niepołomice z Legią Warszawa dojdzie do dwóch absencji w każdym zespołów. W zespole gospodarzy powinno zabraknąć Roka Kidricia i Artura Siemaszko. Goncalo Feio natomiast może nie skorzystać z Marko Burcha oraz Ramila Mustafajewa. Cała czwórka piłkarzy zmaga się kontuzjami.

Puszcza – Legia, transmisja meczu

Spotkanie Puszczy Niepołomice z Legią Warszawa na żywo będzie dostępny w telewizji i internecie. Spotkanie pokaże główny nadawca, czyli CANAL+. Transmisję znajdziemy na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Ponadto dzięki usłudze Canal+ Online mecze ten będzie można zobaczyć na żywo w internecie. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Pakiet CANAL+ Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy wyborze oferty na rok.

