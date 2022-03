Przed 1/2 finału Pucharu Króla: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Andres Guardado

Pierwsze starcia półfinałowe Pucharu Króla nie odpowiedziały na wiele pytań. Nieco bliżej awansu jest jedynie Real Betis, który w pierwszym meczu skromnie wygrał na stadionie Rayo Vallecano 2:1. W pojedynku Athleticu z Valencią jeszcze wszystko może się wydarzyć.

Valencia – Athletic Club. Typy, kursy, zapowiedź

Po pierwszym starciu fani Athleticu mają pełne prawo czuć niedosyt. Ich ulubieńcy szybko wyszli na prowadzenie, a całą drugą połowę grali w przewadze. I cóż z tego, skoro Valencia zdołała wyrównać po trafieniu Hugo Duro?

To, co łączy obie ekipy, to przyjęcie czterech bramek w starciu z Barceloną. W tym korespondencyjnym pojedynku górą znowu wychodzą podopieczni Bordalasa, którzy przynajmniej zdołali Dumie Katalonii odpowiedzieć jednym trafieniem. Poza tym obie strony zdają się być w podobnej dyspozycji. Los Leones rozbili jednak w pył Real Sociedad w derbach, co nie pozostało bez znaczenia dla morale zespołu. Baskowie mogą też być w lepszej formie fizycznej, w końcu nie bez powodu trener Marcelino pozostawił na ławce największe gwiazdy podczas wspomnianego łomotu od Blaugrany.

Nasz typ: zwycięstwo Athleticu.

Superbet 2.75 zwycięstwo Athleticu Zagraj!

Real Betis – Rayo Vallecano. Typy, kursy, zapowiedź

Tu sytuacja wydaje się jaśniejsza. Choć pojedynek na Estadio de Vallecas był dość wyrównany, trudno uznać zwycięstwo Realu Betis za niezasłużone (2:1). Andaluzyjczycy podejmą zatem u siebie beniaminka, mając przewagę jednego trafienia. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Rayo nadal nie wygrało w La Lidze w tym roku kalendarzowym! Po fenomenalnym wejściu w sezon, ekipa spod Madrytu zdecydowanie zdjęła nogę z gazu. A choć Verdiblancos przegrali w prestiżowych derbach z Sevillą, z pewnością zrobią wszystko, by awansować do finału.

Na przeszkodzie mogą stanąć im jedynie absencje. W czwartkowym starciu zabraknie bowiem kluczowych graczy, by wspomnieć tylko Nabila Fekira. Mimo tego do gospodarze zdają się faworytami drugiego z półfinałów Pucharu Króla.

Nasz typ: zwycięstwo Realu Betis.

Superbet 1.77 zwycięstwo Realu Betis Zagraj!

Program pierwszych meczów półfinałowych Pucharu Króla:

środa (02.03):

21:30 Valencia CF – Athletic Club (2)

czwartek (03.03):

21:00 Real Betis – Rayo Vallecano (1)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

Oferta dla nowych klientów i transmisje w Superbet

Mecze 1/4 finału Pucharu Króla możesz obstawiać w Superbet zakłady bukmacherskie. Bukmacher ten oferuje tydzień bez ryzyka do 1300 zł (cashback) i do 200 zł bonusu na start dla nowych klientów. Czytelnicy naszego serwisu otrzymają też freebet o wartości 34 zł. Można też odebrać dodatkowy bonus 20 zł za pobranie aplikacji Superbet. To łącznie 1554 zł w bonusach!Taki pakiet promocyjny otrzymasz tylko jeśli przy rejestracji podasz Superbet kod promocyjny GOAL.

Warto też skorzystać z promocji Super Przewaga. Jeśli wytypowana przez Ciebie drużyna osiągnie w dowolnym momencie spotkania dwa gole przewagi – niezależnie od wyniku końcowego, Superbet rozliczy Twój zakład jako wygrany. Szczegóły na stronie bukmachera.

W Superbet dostępne są też darmowe transmisje tv z meczów La Liga. Wystarczy się zarejestować.

Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Idź do Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.