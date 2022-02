PSG – Saint-Etienne: typy, kursy, zapowiedź (26.02.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Neymar

PSG – Saint-Etienne: typy i kursy na mecz Ligue 1. W sobotni wieczór paryżanie będą starali się zrobić kolejny krok w kierunku zdobycia mistrzostwa Francji, ale w żadnym wypadku nie mogą zlekceważyć swojego przeciwnika, choć ten w tym sezonie walczy o zupełnie inne cele.

Parc des Princes Ligue 1 Paris Saint-Germain Saint-Etienne 1.18 8.50 17.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lutego 2022 23:58 .

PSG – Saint-Etienne, typy na mecz i przewidywania

PSG w żadnym wypadku nie może sobie pozwolić na zlekceważenie swojego przeciwnika i zanotowanie wpadki w drugim ligowym meczu z rzędu. Gospodarze wybiegną na murawę w roli zdecydowanego faworyta, choć Zieloni w ostatnich tygodniach spisują się bardzo dobrze. Nie spodziewamy się w tym meczu niespodzianki, a także liczymy na sporo bramek. Nasz typ: wygrana PSG + powyżej 2,5 bramki

STS 1.42 wygrana PSG i powyżej 2,5 bramki Zagraj!

PSG – Saint-Etienne, sytuacja kadrowa

Paryżanie w sobotnim meczu nie będą mogli zagrać w najsilniejszym składzie, bowiem za żółte kartki pauzować musi Marco Verratti, a z problemami zdrowotnymi zmagają się Leandro Paredes i Sergio Ramos. Mało prawdopodobny jest z kolei występ Andera Herrery.

W ekipie Zielonych na pewno nie zobaczymy Enzo Crivelliego, Jorisa Gnagnona, Yvanna Macona i Saidou Sowa. Pod znakiem zapytania stoi występ Khazriego, ale do dyspozycji sztabu szkoleniowego ma być Zaydou Youssouf.

PSG – Saint-Etienne, ostatnie wyniki

Półtora tygodnia temu Paris Saint-Germain zrobiło ogromny krok w kierunku awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, jakim była wygrana 1:0 z Realem Madryt w pierwszym meczu 1/8 finału. I wszystko wskazuje na to, że to właśnie rywalizacja w najważniejszych europejskich rozgrywkach jest aktualnie priorytetem paryżan, którzy utrzymują bardzo bezpieczną 13-punktową przewagę w tabeli Ligue 1. Utrzymują ją mimo potknięć, takich jak to ubiegłotygodniowe przeciwko FC Nantes. Drużyna Mauricio Pochettino musiała wówczas niespodziewanie uznać wyższość rywali, przegrywając 1:3.

W sobotni wieczór PSG będzie miało okazję do rehabilitacji, podejmują na Parc des Princes walczące o utrzymanie Saint-Etienne. Zieloni jeszcze niedawno znajdowali się w strefie spadkowej, ale wydostali się z niej dzięki serii bardzo dobrych wyników. Wystarczy powiedzieć, że w czterech ostatnich meczach zapisali na swoje konto 10 punktów, co stanowi niemal połowę całego dorobku drużyny w tym sezonie. Teraz jednak przez Saint-Etienne zdecydowanie trudniejsze zadanie.

PSG – Saint-Etienne, historia

Pierwsze spotkanie tych zespołów w tym sezonie rozegrane zostało pod koniec listopada ubiegłego roku i zakończyło się wygraną 3:1 gości z Paryża. Wygrana PSG wcale jednak nie przyszła łatwo, bowiem to Zieloni jako pierwsi wyszli na prowadzenie. Goście do ich bramki zaczęli trafiać, gdy grali już w liczebnej przewadze po czerwonej kartce dla Kolodziejczaka.

Saint-Etienne ostatnie zwycięstwo w ligowym spotkaniu nad PSG odniosło w listopadzie 2012 roku, choć od tamtej pory obie drużyny mierzyły się aż 17 razy.

PSG – Saint-Etienne, kursy

Bukmacherzy nie dają w tym meczu żadnych szans Saint-Etienne, co może nieco dziwić biorąc pod uwagę postawę tej drużyny w ostatnich kolejkach. Spodziewający się w tym spotkaniu niespodzianki mogą skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka nawet do 234 zł. Wchodzi on w skład bonusu powitalnego, który można otrzymać podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

PSG – Saint-Etienne, przewidywane składy

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Pereira, Gueye, Wijnaldum – Messi, Mbappe, Neymar

St. Etienne: Bernardoni – Sacko, Mangala, Nade – Thioub, Youssouf, Camara, Kolodziejczak – Boudebouz – Khazri, Bouanga

PSG – Saint-Etienne, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie można obejrzeć “na żywo” na kanałach Eleven Sports 2, Eleven Sports 4 i nSport+.

Pakiet Powitalny do 1504zł. Zakład bez ryzyka do 234zł! Największy polski bukmacher Sprawdź! Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.