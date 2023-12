PSG – Metz: typy, kursy, zapowiedź (20.12.2023)

IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Marquinhos

PSG – Metz, typy i przewidywania

Ostatnie mecze bezpośrednie oraz różnica w poziomie sportowym wskazuje na to, że PSG jest niekwestionowanym faworytem. Warto jednak zauważyć, że paryżanie mają problem z regularnym wygrywaniem. Ponadto Metz punktuje lepiej na wyjeździe, niż u siebie. To sprawia, że w środę może dojść do niespodzianki w postaci straty punktów przez mistrza Francji. Mój typ: remis.

PSG – Metz, ostatnie wyniki

Minione tygodnie nie są łatwe dla piłkarzy PSG. Z trudem awansowali oni do kolejnej rundy Ligi Mistrzów po dwóch kolejnych remisach 1:1 w fazie grupowej. Paryżanie punktami podzielili się ostatnio także z Lille na krajowym podwórku. Wcześniej mistrz Francji niezbyt przekonująco pokonał Nantes i Le Havre.

Gracze Metz zakończyli listopad pozytywnym akcentem w postaci wyjazdowego zwycięstwa z Lorient. Były to jednak miłe złego początki. Zespół ten okazał się gorszy od rywala w trzech meczach z rzędu, ostatnio od piłkarzy Montpellier.

PSG – Metz, historia

Kluby te po raz ostatni rywalizowały w sezonie 2021/2022. Wówczas PSG wygrało na ternie Metz 2:1, a w Paryżu aż 5:0.

PSG – Metz, kursy bukmacherskie

Paris Saint-Germain przystąpi do środowego meczu w roli faworyta. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 1.15. W przypadku ewentualnej wygranej Metz jest to nawet 16.3. Kurs na remis waha się z kolei między 7.75 a 8.50. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto warto wykorzystać kod promocyjny do STS GOAL, dzięki któremu możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

PSG – Metz, przewidywane składy

Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Metz László Bölöni Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Metz László Bölöni Rezerwowi ▼ 11 Marco Asensio 15 Danilo Pereira 26 Nordi Mukiele 27 Cher Ndour 29 Bradley Barcola 30 Alexandre Letellier 33 Warren Zaïre-Emery 38 Ethan Mbappe 80 Arnau Tenas 1 Guillaume Dietsch 5 Fali Candé 6 Kevin N’Doram 14 Cheikh Sabaly 19 Habib Maïga 34 Joseph Nduquidi 37 Ibou Sané 39 Koffi Frank Kouao 99 Joel Asoro Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Metz László Bölöni Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Metz László Bölöni Rezerwowi ▼ 11 Marco Asensio 15 Danilo Pereira 26 Nordi Mukiele 27 Cher Ndour 29 Bradley Barcola 30 Alexandre Letellier 33 Warren Zaïre-Emery 38 Ethan Mbappe 80 Arnau Tenas 1 Guillaume Dietsch 5 Fali Candé 6 Kevin N’Doram 14 Cheikh Sabaly 19 Habib Maïga 34 Joseph Nduquidi 37 Ibou Sané 39 Koffi Frank Kouao 99 Joel Asoro

PSG – Metz, kto wygra?

PSG – Metz, transmisja meczu

Środowy mecz 17.. kolejki Ligue 1 pomiędzy PSG a Metz rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja tej rywalizacji będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie Eleven Sports 2 oraz Canal+ Now.

