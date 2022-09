Przed 6. kolejką Ligue 1: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: gracze PSG

Co wydarzy się w 6. kolejce Ligue 1? Między innymi PSG zmierzy się w delegacji z Nantes i zagra o piąte zwycięstwo w tej kampanii. Przeczytaj poniżej opisy trzech konfrontacji. Sprawdź też kursy wystawione przez podmioty bukmacherskie oraz nasze typy na wszystkie konfrontacje.

Nantes – PSG. Typy, kursy, zapowiedź

Gracze PSG kroczą praktycznie od zwycięstwa do zwycięstwa. Przed kilkoma dniami zawodnicy tego klubu pewnie pokonali na wyjeździe Toulouse 3:0. Między innymi kolejne gole zapisali na swoim koncie Neymar oraz Kylian Mbappe. Aktualnie goście tego spotkania są na pierwszym miejscu w ligowej tabeli (13 oczek). Na uwagę zwraca bilans bramkowy. Do tej pory paryżanie strzelił 21 bramek i tylko cztery stracili. Kanarki są na dziesiątej lokacie. We wszystkich spotkaniach gospodarze tej sobotniej potyczki zdobyli zaledwie sześć bramek. Ostatnio piłkarze Nantes zremisowali na wyjeździe ze Strasbourgiem 1:1.

Auxerre – Marsylia. Typy, kursy, zapowiedź

Olympique Marsylia pod kątem punktowym dotrzymuje kroku paryżanom. Goście tego sobotniego spotkania także mają na swoim koncie cztery zwycięstwa oraz tylko jeden remis. W ostatniej kolejce, która została rozegrana w środku tego tygodnia, gracze Marsylii skromnie pokonali u siebie Clermont 1:0. Jedynego gola w tym spotkaniu zdobył senegalski pomocnik Pape Gueye. Aktualnie Marsylia zajmuje trzecie miejsce. Sześć lokat niżej są piłkarze beniaminka. Zawodnicy Auxerre odnotowali w tym sezonie dwa zwycięstwa, jeden remis oraz dwie porażki. Kilka dni temu piłkarze tego klubu przegrali delegacyjne starcie z Lyonem 1:2.

Reims – Lens. Typy, kursy, zapowiedź

Faworytami są tutaj gracze Lens. Reims dopiero w środę zanotowało pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Ostatniego dnia sierpnia gospodarze pokonali na wyjeździe Angers 4:2. Wcześniej odnieśli po dwa remisy i porażki. Gospodarze tego spotkania stracili w tym sezonie już 12 goli. U siebie rywalizowali dwukrotnie i zainkasowali zaledwie punkt. Bardzo wysokie drugie miejsce zajmują piłkarze Lens. Przemysław Frankowski oraz spółka ostatnio pewnie pokonali na swoim terenie Lorient 5:2. Tym razem Polak wszedł na ostatni kwadrans. Obecnie goście mogą pochwalić się tym, że zdobyli w tym sezonie już 13 punktów.

Ligue 1 – typy na 6. kolejkę

Sobota (3 września)

17:00 Auxerre – Marsylia (2)

19:00 Lyon – Angers (1)

21:00 Nantes – PSG (2)

Niedziela (4 września)

13:00 Montpellier – Lille (2)

15:00 Ajaccio – Lorient (x)

15:00 Brest – Strasbourg – (1)

15:00 Clermont – Toulouse (x)

15:00 Reims – Lens (1)

17:05 Troyes – Rennes (2)

20:45 Nice – Monaco (x)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1 x 2 15:00 3 September 2022 Auxerre Marseille 4.50 3.90 1.70 4.75 4.20 1.72 4.60 4.00 1.71 17:00 3 September 2022 Lyon Angers 1.30 5.80 9.25 1.30 6.00 9.00 1.30 6.00 9.00 19:00 3 September 2022 Nantes Paris Saint-Germain 8.75 6.00 1.30 10.00 6.50 1.28 9.80 6.40 1.27 Pokaż 7 więcej spotkań 11:00 4 September 2022 Montpellier Lille 3.15 3.45 2.18 3.25 3.70 2.20 3.15 3.55 2.20 13:00 4 September 2022 Clermont Foot Toulouse 2.80 3.25 2.47 2.80 3.40 2.55 2.85 3.35 2.49 13:00 4 September 2022 Reims Lens 3.10 3.40 2.23 3.20 3.60 2.25 3.15 3.50 2.25 13:00 4 September 2022 Brest Strasbourg 2.85 3.35 2.40 2.90 3.50 2.45 2.85 3.40 2.46 13:00 4 September 2022 AC Ajaccio Lorient 2.44 3.10 2.95 2.45 3.30 3.10 2.47 3.25 3.00 15:05 4 September 2022 Troyes Rennes 4.40 3.90 1.80 4.10 3.80 1.83 18:45 4 September 2022 Nice Monaco 2.80 3.60 2.45 2.80 3.55 2.46 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 września 2022 07:57 .

