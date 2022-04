Przed 33. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: SSC Napoli - AS Roma

33. kolejka Serie A zostanie rozłożona na trzy dni, ale tylko jeden świąteczny. Zdecydowanie najciekawiej zapowiada się poniedziałkowa batalia z udziałem Napoli i Romy. Interesująco powinno być również w potyczkach Milanu z Genoą, czy Juventusu z Bologną. Sprawdź kursy i nasze typy na mecze 33. kolejki Serie A w sezonie 2021/22.

AC Milan – Genoa CFC. Typy, kursy, zapowiedź

AC Milan w ostatnim czasie nie zachwyca swoją grą. Podopieczni Stefano Pioliego co prawda nie stracili bramki w pięciu ostatnich spotkaniach. Aczkolwiek w dwóch ostatnich meczach Rossoneri bezbramkowo remisowali.

AC Milan w boju 33. kolejki Serie A zmierzy się w roli gospodarza z Genoą. Rossoblu w dwóch ostatnich spotkaniach za każdym razem schodzili z placu gry na tarczy. Rossoneri nie przegrali jednak z tą ekipą w żadnym z trzech ostatnich meczów, więc spodziewamy się spokojnej wygranej mediolańczyków w piątkowy wieczór. Nasz typ: wygrana Milanu.

Juventus FC – Bologna FC. Typy, kursy, zapowiedź

Juventus – Bologna to bez wątpienia jeden z najciekawszych sobotnich meczów w lidze włoskiej. W obu ekipach są polscy bramkarze, co dodaje dodatkowego smaczku rywalizacji.

Stara Dama przystąpi do sobotniej batalii po wygranej nad Cagliari Calcio (2:1). Tym samym Juve wróciło na zwycięski szlak po porażce z Interem Mediolan (0:1). Bologna to natomiast zespół, który pokonał Sampdorię (2:0).

Obie drużyny po raz ostatni grały ze sobą w grudniu minionego roku. Juventus wygrał wówczas 2:0 po golach Alvaro Moraty i Juana Cuadrado. Turyńczycy ogólnie są bez porażki z Rossoblu od 21 wrzesnia 2011 roku. Nasz typ: wygrana Juventusu.

SSC Napoli – AS Roma. Typy, kursy, zapowiedź

Starcie na Stadio Diego Armando Maradona w poniedziałkowy wieczór to zdecydowanie największy hit 33. kolejki Serie A. Napoli walczy cały czas o mistrzostwo Włoch. Giallorossi liczą się z kolei w grze o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów.

Obie ekipy w różnych nastrojach przystąpią do spotkania. Napoli ostatnio musiało uznać wyższość Fiorentinie (2:3). Tymczasem rzymianie w pokonanym polu pozostawili Salernitanę (2:1).

W pięciu ostatnich starciach między obiema drużynami trzykrotnie górą było Napoli, raz wygrała Roma i jedna potyczka zakończyła się remisem. Właśnie ostatnia potyczka ligowa z udziałem obu teamów zakończyła się podziałem punktów po bezbramkowym remisie. W związku z tym spodziewamy się kilku goli w poniedziałkowym boju. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Program 33. kolejki Serie A:

Piątek (15.04.2022)

19:00 Spezia Calcio – Inter Mediolan (2)

21:00 AC Milan – Genoa CFC (1)

Sobota (16.04.2022)

12:30 Cagliari Calcio – US Sassuolo (obie drużyny strzelą – TAK)

14:30 UC Sampdoria – US salernitana (1)

14:30 Udinese Calcio – Empoli FC (poniżej 2,5 bramki – TAK)

16:30 ACF Fiorentina – Venezia Calcio (1)

18:30 Juventus FC – Bologna FC (1)

20:45 SS Lazio – Torino FC (1)

Niedziela (18.04.2022)

19:00 SSC Napoli – AS Roma (powyżej 2,5 bramki – TAK)

21:00 Atalanta BC – Hellas Werona (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

33. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 17:00 15 April 2022 Spezia Inter 9.05 5.50 1.32 9.30 5.50 1.33 9.30 5.50 1.33 9.20 5.60 1.31 19:00 15 April 2022 AC Milan Genoa 1.33 5.00 10.25 1.34 5.00 10.50 1.35 4.90 10.50 1.32 5.20 9.80 10:30 16 April 2022 Cagliari Sassuolo 2.80 3.55 2.35 2.76 3.55 2.38 2.90 3.60 2.40 2.80 3.65 2.37 Pokaż 7 więcej spotkań 12:30 16 April 2022 Udinese Empoli 1.79 3.70 4.20 1.85 3.72 4.20 1.85 3.70 4.35 1.80 3.80 4.30 12:30 16 April 2022 Sampdoria Salernitana 1.83 3.65 4.05 1.82 3.80 4.35 1.85 3.70 4.35 1.84 3.75 4.10 14:30 16 April 2022 Fiorentina Venezia 1.37 5.00 8.35 1.38 4.85 9.00 1.38 5.00 8.60 1.37 5.20 8.20 16:30 16 April 2022 Juventus Bologna 1.35 4.75 10.25 1.36 5.00 9.40 1.37 4.85 9.50 1.35 5.00 9.00 18:45 16 April 2022 Lazio Torino 1.65 3.90 5.35 1.68 3.80 5.50 1.67 3.90 5.35 1.64 3.95 5.40 17:00 18 April 2022 SSC Napoli Roma 1.89 3.50 3.95 1.93 3.55 3.75 1.95 3.60 4.00 1.90 3.65 4.00 19:00 18 April 2022 Atalanta Verona 1.62 4.05 4.95 1.64 4.00 5.50 1.67 4.15 5.00 1.63 4.20 5.20 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 kwietnia 2022 18:43 .

