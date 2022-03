Przed 29. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Torino FC - Inter Mediolan

29. kolejka Serie A została rozłożona na trzy dni. Rozegranych zostało już 275 spotkań, czyli 72 procent meczów ligi włoskiej w trakcie kampanii 2021/2022. W ten weekend bardzo ciekawie zapowiadają się potyczki Sampdoria – Juventus, Udinese – AS Roma, czy Torino – Inter. Sprawdź kursy i nasze typy na mecze 29. kolejki Serie A w sezonie 2021/22.

UC Sampdoria – Juventus FC. Typy, kursy, zapowiedź

Sampdoria – Juventus to trzecie sobotnie starcie w Serie A. W roli zdecydowanego faworyta przystąpi do tej potyczki Stara Dama. Genueńczycy mają natomiast zamiar wrócić na zwycięski szlak po dwóch z rzędu porażkach.

Sampdoria tydzień temu była zmuszona uznać wyższość Udinese Calcio (1:2). Była to jednocześnie szesnasta porażka genueńczyków w tym sezonie. Juventus jest natomiast od czternastu meczów bez porażki. Ostatnio ekipa z Turynu pokonała Spezię (1:0). Nasz typ: wygrana Juventusu.

Udinese Calcio – AS Roma. Typy, kursy, zapowiedź

Jeden z ciekawszych niedzielnych bojów w lidze włoskiej odbędzie się na Dacia Arena. Udinese Calcio zmierzy się w nim z AS Roma. Bianconeri powalczą w tej potyczce o siódme zwycięstwo w trakcie trwającej kampanii. Z kolei rzymianie chcą wygrać po raz piętnasty w tej kampanii.

Udinese przystąpi do starcia po wygranej potyczce z Sampdorią (2:1). Ogólnie ekipa Gabriele Cioffiego jest bez porażki od trzech meczów. Giallorossi są natomiast ekipą, która jest bez przegranego spotkania od 16 stycznia. W tym czasie zespół Jose Mourinho zanotował cztery zwycięstwa i trzy remisy. W pokonanym polu tydzień temu rzymianie pozostawili Atalantę (1:0). Nasz typ: wygrana Romy.

Torino FC – Inter Mediolan. Typy, kursy, zapowiedź

Najciekawiej zapowiadający się mecz 29. kolejki ligi włoskiej odbędzie się w Turynie, gdzie miejscowe Torino stanie do rywalizacji z Interem Mediolan. Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że górą w tej potyczce będzie aktualny mistrz Serie A.

Zawodnicy Byków przystąpią do potyczki, będąc od sześciu meczów bez wygranej. W tym czasie Torino poniosło trzy porażki i trzy remisy. Nerazzurri mają natomiast za sobą dwa zwycięstwa z rzędu. W lidze mediolańczycy pokonali ostatnio Salernitanę (5:0). Tymczasem w Lidze Mistrzówwygrali z Liverpoolem (1:0). Nasz typ: wygrana Interu.

Program 29. kolejki Serie A:

Sobota (12.03.2022)

15:00 US Salernitana – US Sassuolo (powyżej 2,5 bramki – TAK)

15:00 Spezia Calcio – Cagliari Calcio (obie drużyny strzelą – TAK)

18:00 UC Sampdoria – Juventus FC (2)

20:45 AC Milan – Empoli FC (1)

Niedziela (13.03.2022)

12:30 ACF Fiorentina – Bologna FC (1)

15:00 Hellas Werona – SSC Napoli (2)

18:00 Atalanta BC – Genoa CFC (1)

18:00 Udinese Calcio – AS Roma (2)

20:45 Torino FC – Inter Mediolan (2)

Poniedziałek (14.03.2022)

20:45 SS Lazio – Venezia Calcio (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

29. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 14:00 12 March 2022 Spezia Cagliari 2.70 3.15 2.65 2.73 3.25 2.72 2.75 3.20 2.75 2.70 3.25 2.65 14:00 12 March 2022 Salernitana Sassuolo 3.85 3.95 1.80 4.05 4.05 1.83 3.95 4.10 1.81 17:00 12 March 2022 Sampdoria Juventus 5.20 3.85 1.67 5.25 3.90 1.68 5.20 3.95 1.66 Pokaż 7 więcej spotkań 19:45 12 March 2022 AC Milan Empoli 1.37 5.35 7.50 1.37 5.10 8.60 1.38 5.15 8.20 1.37 5.20 7.60 11:30 13 March 2022 Fiorentina Bologna 1.64 3.95 4.90 1.68 4.00 5.10 1.67 4.00 5.20 1.64 4.10 5.00 14:00 13 March 2022 Verona SSC Napoli 3.35 3.40 2.11 3.50 3.55 2.10 3.45 3.55 2.15 3.40 3.50 2.12 17:00 13 March 2022 Atalanta Genoa 1.35 5.15 8.70 1.35 5.10 9.50 1.35 5.15 9.50 1.35 5.20 8.80 17:00 13 March 2022 Udinese Roma 3.20 3.30 2.22 3.35 3.30 2.27 3.35 3.30 2.27 3.25 3.40 2.24 19:45 13 March 2022 Torino Inter 4.80 3.85 1.67 5.00 4.00 1.70 5.00 3.95 1.68 19:45 14 March 2022 Lazio Venezia 1.34 5.25 8.45 1.33 5.10 10.50 1.35 5.25 9.05 1.34 5.40 8.40 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 marca 2022 15:13 .

