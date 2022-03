Przed 28. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: SSC Napoli - AC Milan

28. kolejka Serie A zacznie się już w piątkowy wieczór. Jak dotąd za nami 265 rozegranych meczów w lidze włoskiej. Tym samym do rozegrania pozostało jeszcze 115 spotkań. W najbliższą niedzielę arcyciekawie zapowiada się batalia Napoli – Milan. Sprawdź kursy i nasze typy na mecze 28. kolejki Serie A w sezonie 2021/22.

AS Roma – Atalanta BC. Typy, kursy, zapowiedź

AS Roma – Atalanta to jeden z ciekawszych meczów weekendu w lidze włoskiej. Obie ekipy rywalizują o to, aby wywalczyć miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Aktualnie La Dea ma na swoim koncie 47 punktów. Trzy oczka mnie mają rzymianie.

Obie drużyny do sobotniej batalii na Stadio Olimpico przystąpią w dobrych nastrojach po zwycięstwa w ostatniej kolejce. Giallorossi okazali się lepsi od Spezii (1:0). Tymczasem Atalanta w pokonanym polu pozostawiła Sampdorię (4:0). Nasz typ: powyżej 2,5 bramki.

Juventus FC – Spezia Calcio. Typy, kursy, zapowiedź

Juventus FC, chociaż otwarcie o tym nikt w klubie nie mówi, to wciąż walczy o mistrzostwo Serie A. Stara Dama aktualnie traci do lidera rozgrywek siedem punktów. Turyńczycy są niepokonani w Serie A od 13 meczów.

Juve do niedzielnej batalii podejdzie po wygranym boju z Empoli (3:2). Do zwycięstwa team z Turynu poprowadził Dusan Vlahović, który zdobył dwie bramki. Z kolei Spezia Arkadiusza Recy i Jakuba Kiwiora ostatnio zaliczyła trzy z rzędu porażki. Kolejno z Fiorentiną (1:2), Bologną (1:2) oraz Romą (0:1). Nasz typ: wygrana Juventusu.

SSC Napoli – AC Milan. Typy, kursy, zapowiedź

Napoli – Milan to bez wątpienia najciekawszy mecz 28. kolejki ligi włoskiej. Lider rozgrywek zmierzy się z wiceliderem. Podopieczni Luciano Spallettiego podejdą do spotkania, mogąc pochwalić się serią bez porażki od 6 stycznia. W tym czasie Napoli wygrała pięć meczów, a trzy zremisowało.

Napoli tydzień temu w pokonanym polu pozostawiło Lazio (2:1). Tymczasem Rossoneri przystąpią do starcia po zremisowanym boju z Udinese Calcio (1:1). Ogólnie Milan jest bez porażki w Serie A od pięciu spotkań, notując w tym czasie trzy podziały punktów i dwa wygrane mecze. Nasz typ: wygrana Napoli.

Program 28. kolejki Serie A:

Piątek (04.03.2022)

20:45 Inter Mediolan – US Salernitana (1)

Sobota (05.03.2022)

15:00 Udinese Calcio – UC Sampdoria (obie drużyny strzelą – TAK)

18:00 AS Roma – Atalanta BC (powyżej 2,5 bramki – TAK)

20:45 Cagliari Calcio – SS Lazio (2)

Niedziela (06.03.2022)

12:30 Genoa CFC – Empoli FC (X)

15:00 Bologna FC – Torino FC (obie drużyny strzelą – TAK)

15:00 ACF Fiorentina – Hellas Werona (1)

15:00 Venezia Calcio – US Sassuolo (2)

18:00 Juventus FC – Spezia Calcio (1)

20:45 SSC Napoli – AC Milan (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

28. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 19:45 4 March 2022 Inter Salernitana 1.18 7.25 15.50 1.17 7.85 17.00 1.18 7.50 17.00 1.18 8.20 17.00 14:00 5 March 2022 Udinese Sampdoria 1.89 3.45 4.00 1.95 3.45 4.20 1.95 3.45 4.20 1.90 3.60 4.10 17:00 5 March 2022 Roma Atalanta 2.60 3.45 2.65 2.62 3.60 2.62 2.65 3.50 2.65 2.60 3.40 2.70 Pokaż 7 więcej spotkań 19:45 5 March 2022 Cagliari Lazio 3.45 3.30 2.11 3.75 3.46 2.06 3.70 3.40 2.10 3.50 3.40 2.12 11:30 6 March 2022 Genoa Empoli 2.47 3.30 2.80 2.48 3.50 2.84 2.55 3.35 2.85 2.49 3.40 2.80 14:00 6 March 2022 Bologna Torino 2.75 3.15 2.60 2.83 3.15 2.70 2.80 3.20 2.75 2.80 3.25 2.60 14:00 6 March 2022 Venezia Sassuolo 3.10 3.40 2.21 3.35 3.40 2.23 3.30 3.40 2.25 3.15 3.55 2.23 14:00 6 March 2022 Fiorentina Verona 2.02 3.55 3.45 2.06 3.50 3.70 2.05 3.50 3.75 2.03 3.65 3.55 17:00 6 March 2022 Juventus Spezia 1.25 6.00 12.00 1.25 5.90 14.00 1.27 6.00 11.50 1.26 5.80 11.00 19:45 6 March 2022 SSC Napoli AC Milan 2.15 3.20 3.40 2.17 3.25 3.65 2.20 3.25 3.60 2.17 3.35 3.50 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2022 14:00 .

