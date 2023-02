Przed 22. kolejką La Liga: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Pedri

Walka o mistrzostwo Hiszpanii się zaostrza. Czy FC Barcelona utrzyma swoją passę i pokona walczący o utrzymanie Cadiz?

Osasuna Pampeluna – Real Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Real Madryt w świetnym stylu wrócił do La Ligi po tym, jak sięgnął po Klubowe Mistrzostwa Świata. Umówmy się, jednak – rozbicie Elche nie jest jeszcze równoznaczne z powrotem do wysokiej dyspozycji. W ten weekend Królewskich przetestują znacznie silniejsi rywale – Osasuna Pampeluna. Gospodarze świetnie organizują się w obronie, a do tego są w stanie zaskoczyć w ataku każdego przeciwnika, głównie za sprawą Chimy’ego Avili. Los Blancos nie mogą jednak pozwolić sobie na potknięcie.

Nasz typ: zwycięstwo Realu Madryt

Atletico Madryt – Athletic Club. Typy, kursy, zapowiedź

Atletico Madryt od pięciu spotkań jest niepokonane w La Lidze. To wyraźnie pokazuje delikatną zwyżkę formy Rojiblancos. Ci nadal marzą o zajęciu na koniec sezonu miejsca na podium. By do tego doszło, muszą utrzymać dobry trend. Wyzwanie podczas najbliższego weekendu nie będzie jednak łatwe. Na Civitas Metropolitano przyjedzie bowiem Athletic, mający za sobą dwa kolejne zwycięstwa. Świetnie ostatnio zaprezentował się Unai Simon, a także Nico Williams. Czy Baskowie zdołają zaskoczyć gospodarzy?

Nasz typ: obie strzelą

FC Barcelona – Cadiz CF. Typy, kursy, zapowiedź

FC Barcelona jest w niesamowitej formie w rozgrywkach ligowych. Duma Katalonii zapewniła już sobie osiem punktów przewagi nad Realem Madryt i pewnie zmierza po pierwsze od czterech lat mistrzostwo. W ten weekend na jej drodze stanie walczący o utrzymanie Cadiz. Co prawda zespół ten wygrał dwa z ostatnich trzech meczów i – przynajmniej chwilowo – wydostał się ze strefy spadkowej, trudno przewidzieć, by postawił się gospodarzom na Camp Nou.

Nasz typ: zwycięstwo Barcelony

Program 22. kolejki La Ligi:

piątek (17 lutego):

21:00 Girona FC – UD Almeria (obie strzelą)

sobota (18 lutego):

14:00 Real Sociedad – Celta Vigo (powyżej 2,5 bramki)

16:15 Real Betis – Real Valladolid (1)

18:30 RCD Mallorca – Villarreal CF (2)

21:00 Osasuna Pampeluna – Real Madryt (2)

niedziela (18 lutego):

14:00 Elche CF – Espanyol Barcelona (2)

16:15 Rayo Vallecano – Sevilla FC (X)

18:30 Atletico Madryt – Athletic Club (obie strzelą)

21:00 FC Barcelona – Cadiz CF (1)

poniedziałek (19 lutego):

21:00 Getafe CF – Valencia CF (X)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

22. kolejka La Ligi: kursy bukmacherskie, zakład AKO

