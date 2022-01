Przed 21. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: AS Roma - Juventus FC

21. kolejka Serie A podobnie jak poprzednia seria gier nie będzie rozegrana w pełnym wymiarze. Dwa mecze zostały przełożone. W każdym razie emocji w niedzielę na włoskich boiskach nie powinno zabraknąć. Tym bardziej że odbędą się dwa hity. Najpierw AS Roma zmierzy się z Juventusem, a później Inter Mediolan skonfrontuje swoje siły z Lazio. Sprawdź kursy i nasze typy na mecze 21. kolejki Serie A w sezonie 2021/22.

AS Roma – Juventus FC. Typy, kursy, zapowiedź

AS Roma i Juventus w różnych strojach podejdą do niedzielnego starcia. Rzymianie mają za sobą porażkę z Milanem (1:3). Tym samym zakończyła się passa spotkań bez porażki Wilków, która trwała od 9 grudnia.

Stara Dama z kolei w środku tygodnia podzieliła się punktami z Napoli (1:1). Tym samym Juventus jest już od siedmiu meczów bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki. Aczkolwiek faktem jest, że turyńczycy mierzyli się w tym czasie głównie z zespołami niżej notowanymi.

W sześciu ostatnich potyczkach między oboma zespołami cztery razy górą było Juve, raz triumfowała Roma i jedno starcie zakończyło się remisem. Nasza redakcja typuje, że w tym boju padną minimum trzy gole. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Inter Mediolan – SS Lazio. Typy, kursy, zapowiedź

W ostatnim starciu między Lazio a Interem Mediolan padły cztery gole. W październikowym boju szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliło Lazio, wygrywając 3:1.

Mediolańczycy podejdą do niedzielnej batalii po zwycięstwie nad Torino (1:0). Inter może pochwalić się tym samym siedmioma z rzędu zwycięstwami.

Rzymianie natomiast w miniony czwartek zremisowali z Empoli (3:3). Jednocześnie piłkarze Lazio są już od trzech spotkań bez porażki.

Nasza redakcja spodziewa się w tej batalii goli z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS 1,76 obie drużyny strzelą – TAK Zagraj

Program 21. kolejki Serie A:

Sobota (9 stycznia))

12:30 Venezia Calcio – AC Milan (2)

14:30 Empoli FC – US Sassuolo (obie drużyny strzelą – TAK)

16:30 SSC Napoli – UC Samdoria (1)

16:30 Udinese Calcio – Atalanta BC (obie drużyny strzelą – TAK)

18:30 Genoa CFC – Spezia Calcio (1)

16:30 AS Roma – Juventus (powyżej 2,5 bramki – TAK)

16:30 Hellas Werona – US Salernitana (X)

20:45 Inter Mediolan – SS Lazio (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

21. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 12:30:00 2022-01-09 Venezia AC Milan 6.15 4.00 1.57 6.00 4.15 1.58 6.00 4.20 1.57 6.00 4.40 1.58 14:30:00 2022-01-09 Empoli Sassuolo 2.55 3.65 2.50 2.62 3.80 2.52 2.60 3.70 2.60 2.65 3.85 2.55 16:30:00 2022-01-09 Udinese Atalanta Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 16:30:00 2022-01-09 SSC Napoli Sampdoria 1.40 4.90 7.60 1.39 4.70 9.10 1.40 4.95 8.00 1.39 5.40 8.20 18:30:00 2022-01-09 Roma Juventus 3.35 3.35 2.20 3.35 3.40 2.22 3.40 3.40 2.20 3.45 3.40 2.24 18:30:00 2022-01-09 Genoa Spezia 2.05 3.20 3.70 2.01 3.40 4.00 2.05 3.40 3.85 2.09 3.40 3.85 20:45:00 2022-01-09 Inter Lazio 1.42 4.80 7.25 1.42 4.80 7.70 1.42 5.00 7.30 1.43 5.20 7.20 20:45:00 2022-01-09 Verona Salernitana 1.36 5.10 8.00 1.38 4.95 8.70 1.40 5.00 7.85 1.38 5.40 8.40 17:00:00 2022-01-10 Torino Fiorentina Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 20:45:00 2022-01-11 Cagliari Bologna Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8. stycznia 2022 22:56 .

