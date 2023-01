Przed 20. kolejką Ligue 1: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: gracze PSG

W trakcie najbliższego weekendu zostanie rozegrana 20. kolejka w rozgrywkach Ligue 1. O kolejne trzy punkty zagrają gracze PSG, którzy podejmą Reims. Jak zaś spisze się Marsylia w starciu z Monaco? Sprawdź poniżej opisy kilku konfrontacji, a potem dowiedz się, jakie są kursy bukmacherskie na wszystkie potyczki tej kolejki.

PSG – Reims. Typy, kursy, zapowiedź

Gracze PSG zanotowali bardzo przekonujące zwycięstwo w poniedziałek. Wtedy to zdecydowanie pokonali w delegacji Pays de Cassel – w ramach 1/16 Pucharu Francji – 7:0. Teraz dużo wskazuje na to, że gospodarze odniosą kolejne ligowe zwycięstwo. Paryżanie zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Do tej pory zdobyli już 47 punktów. Tymczasem rywale są na jedenastej pozycji. W 19. spotkaniach zawodnicy Reims zainkasowali 25 punktów. Ciekawostką jest to, że piłkarze tego zespołu nie zanotowali ani jednej ligowej porażki… od 18 września poprzedniego roku. Wydaje się jednak, że po tej kolejce ta sytuacja ulegnie zmianie, a znakomita passa zostanie przerwana.

Marsylia – Monaco. Typy, kursy, zapowiedź

Zawodnicy Olympique Marsylia grają w ostatnich tygodniach znakomicie. Dzięki temu są już na trzecim miejscu w ligowej tabeli. Do tej pory zawodnicy zespołu z Marsylii zdobyli 42 punkty. Ostatnio pokonali na swoim stadionie Lorient 3:1. Trzeba podkreślić, że gospodarze nie stracili ani jednego punktu w rozgrywkach ligowych od 29 października 2022 roku. Marsylczycy są faworytami w spotkaniu z Monaco. Goście aktualnie są tuż poza podium. Do tej pory zdobyli 37 punktów. Ostatnio rozgromili zaś na swoim stadionie Ajaccio 7:1. W tym spotkaniu stawiamy jednak na zawodników z Marsylii, którzy naszym zdaniem zanotują kolejną wygraną na ligowym podwórku.

Troyes – Lens. Typy, kursy, zapowiedź

W spotkaniu Troyes – Lens jest zdecydowany faworyt. Są to piłkarze wicelidera francuskiej ekstraklasy. Gospodarze w dwóch ostatnich meczach zanotowali same porażki. To powoduje, że są obecnie na 14. miejscu w ligowej tabeli – 18 punktów. Zawodnicy Troyes czekają na następne zwycięstwo na krajowym podwórku od 2 stycznia. Goście spisują się bardzo dobrze i obecnie mają tylko trzy punkty straty do zespołu z Paryża. W poprzedniej kolejce zawodnicy Lens skromnie pokonali na swoim terenie Auxerre 1:0. Gola z rzutu karnego zdobył polski pomocnik Przemysław Frankowski. Wydaje się, że goście są w stanie pokusić się o zwycięstwo w tej potyczce i tym samym utrzymać drugie miejsce po tej serii gier.

Ligue 1 – typy na 20. kolejkę

Piątek (27 stycznia)

21:00 Lorient – Rennes (x)

Sobota (28 stycznia)

17:00 Troyes – Lens (2)

21:00 Marsylia – Monaco (1)

Niedziela (29 stycznia)

13:00 Nice – Lille (2)

15:00 Auxerre – Montpellier (x)

15:00 Brest – Angers (under 2,5)

15:00 Clermont – Nantes (x)

15:00 Strasbourg – Toulouse (1)

17:05 Ajaccio – Lyon (2)

20:45 PSG – Reims (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

20. kolejka Ligue 1: porównaj kursy na zakład AKO

1 x 2 20:00 27 January 2023 Lorient Rennes 3.80 3.65 1.95 3.75 3.75 1.95 3.75 3.70 1.99 16:00 28 January 2023 Troyes RC Lens 4.95 4.00 1.67 5.00 4.00 1.70 5.00 3.95 1.70 20:00 28 January 2023 Olympique Marsylia AS Monaco 2.11 3.55 3.20 2.15 3.70 3.30 2.14 3.70 3.30 Pokaż 7 więcej spotkań 12:00 29 January 2023 Nice Lille 2.80 3.20 2.49 2.90 3.40 2.50 2.90 3.40 2.50 14:00 29 January 2023 Clermont Foot Nantes 2.42 3.20 2.95 2.45 3.30 3.00 2.46 3.35 3.00 14:00 29 January 2023 Brest Angers 2.14 3.35 3.30 2.15 3.50 3.40 2.17 3.50 3.40 14:00 29 January 2023 Auxerre Montpellier 2.47 3.25 2.80 2.50 3.40 2.90 2.50 3.40 2.85 14:00 29 January 2023 Strasbourg Toulouse 2.33 3.40 2.90 2.35 3.60 3.00 2.37 3.55 3.00 16:05 29 January 2023 AC Ajaccio Olympique Lyon 4.35 3.55 1.80 4.50 3.70 1.85 4.50 3.70 1.82 19:45 29 January 2023 Paris Saint-Germain Reims 1.25 6.50 10.50 1.25 6.50 11.00 1.25 6.60 11.00 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Zwrot PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 stycznia 2023 21:10 .

