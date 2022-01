Przed 20. kolejką Bundesligi: typy, kursy, zapowiedź

Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W środku tygodnia rozegrano ostatnie spotkania 1/8 finału Pucharu Niemiec. Teraz nadszedł czas wrócić do ligowych obowiązków. Tym razem również dojdzie do interesujących rywalizacji. Sprawdź nasze typy i przewidywania na wybrane pojedynki 20. kolejki Bundesligi.

Borussia M’gladbach – Union Berlin

Źrebaki sensacyjnie odpadły z Pucharu Niemiec, nie dając rady niżej notowanemu Hannover (0:3). Tak wysoka porażka jest niespodzianką, bo kilka tygodni wcześniej Borussia M’Gladbach wyrzuciła za burtę Bayern Monachium. Jeżeli chodzi już o dokonania w Bundeslidze, to nie jest dobry sezon w wykonaniu gospodarzy. Na pięć ostatnich meczy wygrali tylko jeden, dlatego zajmują dopiero 12. lokatę w tabeli.

Union jest już w zupełnie innym położeniu. Berlińczycy rządzą w stolicy, co udowodnili w krajowym pucharze, pokonując Herthę. Co więcej, liczą się w walce o europejskie puchary. Obecnie są na piątym miejscu i do najbliższej rywalizacji przystąpią po czterech potyczkach bez porażki

Borussia M’gladbach słabo radzi sobie na własnym terenie. Ostatnio uległa Bayerowi, a wcześniej nie dała rady dwóm innym ekipom. Stąd jest to szansa dla Unionu, który celuje w kolejny komplet punktów. Obie ekipy na starcie tegorocznej kampanii zaprezentowały ofensywny futbol, stąd stawiamy na gole z obu stron i przynajmniej trzy trafienia do ostatniego gwizdka.

Fortuna 2.06 btts i powyżej 2,5 bramki Przejdź na stronę Fortuny

Bayer Leverkusen – Augsburg

Aptekarze są wolni od Pucharu Niemiec, więc wszystkie siły skupiają na Bundeslidze i Lidze Europy. Kiedy spojrzymy w ligową klasyfikację, Bayer od dawna nie był tak wysoko. Ekipa z Leverkusen pragnie zagrać w Lidze Mistrzów, a jak dotąd idzie całkiem dobrze. Gospodarze czasem gubią punktu w głupi sposób, jednak mogą pochwalić się kapitalną formą strzelecką.

Tymczasem Augsburg walczy z całych sił o utrzymanie. Rafał Gikiewicz i Robert Gumny nie mają łatwego życia na dnie tabeli, ale aktualnie zachowują punkt przewagi nad strefą spadkową. W ostatnim czasie goście dość często remisują. Zapewne i tym razem spróbują wywalczyć punkt na niezwykle trudnym terenie.

Bukmacherzy nie dają większych szans Augsburgowi. Nasza redakcja też nie celuje w niespodziankę. Stawiamy na triumf Bayeru z, co najmniej dwubramkową przewagą.

TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund

Jednym z ciekawszych pojedynków 20. kolejki będzie właśnie mecz na PreZero Arenie. Wieśniaki zamierzają zrewanżować się BVB za porażkę na starcie sezonu. Wówczas padło aż pięć bramek, jednak tylko dwie po stronie Hoffenheim. Dziś gospodarze ze spokojem patrzą w przyszłość, choć w środę wylecieli z hukiem z Pucharu Niemiec. Nie zmienia to faktu, że zespół jest mocno zdeterminowany, żeby utrzymać czwarte miejsce.

Natomiast Borussia Dortmund także nie bierze już udziału w krajowym pucharze. Działaczy denerwuje Erling Haaland, który dalej nie określił się, co z jego przyszłością na Signal Iduna Park. Ekipa gości jedyna z całej stawki utrzymuje tempo mistrzów Niemiec. Przy lepszych wiatrach, podopieczni Marco Rose zapewne byliby jeszcze bliżej Bawarczyków. Niemniej przez tracenie cennych oczek wciąż mają sześć punktów straty do lidera.

Każdy z zespołów dobrze wie, że nie ma już czasu na błędy. Kolejny raz spodziewamy się gradu goli, więc stawiamy na bramki z obu stron i przynajmniej trzy trafienia do końca spotkania.

Fortuna 1.53 btts i powyżej 2,5 bramki Przejdź na stronę Fortuny

RB Lipsk – WfL Wolfsburg

RB Lipsk jeszcze nie dogonił czołówki, ale jest coraz bliżej celu. Byki po odejściu Nagelsmanna mają już drugiego trenera. Wygląda na to, że Domenico Tedesco poukładał wszystkie puzzle, czego dowodem są ostatnie wyniki. Gospodarze przystąpią do najbliższej rywalizacji po trzech triumfach z rzędu. Do tego wywalczyli awans do ćwierćfinału Pucharu Niemiec i mają spore szanse na finał.

Z kolei Wilki zaczynają mieć poważne kłopoty. Drużyna Bartosza Białka nie wygrała w Bundeslidze od listopada. Na domiar złego do połowy stycznia notowała jedynie porażki. Dopiero ostatni mecz przyniósł tak wyczekiwany punkt, dzięki bezbramkowemu remisu z Herthą

Faworytem bez dwóch zdań jest Lipsk. Wolfsburg dalej wygląda przeciętnie, dlatego stawiamy na wygraną gospodarzy i minimum dwie bramki w meczu.

Fortuna 1.82 wygrana RB Lipsk i powyżej 1,5 bramki Przejdź na stronę Fortuny

Hertha Berlin – Bayern Monachium

Hertha podobnie jak w poprzednim sezonie, dalej walczy o przetrwanie. Nie pomagają żadne transfery czy zmiany systemów. Dlatego sytuacja stołecznego klubu staje się coraz gorsza. Berlińczycy stracili najwięcej goli w całej lidze. Do tego od dwóch spotkań nie są w stanie zgarnąć całej puli.

Bayern Monachium przekazał wszystkim rywalom, że nie zamierza rezygnować z mistrzostwa. Kiedy Bawarczycy sensacyjnie przegrali z Borussią M’gladbach dwie kolejki temu, można było odnieść wrażenie, że coś jest nie tak. Co prawda, ekipę Nagelsmana dopadła plaga kontuzji i zachorowań na Covid. W następnym meczu ligowym, Robert Lewandowski ustrzelił hat-tricka, a jego team sięgnął po zasłużone zwycięstwo nad FC Koeln.

Hertha nie powinna napsuć krwi mistrzom Niemiec. Stawiamy na prowadzenie Bayernu już do przerwy, a także ostateczne zwycięstwo w całym spotkaniu.

Program 19. kolejki Bundesligi:

piątek (21 stycznia)

20:30 Eintracht – Arminia (1)

sobota (22 stycznia)

15:30 Borussia M’gladbach – Union (btts i powyżej 2,5 bramki)

15:30 Bayer – Augsburg (Bayer handicap 01)

15:30 Fuerth – Mainz (2)

15:30 Freiburg – Stuttgart (1)

15:30 Hoffenheim – BVB (btts i powyżej 3,5 bramki)

18:30 Bochum – FC Koeln (2)

niedziela (23 stycznia)

15:30 RB Lipsk – Wolfsburg (1 i powyżej 1,5 bramki)

17:30 Hertha – Bayern (1. połowa/mecz: 2/2)

(w nawiasie publikujemy nasz typ)

19. kolejka Bundesligi: Kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 20:30:00 2022-01-21 Eintracht Frankfurt Arminia Bielefeld 1.80 3.60 4.95 15:30:00 2022-01-22 Greuther Fuerth Mainz 05 4.75 3.55 1.82 15:30:00 2022-01-22 Hoffenheim Borussia Dortmund 3.05 4.23 2.16 Pokaż 7 więcej spotkań 15:30:00 2022-01-22 Bayer Leverkusen Augsburg 1.45 4.53 7.90 15:30:00 2022-01-22 Borussia Moenchengladbach Union Berlin 2.33 3.38 3.20 15:30:00 2022-01-22 Freiburg VfB Stuttgart 2.00 3.40 4.05 18:30:00 2022-01-22 Bochum FC Koln 3.35 3.31 2.27 15:30:00 2022-01-23 RB Leipzig Wolfsburg 1.53 4.20 6.20 17:30:00 2022-01-23 Hertha Berlin Bayern Munich 11.00 6.75 1.25 20:30:00 2022-02-04 Hertha Berlin Bochum 1.97 3.40 3.50 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 ▼ POSTAW W Fortuna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 stycznia 2022 12:42 .

Aktualna tabela Bundesligi