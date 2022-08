Przed 2. kolejką Ligue 1: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: gracze PSG

W drugiej kolejce francuskiej Ligue 1 o kolejne zwycięstwo zagrają gracze PSG, którzy zmierzą się u siebie z Montpellier. W pierwszej serii gier dobrze poradziła sobie Marsylia. Jak teraz spisze się ten klub w delegacyjnym starciu z Brestem? Przeczytaj opisy najbardziej interesujących konfrontacji Ligue 1. Sprawdź też bieżące kursy wystawione przez firmy bukmacherskie.

PSG – Montpellier. Typy, kursy, zapowiedź

Paryżanie rozpoczęli sezon od mocnego uderzenia. Zawodnicy PSG pewnie pokonali w delegacji Clermont 5:0. Między innymi dwa gole zdobył Lionel Messi. Wcześniej paryżanie wysoko ograli zaś Nantes 4:0 w spotkaniu o Superpuchar Francji. Wszystko wskazuje na kolejne pewne przekonujące zwycięstwo. Rywale na inaugurację mierzyli się z Troyes. Montpellier triumfowało 3:2, ale teraz poprzeczka będzie zawieszona zdecydowanie wyżej.

Brest – Marsylia. Typy, kursy, zapowiedź

Zawodnicy Marsylii także nie mają się czego wstydzić, jeśli chodzi o wynik z pierwszej serii gier. Wszak gracze OM w premierowej kolejce nowego sezonu podejmowali Reims i wysoko triumfowali 4:1. Niestety, ani jednego gola nie zapisał na swoim koncie Arkadiusz Milik. Teraz Marsylia zmierzy się w delegacyjnym starciu z Brestem. Gospodarze w pierwszej potyczce przegrali z Lens 2:3. Zaprezentowali się kiepsko w defensywie, co klub ze Stade Velodrome też może wykorzystać.

Monaco – Rennes. Typy, kursy, zapowiedź

Gracze AS Monaco wciąż są na zwycięskiej ścieżce. Pod koniec poprzedniego sezonu notowali same wiktorie. Początek nowej kampanii także jest zaś bardzo obiecujący. AS Monaco pokonało bowiem w delegacji Strasbourg 2:1. Teraz czas na starcie z Rennes. Gracze tego klubu niespodziewanie nie mają po pierwszej serii gier ani jednego oczka. Kilka dni temu Rennes podejmowało Lorient. Ostatecznie Morszczuki skromnie triumfowały 1:0.

Ligue 1 – typy na 2. kolejkę

Piątek (12 sierpnia)

21:00 Nantes – Lille (2)

Sobota (13 sierpnia)

17:00 Monaco – Rennes (1)

21:00 PSG – Montpellier (1)

Niedziela (14 sierpnia)

13:00 Lorient – Lyon (2)

15:00 Ajaccio – Lens (x)

15:00 Auxerre – Angers (1)

15:00 Reims – Clermont (2)

15:00 Troyes – Toulouse (1)

17:05 Nice – Strasbourg (1)

20:45 Brest – Marsylia (2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

2. kolejka Ligue 1: porównaj kursy na zakład AKO

