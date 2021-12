Przed 19. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

19. kolejka Serie A będzie rozgrywana odpowiednio we wtorek (21 grudnia) i w środę (22 grudnia). Będą to jednocześnie ostatnie spotkania przed przerwą świąteczno-noworoczną. Władze rozgrywek zaserwowały kibicom kilka ciekawych meczów. Na pierwszy plan wysuwają się starcia Juventus – Cagliari oraz AS Roma – Sampdoria. Sprawdź kursy i nasze typy na mecze dziewiętnastej kolejki Serie A w sezonie 2021/22.

Juventus FC – Cagliari Calcio. Typy, kursy, zapowiedź

Juventus FC podejdzie do potyczki z Cagliari Calcio w roli faworyta. Stara Dama ma plan, aby kontynuować passę meczów bez porażki, która trwa od 30 listopada. W tym czasie ekipa Massimiliano Allegriego zanotowała cztery zwycięstwa i remis. Ostatnio w pokonanym polu Juve pozostawiło Bolognę (2:0).

Rossoblu to z kolei drużyna, która z ekipą z Turynu w ostatnich dziesięciu spotkaniach wygrała tylko raz. W pozostałych dziewięciu bojach zawsze górą był Juventus. Cagliari do batalii z wielokrotnymi mistrzami Serie A podejdzie, chcąc podnieść się z kolan po bolesnej przegranej z Udinese Calcio (0:4).

Nie mamy wątpliwości, że szalę zwycięstwa na swoją stronę we wtorkowy wieczór przechyli Juve. Zgadzamy się z jednocześnie z ekspertami bukmacherskimi, że górą w tej batalii będzie zespół z Allianz Stadium. Nasz typ: wygrana Juventusu.

AS Roma – UC Sampdoria. Typy, kursy, zapowiedź

AS Roma – Sampdoria to jeden z najciekawiej zapowiadających się środowych meczów w lidze włoskiej. Giallorossi aktualnie legitymują się bilansem 31 punktów na koncie. Dla porównania drużyna z Genui ma 19 oczek.

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w maju. Wówczas szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła Sampdoria, wygrywając 2:0. Ogólnie w sześciu ostatnich spotkaniach między oboma zespołami rzymianie wygrali cztery razy, raz miał miejsce remis i raz górą była Sampa.

Według analityków bukmacherskich faworytem tej potyczki wydają się gospodarze. My jednak tym razem na łatwiznę nie pójdziemy. Roma ostatnio regularnie strzela minimum dwa gole, więc jesteśmy zdania, że w starciu na Stadio Olimpico padną minimum trzy gole. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

STS 1,62 powyżej 2,5 bramki – TAK Zagraj

Program 19. kolejki Serie A:

Wtorek (21 grudnia)

Udinese Calcio – US Salernitana (przełożony z powodu epidemii COVID-19)

20:45 Genoa CFC – Atalanta BC (2)

20:45 Juventus FC – Cagliari Calcio (1)

Środa (22 grudnia)

16:30 US Sassuolo – Bologna FC (1)

16:30 Venezia Calcio – SS Lazio (2)

18:30 AS Roma – UC Sampdoria (powyżej 2,5 bramki – TAK)

18:30 Inter Mediolan – Torino FC (1)

18:30 Hellas Werona – ACF Fiorentina (1)

20:45 Empoli FC – AC Milan (2)

20:45 SSC Napoli – Spezia Calcio (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

19. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 18:30:00 2021-12-21 Udinese Salernitana 1.37 4.90 8.60 1.37 5.00 8.10 1.35 5.10 9.60 1.35 5.40 9.60 1.35 5.10 9.50 20:45:00 2021-12-21 Juventus Cagliari 1.20 6.50 16.00 1.20 6.85 12.00 1.20 6.85 16.00 1.21 7.00 16.00 1.20 7.00 17.00 20:45:00 2021-12-21 Genoa Atalanta 6.95 4.95 1.42 6.60 4.60 1.44 7.65 5.10 1.40 7.60 5.40 1.41 7.75 5.30 1.40 16:30:00 2021-12-22 Sassuolo Bologna 2.04 3.60 3.35 2.05 3.65 3.30 2.05 3.70 3.55 2.05 3.75 3.40 2.02 3.70 3.65 16:30:00 2021-12-22 Venezia Lazio 4.10 3.70 1.81 4.05 3.70 1.83 4.35 3.70 1.85 4.20 3.80 1.82 4.35 3.75 1.85 18:30:00 2021-12-22 Inter Torino 1.33 5.15 9.60 1.33 5.20 8.40 1.35 5.20 9.20 1.33 5.40 8.60 1.33 5.40 9.25 18:30:00 2021-12-22 Roma Sampdoria 1.60 4.25 5.25 1.60 4.30 4.85 1.60 4.30 5.45 1.58 4.40 5.20 1.57 4.45 5.70 18:30:00 2021-12-22 Verona Fiorentina 2.90 3.40 2.45 2.85 3.40 2.45 2.90 3.40 2.50 2.85 3.50 2.42 3.00 3.40 2.45 20:45:00 2021-12-22 Empoli AC Milan 4.05 3.95 1.77 4.35 4.00 1.78 4.10 4.10 1.77 4.55 3.90 1.80 20:45:00 2021-12-22 SSC Napoli Spezia 1.27 5.75 11.25 1.25 6.10 10.00 1.27 6.00 11.50 1.26 6.20 10.00 1.25 6.25 12.00 Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21. grudnia 2021 09:32 .

