Przed 14. kolejką La Liga: typy, kursy, zapowiedź

Już we wtorek 8 listopada startuje 14. kolejka La Ligi. W ramach tej serii gier między innymi FC Barcelona zagra w delegacji z Osasuną Pampeluna, a Real Madryt zmierzy się na swoim terenie z Cadiz. Przeczytaj poniżej opisy kilku potyczek. Sprawdź także nasze typy oraz kursy bukmacherskie na wszystkie spotkania 14. kolejki La Ligi.

Osasuna – FC Barcelona. Typy, kursy, zapowiedź

Gracze z Camp Nou są zdecydowanymi faworytami tego spotkania, które zostanie rozegrane już we wtorek. Nawet pomimo tego, że Osasuna Pampeluna radzi sobie w ostatnim czasie naprawdę nieźle. Gospodarze w tym momencie są na piątej pozycji. Do tej pory zdobyli 23 punkty. Gracze Osasuny nie zanotowali ligowej porażki od 17 października. FC Barcelona walczy o mistrzostwo Hiszpanii i musi wygrywać takie potyczki, jak ta wtorkowa. Podopieczni Xaviego triumfowali w czterech poprzednich meczach ligowych. W tym momencie są na pierwszym miejscu w tabeli, chociaż Real Madryt ma jeszcze jedno spotkanie zaległe. Kilka dni temu FC Barcelona wygrała na swoim boisku z Almerią 2:0. Tym razem Robert Lewandowski nie wpisał się na listę strzelców, a nawet nie wykorzystał rzutu karnego. Uważamy jednak, że jutro Polak się zrehabilituje, a Duma Katalonii zanotuje pewne zwycięstwo.

Real – Cadiz. Typy, kursy, zapowiedź

Gracze Królewskich jeszcze dzisiaj rozegrają spotkanie z poprzedniej kolejki. Przypomnijmy, że zawodnicy Carlo Ancelottiego zmierzą się w delegacji z Rayo. Natomiast już w czwartek podejmą Cadiz. Sądzimy, że mistrzowie Hiszpanii zanotują pewne zwycięstwo. W tym momencie podopieczni włoskiego trenera są na drugiej pozycji. Do tej pory zawodnicy Realu zdobyli 32 punkty. Triumfatorzy poprzedniej edycji Ligi Mistrzów rywalizowali już sześć razy na swoim terenie (zdobyli 14 punktów). Rywale z Kadyksu zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. W sumie zgromadzili tylko jedenaście punktów, a ostatnio jedynie zremisowali w delegacji z Getafe 0:0.

Mallorca – Atletico. Typy, kursy, zapowiedź

Gospodarze mogą tutaj sprawić niespodziankę. Faworytami są co prawda goście (trzecia lokata, 24 oczka), ale podopieczni Diego Simeone nie prezentują ostatnio najwyższej formy. Gospodarze w tym momencie są na 12. miejscu w ligowej tabeli. Do tej pory Mallorca zdobyła 16 punktów. Warto zauważyć, że gracze tego zespołu w trzech poprzednich meczach nie ponieśli ani jednej porażki. Natomiast goście nie tylko odpadli z Ligi Mistrzów. Ekipa z Madrytu nie zakwalifikowała się nawet do Ligi Europy. Ponadto w czterech poprzednich meczach goście zdobyli tylko pięć punktów.

La Liga – typy na 14. kolejkę

Wtorek (8 listopada)

19:00 Elche – Girona (x2)

20:00 Bilbao – Valladolid (1)

21:30 Osasuna – FC Barcelona (2)

Środa (9 listopada)

19:00 Almeria – Getafe (1)

19:00 Sevilla – Sociedad (under 2,5)

20:00 Espanyol – Villarreal (x)

21:30 Mallorca – Atletico (x)

Czwartek (10 listopada)

19:00 Rayo – Celta (x2)

20:00 Valencia – Betis (1)

21:30 Real – Cadiz (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

14. kolejka La Liga: porównaj kursy na zakład AKO

1 x 2 20:00 7 November 2022 Rayo Vallecano Real Madrid 5.40 3.70 1.68 5.25 4.00 1.67 5.20 3.95 1.68 18:00 8 November 2022 Elche Girona 2.95 3.30 2.45 3.10 3.30 2.45 3.05 3.30 2.42 19:00 8 November 2022 Athletic Bilbao Real Valladolid 1.45 4.50 7.25 1.45 4.75 7.00 1.44 4.70 7.40 Pokaż 7 więcej spotkań 20:30 8 November 2022 Osasuna Barcelona 6.05 4.60 1.50 6.00 4.60 1.50 6.20 4.70 1.50 18:00 9 November 2022 Almeria Getafe 2.19 3.15 3.40 2.25 3.30 3.50 2.22 3.30 3.50 18:00 9 November 2022 Sevilla Real Sociedad 2.55 3.10 2.85 2.60 3.25 2.90 2.60 3.20 2.95 19:00 9 November 2022 Espanyol Villarreal 3.10 3.15 2.34 3.10 3.30 2.35 3.10 3.30 2.40 20:30 9 November 2022 Mallorca Atletico Madrid 3.60 3.10 2.12 3.75 3.30 2.15 3.75 3.25 2.16 18:00 10 November 2022 Rayo Vallecano Celta Vigo 2.27 3.15 3.25 2.30 3.30 3.30 2.30 3.30 3.30 19:00 10 November 2022 Valencia Real Betis 2.20 3.20 3.30 2.25 3.30 3.40 2.23 3.35 3.40 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2022 19:28 .

