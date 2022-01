Przed 1/8 finału Pucharu Włoch: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Drągowski

Piłkarskie życie we Włoszech nie zwalnia tempa. Po niezwykłych emocjach w ramach 21. kolejki Serie A środek tygodnia kibicom calcio upłynęła pod znakiem meczów w Coppa Italia. W środę i czwartek odbędą się łącznie trzy spotkania w Pucharze Włoch. Najciekawiej z punktu widzenia polski kibiców zapowiada się potyczka SSC Napoli z Fiorentiną. Interesująco powinno być również w Mediolanie, gdzie AC Milan zagra z Genoą. Sprawdź kursy i nasze typy na mecze 1/8 finału Coppa Italia sezonie 2021/22.

SSC Napoli – ACF Fiorentina. Typy, kursy, zapowiedź

SSC Napoli – ACF Fiorentina to spotkanie, w którym okazję do debiutu w koszulce Fioletowych prawdopodobnie trzyma Krzysztof Piątek. Reprezentant Polski wrócił ostatnio do Serie A i nowe rozdanie zaliczy w ekipie ze Stadio Artemio Franchi. Doświadczony napastnik nie będzie jedynym polskim zawodnikiem w tym starciu, bo awizowany do gry jest również Bartłomiej Drągowski. Poza kadrą Azzurrich na to starcie jest natomiast Piotr Zieliński.

Napoli do potyczki z ekipą z Florencji podejdzie po skromnym zwycięstwie nad Sampdorią (1:0) w trakcie minionego weekendu. Tymczasem Fiorentina ostatnio została rozbita na Stadio Olimpico z Torino (0:4). W tej kampanii Fioletowi mieli już okazję grać z zespołem Luciano Spallettiego. Górą było Napoli, które wygrała 2:1. Spodziewamy się, że tym razem Azzurri także okażą się lepsi. Nasz typ: wygrana Napoli.

AC Milan – Genoa CFC. Typy, kursy, zapowiedź

AC Milan w lidze włoskiej w tym sezonie w 21 spotkaniach zgromadził 48 punktów. Rossoneri są obecnie wiceliderem rozgrywek. Znacznie gorzej radzi sobie Genoa, która pod wodzą Andrija Szewczenko notuje fatalną serię meczów bez wygranej. W czwartek wieczorem obie ekipy zmierzą się na San Siro.

W ośmiu ostatnich spotkaniach między Milanem a Genoą sześć razy górą był zespół z Mediolanu, jedno potyczka zakończyła się remis i jedno zwycięstwo zaliczyli genueńczycy. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w grudniu, gdy Milan wygrał 3:0. Bohaterem tej potyczki był junior Messias, który strzelił dwa gole. Jedno trafienie dołożył natomiast Zlatan Ibrahimović. Tym razem spodziewamy się również wiktorii Czerwono-czarnych. Nasz typ: wygrana Milanu.

Program 1/8 finału Pucharu Włoch:

Środa (12 stycznia)

17:30 Atalanta BC – Venezia Calcio (1)

Czwartek (13 stycznia)

18:00 SSC Napoli – ACF Fiorentina (1)

21:00 AC Milan – Genoa CFC (1)

Wtorek (18 stycznia)

17:30 SS Lazio – Udinese Calcio (1)

21:00 Juventus FC – UC Sampdoria (1)

Środa (19 stycznia))

17:30 US Sassuolo – Cagliari Calcio (1)

21:00 Inter Mediolan – Empoli FC (1)

Czwartek (20 stycznia)

21:00 AS Roma – US Lecce (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1 x 2 17:30:00 2022-01-12 Atalanta Venezia 1.28 5.90 10.00 1.28 6.00 9.55 1.31 6.20 9.40 18:00:00 2022-01-13 SSC Napoli Fiorentina 1.80 3.75 4.40 1.82 3.80 4.20 1.82 3.85 4.10 21:00:00 2022-01-13 AC Milan Genoa 1.33 5.25 9.30 1.32 5.30 9.40 1.32 5.40 9.20 17:30:00 2022-01-18 Lazio Udinese 1.60 3.95 5.30 1.55 3.85 5.20 1.60 4.10 5.10 1.60 4.10 5.40 21:00:00 2022-01-18 Juventus Sampdoria 1.41 4.80 6.75 1.38 4.60 6.60 1.40 4.80 7.00 1.42 4.90 7.00 17:30:00 2022-01-19 Sassuolo Cagliari 1.65 4.05 4.75 1.60 3.90 4.50 1.65 4.10 4.65 1.65 4.20 4.90 21:00:00 2022-01-19 Inter Empoli 1.26 6.10 10.75 1.23 5.60 9.60 1.25 6.00 10.10 1.26 6.20 11.00 21:00:00 2022-01-20 Roma Lecce 1.35 5.15 8.40 1.31 4.80 7.60 1.33 5.30 8.00 1.35 5.20 8.40 17:45:00 2022-02-09 AC Milan/Genoa Lazio/Udinese Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 17:45:00 2022-02-09 SSC Napoli/Fiorentina Atalanta/Venezia Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12. stycznia 2022 14:40 .

