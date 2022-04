Przed 1/4 Ligi Europy: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Pedri

Już w czwartek 7 kwietnia 2022 roku zostaną rozegrane pierwsze ćwierćfinałowe spotkania w Lidze Europy. Najciekawiej powinno być na stadionie we Frankfurcie, gdzie miejscowy Eintracht zmierzy się z Barceloną. Emocji nie zabraknie też w spotkaniu RB Lipsk – Atalanta. Które drużyny zdobędą przewagę przed spotkaniami rewanżowymi? Sprawdź opisy najciekawszych potyczek oraz kursy bukmacherskie.

Frankfurt – FC Barcelona. Typy, kursy, zapowiedź

Eintracht Frankfurt ma na koncie trzy kolejne potyczki, które zakończyły się rezultatami remisowymi. W poprzedniej kolejce ligowej piłkarze tego niemieckiego klubu podejmowali Fuerth. Wydawało się, że Orły zanotują zwycięstwo nad “czerwoną latarnią”. Skończyło się jednak na remisie 0:0. Pod koniec marca piłkarze klubu z Frankfurtu rywalizowali w towarzyskiej potyczce (z FC Nuernberg). Finalnie obie drużyny zdobyły po jednej bramce. Gospodarze nie zanotowali ani jednego zwycięstwa od 13 marca.

FC Barcelona imponuje formą. W czterech poprzednich meczach zawodnicy klubu z Camp Nou zawsze wygrywali ze swoimi ligowymi albo pucharowymi przeciwnikami. 3 kwietnia FC Barcelona podejmowała Sevillę. Jedynego gola w tej konfrontacji zdobył Pedri. Dzięki temu FC Barcelona awansowała na drugie miejsce w ligowej tabeli. Natomiast w ostatniej potyczce w Lidze Europy ekipa z Katalonii wygrała na wyjeździe z Galatasaray 2:1 i zapewniła sobie awans do ćwierćfinału tych rozgrywek.

RB Lipsk – Atalanta. Typy, kursy, zapowiedź

Gracze RB Lipsk zanotowali bardzo dobry wynik w trakcie minionego weekendu. Piłkarze tego klubu pojechali na wyjazdowe spotkanie do Dortmundu. Borussia okazała się dużo słabsza i przegrała aż 1:4. Wcześniej piłkarze drużyny z Lipska zremisowali na swoim stadionie z Eintrachtem Frankfurt 0:0. Gospodarze tego spotkania nie przegrali w marcu ani jednej potyczki w Bundeslidze.

Atalanta w poprzednią niedzielę podejmowała na własnym terenie Napoli. Już do przerwy goście prowadzili dwoma bramkami. Po zmianie stron Napoli utrzymało przewagę i zwyciężyło 3:1. Tym samym seria dwóch kolejnych wygranych została przerwana. Wcześniej zawodnicy z Bergamo wygrali na wyjeździe z Bologną 1:0 oraz pokonali w rozgrywkach Ligi Europy Bayer Leverkusen (także skromnie jednym trafieniem).

Program 1/4 Ligi Europy:

Czwartek (7 kwietnia)

18:45 Lipsk – Atalanta (1)

21:00 Braga – Rangers (1)

21:00 Frankfurt – Barcelona (2)

21:00 West Ham – Lyon (x)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/4 Ligi Europy: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 16:45 7 April 2022 Feyenoord Slavia Prague 1.67 4.15 4.75 1.70 4.20 4.65 1.70 4.00 4.65 1.71 4.00 4.60 19:00 7 April 2022 Bodoe/Glimt Roma 3.60 3.85 1.95 3.70 3.60 1.98 3.60 3.65 2.00 3.65 3.70 1.97 19:00 7 April 2022 Leicester PSV Eindhoven 2.15 3.60 3.25 2.15 3.55 3.25 2.20 3.50 3.20 2.18 3.55 3.25 Pokaż 7 więcej spotkań 19:00 7 April 2022 Marseille PAOK Thessaloniki FC 1.40 4.60 8.45 1.42 4.50 7.90 1.45 4.35 7.50 1.43 4.60 7.60 16:45 14 April 2022 PSV Eindhoven Leicester Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 19:00 14 April 2022 Slavia Prague Feyenoord Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 19:00 14 April 2022 PAOK Thessaloniki FC Marseille Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 19:00 14 April 2022 Roma Bodoe/Glimt Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 19:00 28 April 2022 Leicester City/PSV Eindhoven Bodoe/Glimt/Roma Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 19:00 28 April 2022 Feyenoord/Slavia Prague Marseille/PAOK Thessaloniki FC Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2022 19:48 .

