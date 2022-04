Przed 1/2 Pucharu Niemiec: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: gracze Unionu

Wczoraj poznaliśmy pierwszego finalistę tej edycji Pucharu Niemiec. Na Volksparkstadion Hamburger SV gładko przegrał domowe starcie z Freiburgiem 1:3. W środę dowiemy się, kto zagra z klubem Fryburga w decydującej batalii. W drugim półfinale RB Lipk podejmie Union Berlin. Przeczytaj opis tej potyczki i sprawdź kursy bukmacherskie. Kto jest faworytem do awansu do finału DFB Pokal?

RB Lipsk – Union Berlin. Typy, kursy, zapowiedź

Faworytami środowego spotkania są zawodnicy z Lipska. Gospodarze mają za sobą udany okres. Piłkarze RB Lipsk między innymi awansowali do półfinału tej edycji Ligi Europy. W 1/4 ekipa z Bundesligi wyeliminowała Atalantę BC. Po remisie 1:1 na swoim stadionie zawodnicy z Lipska triumfowali na wyjeździe 2:0. Gospodarze środowej potyczki mają za sobą także dobre występy w Bundeslidze. W ostatnim czasie pokonali Borussię Dortmund 4:1, Hoffenheim 3:0 oraz Bayer Leverkusen 1:0. Jest spore prawdopodobieństwo, że gospodarze zakończą ten sezon na trzecim miejscu. Zawodnicy z Lipska mierzą też w wygranie tej edycji Pucharu Niemiec.

Union Berlin także nie musi wstydzić się swoich ostatnich rezultatów w Bundeslidze. Piłkarze ze stolicy Niemiec mogą pochwalić się bowiem trzema kolejnymi wiktoriami. Na początku kwietnia Union Berlin podejmował FC Koeln. Gospodarze skromnie triumfowali 1:0. Następnie gracze tego zespołu rywalizowali w derbach z Herthą Berlin. W szeregach rywali bronił 20-letni Marcel Lotka. Finalnie Polak puścił cztery bramki, a jego team przegrał 1:4. Ostatnio Union Berlin grał u siebie z Eintrachtem Frankfurt. Orły wyeliminowały z Ligi Europy Barcelonę, ale w stolicy przegrały 0:2.

Program 1/2 Pucharu Niemiec:

Wtorek (19 kwietnia)

20:45 Hamburger – Freiburg 1:3

Środa (20 kwietnia)

20:45 Lipsk – Koeln (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/2 Pucharu Niemiec: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 18:45 20 April 2022 RB Leipzig Union Berlin 1.45 4.50 7.10 1.45 4.80 7.60 16:00 21 May 2022 Freiburg RB Leipzig/Union Berlin Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. Pokaż -1 więcej spotkań Pokaż -1 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W Superbet Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 kwietnia 2022 04:50 .

Zakład bez ryzyka na mecze Pucharu Niemiec w STS

Czytelnicy naszego serwisu mogą skorzystać z podwyższonego zakładu bez ryzyka do 234 zł dostępnego dla nowych klientów STS zakłady bukmacherskie (standardowa oferta to 200 zł). Jak odebrać wyższy zakład bez ryzyka?

Załóż konto na stronie STS, podając w trakcie rejestracji kod promocyjny GOAL, dokonaj wpłaty, a następnie postaw swój pierwszy zakład. Jeśli zakład okaże się przegrany, to otrzymasz zwrot postawionych środków do kwoty 234 zł (minus podatek). Możesz grać dalej lub wypłacić pieniądze. Co ważne, rejestrując się w STS za naszym pośrednictwem, otrzymasz też darmowy zakład (freebet) o wartości 30 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.