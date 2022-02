Przed 1/16 Pucharu Anglii: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: gracze Chelsea

Już w najbliższy piątek (4 lutego 2022 roku) rozpocznie się faza 1/16 finału w ramach Pucharu Anglii. W tej rundzie może nie ma jeszcze żadnych wielkich hitów, ale i tak jest kilka ciekawie zapowiadających się spotkań. Sprawdź nasze typy na potyczki 1/16 FA Cup. Zobacz, jakie są bieżące kursy bukmacherskie.

Manchester United – Middlesbrough. Typy, kursy, zapowiedź

Czerwone Diabły w ostatnim spotkaniu ligowym, które zostało rozegrane 22 stycznia tego roku, podejmowały na swoim terenie West Ham United. Gospodarze po golu w doliczonym czasie gry pokonali rywali z Londynu 1:0. Dla Manchesteru United to druga kolejna wiktoria. Wcześniej Czerwone Diabły wygrały w delegacji z Brentford. Natomiast w poprzedniej rundzie Pucharu Anglii gracze MU ograli u siebie Aston Villę 1:0.

Goście na co dzień rywalizują w Championship. Piłkarze Middlesbrough ostatnio podejmowali na swoim terenie Coventry. W tym spotkaniu padła tylko jedna bramka. Ostatecznie gracze Middlesbrough triumfowali 1:0. W tym roku kalendarzowym goście przegrali zaledwie jedno spotkanie. Na Old Trafford na pewno jednak nie są faworytami.

Manchester City – Fulham. Typy, kursy, zapowiedź

Piłkarze Manchesteru City po serii ośmiu kolejnych wygranych podejmowali na wyjeździe Southampton. Niespodziewanie Święci zdołali powstrzymać Obywateli. Ten ligowy mecz zakończył się remisem 1:1. Gospodarze cały czas prowadzą jednak z bezpieczną przewagą w ligowej tabeli. W poprzedniej rundzie Pucharu Anglii Obywatele wysoko zwyciężyli na wyjeździe ze Swindon 4:1.

Piłkarze z Londynu są kolejnymi przedstawicielami Championship w tej rundzie Pucharu Anglii. Goście w ostatnim ligowym spotkaniu grali na swoim terenie z Blackpool. Potyczka zakończyła się remisem 1 1. Wcześniej goście zanotowali cztery kolejne zwycięstwa. W tej potyczce zdecydowanymi faworytami są oczywiście gracze Manchesteru City, którzy powinni zanotować przekonujące zwycięstwo.

Tottenham Hotspur – Brighton&Hove Albion. Typy, kursy, zapowiedź

Forma Kogutów jest bardzo nierówna. W ciągu pięciu poprzednich spotkań zawodnicy z Londynu zanotowali dwa zwycięstwa oraz trzy porażki. 23 stycznia 2022 roku zawodnicy Tottenhamu rywalizowali na wyjeździe z Chelsea. Niespodzianki nie było i to triumfatorzy poprzedniej edycji Ligi Mistrzów wygrali dwoma bramkami. W sobotnim spotkaniu Pucharu Anglii faworytami będą już Koguty, które na swoim stadionie zazwyczaj notują zwycięstwa.

Piłkarze Brighton ostatnio są bardzo kompromisowi. W końcu zawodnicy tej drużyny zanotowali trzy kolejne ligowe remisy. Zawsze w stosunku 1:1. Kolejno goście dzielili się punktami z Crystal Palace, Chelsea oraz Leicester City. Zawodnicy Brighton są niepokonani od 15 grudnia 2021 roku.

Program 1/16 FA Cup:

Piątek (4 lutego)

21:00 Man Utd – Middlesbrough (1) – przeczytaj zapowiedź

Sobota (5 lutego)

13:30 Chelsea – Plymouth (1)

13:30 Kidderminster – West Ham (2)

16:00 Palace – Hartlepool (1)

16:00 Everton – Brentford (over 2.5)

16:00 Huddersfield – Barnsley (1)

16:00 Man City – Fulham (1)

16:00 Peterborough – QPR (1)

16:00 Southampton – Coventry (1)

16:00 Stoke – Wigan (1)

16:00 Wolves – Norwich (1)

18:30 Cambridge – Luton (x)

21:00 Tottenham – Brighton (1)

Niedziela (6 lutego)

13:00 Liverpool – Cardiff (1)

17:00 Nottingham – Leicester (2)

19:30 Bournemouth – Boreham (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/16 FA Cup: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 21:00:00 2022-02-04 Manchester United Middlesbrough 1.33 5.25 9.30 1.30 5.40 9.00 1.28 6.20 11.00 13:30:00 2022-02-05 Kidderminster West Ham 14.75 6.15 1.22 13.00 7.00 1.17 13.10 6.40 1.20 15.00 7.80 1.20 13:30:00 2022-02-05 Chelsea Plymouth 1.07 12.50 28.00 1.05 12.00 32.90 1.09 13.00 30.00 16:00:00 2022-02-05 Wolverhampton Wanderers Norwich 1.66 3.70 5.10 1.65 3.85 5.20 1.67 3.70 5.15 1.69 3.95 5.40 16:00:00 2022-02-05 Everton Brentford 2.08 3.40 3.40 2.08 3.35 3.60 2.08 3.40 3.45 2.13 3.60 3.55 16:00:00 2022-02-05 Manchester City Fulham 1.15 8.50 16.00 1.15 9.00 15.00 1.13 8.25 17.00 1.16 9.00 17.00 16:00:00 2022-02-05 Crystal Palace Hartlepool 1.13 8.35 21.50 1.12 7.80 20.00 1.12 7.70 23.10 1.14 9.00 23.00 16:00:00 2022-02-05 Peterborough Queens Park Rangers 3.40 3.40 2.09 3.35 3.45 2.07 3.35 3.40 2.12 3.50 3.60 2.14 16:00:00 2022-02-05 Stoke Wigan 1.97 3.30 3.85 1.95 3.35 3.85 1.90 3.50 4.00 2.01 3.50 4.00 16:00:00 2022-02-05 Huddersfield Barnsley 1.69 3.65 4.95 1.68 3.70 4.90 1.68 3.70 5.05 1.72 3.90 5.20 16:00:00 2022-02-05 Southampton Coventry 1.53 4.20 5.75 1.52 4.30 5.60 1.52 4.10 6.10 1.56 4.40 6.20 18:30:00 2022-02-05 Cambridge U Luton 3.50 3.40 2.05 3.50 3.50 2.04 3.40 3.55 2.05 3.55 3.55 2.06 21:00:00 2022-02-05 Tottenham Brighton 1.90 3.45 3.95 1.87 3.65 4.20 1.92 3.50 3.85 1.91 3.55 4.10 13:00:00 2022-02-06 Liverpool Cardiff 1.12 8.50 25.00 1.12 8.60 24.00 1.13 7.70 19.50 1.12 8.60 24.00 17:00:00 2022-02-06 Nottingham Forest Leicester 3.85 3.55 1.90 3.90 3.65 1.90 3.50 3.55 2.02 3.90 3.70 1.91 19:30:00 2022-02-06 Bournemouth Boreham Wood 1.27 5.45 11.75 1.24 5.80 12.00 1.25 5.50 12.00 1.27 5.60 12.00 Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 lutego 2022 16:35 .

