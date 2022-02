Manchester United – Middlesbrough FC: typy, kursy, zapowiedź (04.02.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Jadon Sancho

Manchester United może być pierwszym klubem, który awansuje do 1/8 finału Pucharu Anglii. Aby tak się stało, trzeba pokonać Middlesbrough. Zespół Ralfa Rangnicka to zdecydowany faworyt do zwycięstwa z przedstawicielem Championship, który spróbuje sprawić sensację na Old Trafford. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią.

Manchester United – Middlesbrough, typy i przewidywania

Każdy inny wynik, niż awans Manchesteru United będzie sensacją. Czerwonym Diabłom nie wypada bowiem przegrać z pierwszoligowcem, a dodatkowo na Old Trafford. Scenariusz ten jest mało prawdopodobny, gdyż gospodarze piątkowego spotkania nie zaznali porażki z Middlesbrough w ostatnich 13 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. My spodziewamy się, że gola strzelił tylko jedna z drużyn. Tak było bowiem w sześciu z dziesięciu ostatnich meczów z udziałem Manchesteru United na Old Trafford.

Manchester United – Middlesbrough, sytuacja kadrowa

Ralf Rangnick nie będzie miał do dyspozycji pełnej kadry na piątkową batalię. Od Niemca kilka dni wolnego otrzymali Edinson Cavani i Jesse Lingard. Na urazy narzekają natomiast Victor Lindelof oraz Eric Bailly. Wątpliwy jest występ graczy ze zgrupowań reprezentacji. Z ławki prawdopodobnie wejdzie Paul Pogba, który ma wystąpić pierwszy raz od trzech miesięcy.

Chris Wilder przy ustalaniu składu również musi pominąć kilka nazwisk. Z Covid-19 zmaga się Riley McGree. Problemy zdrowotna mają: Sammy Ameobi , Darnell Fisher, a także Marc Bola.

Manchester United – Middlesbrough, ostatnie wyniki

Styczeń nie był nadzwyczaj wymagającym miesiącem dla piłkarzy Manchesteru United. Nie oznacza to jednak, ze fanom tego klubu brakowało piłkarskich wrażeń. Na początek Czerwone Diabły niespodziewanie musiały uznać wyższość Wolverhampton przed własną publicznością. Później doszło do dwóch konfrontacji z Aston Villą (triumf i porażka). Następnie ekipa Ralfa Rangnicka znalazła sposób na Brentford i West Ham.

Jeszcze mniej grania w styczniu ma za sobą Middlesbrough. Drużyna ta rozpoczęła od wyeliminowania niżej notowanego Mansfield z Pucharu Anglii. Później ekipa Chrisa Wildera wróciła do rozgrywania meczów w Championship, gdzie poradziła sobie z Reading. Gorzej było przeciwko Blackburn, gdyż Middlesbrough uległo rywalowi różnicą jednego trafienia. W ostatecznie potyczce siódma siła z angielskiego zaplecza pokonała Coventry.

Manchester United – Middlesbrough, historia

Kluby te grały ze sobą aż 126 razy. Bilans tych konfrontacji jest wyraźnie korzystniejszy dla Manchesteru United, który wygrał 64 spotkania. Middlesbrough nie ma jednak się czego wstydzić, ponieważ triumfowało 34-krotnie. 28 razy zdarzył się zaś remis.

Manchester United – Middlesbrough, kursy bukmacherów

Manchester United – Middlesbrough, przewidywane składy

Manchester United: De Gea – Shaw, Maguire, Varane, Wan-Bissaka – McTominay, Matić, Fernandes – Elanga, Rashford, Sancho

Middlesbrough: Lumley – Fry, Bamba, McNair – Taylor, Tavernier, Crooks, McGree, Jones – Balogun, Sporar

Manchester United – Middlesbrough, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w piątek 4 lutego. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 43-letni Anthony Taylor. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Eleven Sports 1.

