Manchester City – Fulham: typy, kursy, zapowiedź (05.02.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

Manchester City – Fulham to jeden z najciekawszych pojedynków w czwartej rundzie rozgrywek FA Cup. Na Etihad do lidera angielskiej Premier League przyjedzie najlepsza drużyna z Championship. Gospodarze nie zamierzają lekceważyć londyńskiego rywala i wystawią zdaniem dziennikarzy niemal optymalny skład.

Manchester City – Fulham, typy i przewidywania

Drużyna z Craven Cottage zachwyca w rozgrywkach Championship, dlatego wszyscy są bardzo ciekawi jak wypadnie na tle Manchesteru City. Będzie to przedsmak tego, co czeka Fulham w kolejnym sezonie po awansie do elity. Naszym zdaniem goście z Londynu są w stanie zaprezentować się w sobotę przyzwoicie. O awans będzie szalenie ciężko, ale przyjezdni mogą zdobyć przynajmniej gola. Nasz typ: obie drużyny strzelą.

Manchester City – Fulham, sytuacja kadrowa

Po powrocie z Pucharu Narodów Afryki do dyspozycji Pepa Guardioli będzie w końcu Riyad Mahrez. Dziennikarze donoszą, że może pojawić się w sobotę w wyjściowym składzie The Citizens. W kadrze jest też już Gabriel Jesus, który grał na zgrupowaniu reprezentacji Brazylii. Niewykluczone jednak, że zarówno on, jak i Ederson zostaną oszczędzeni. Brać pod uwagę trzeba bowiem ich długą podróż do Europy.

Rewelacja tego sezonu Championship powinna zagrać w swoim optymalnym zestawieniu. Wiadomo, że zabraknie Ivana Cavaleiro i Terence’a Kongolo, którzy dopiero dochodzą do siebie po doznanych kontuzjach.

Manchester City – Fulham, ostatnie wyniki

Po 23 rozegranych meczach Premier League drużyna Pepa Guardioli jest w dość komfortowej sytuacji, bo wyprzedza drugi w tabeli Liverpool – który rozegrał jedno spotkanie mniej – różnicą dziewięciu oczek. Manchester City jest niepokonany od 7 grudnia i prezentuje równą formę. Co prawda The Citizens zgubili ostatnio dwa punkty w Southampton (1:1), ale raczej trudno będzie odebrać im fotel lidera.

Kibice z Manchesteru liczą na to, że przygoda City z FA Cup okaże się bardziej udana niż ta z Pucharem Ligi Angielskiej. Tam ekipa Guardioli odpadła już na etapie 1/8 finału po karnych z West Hamem United.

Dla Fulham sobotni mecz jest dużym wydarzeniem. Zespół z Craven Cottage jest liderem Championship i w ostatnim czasie rozbijała swoich rywali wygrywając 7:0 czy dwukrotnie 6:2. Prawdziwym testem dla tej ekipy będzie właśnie mecz w FA Cup. Może być to przedsmak tego, co Fulham doświadczy w przyszłym sezonie po ponownym awansie do elity.

Manchester City – Fulham, historia

Manchester City ma doskonałe statystyki w rywalizacji z tym rywalem. W jedenastu poprzednich meczach tych ekip drużyna z Etihad wygrywała za każdym razem. Mało tego, w ostatnich dziesięciu starciach Fulham nie zdołało strzelić The Citizens nawet jednego gola. Gdy drużyny mierzyły się ze sobą w poprzednim sezonie padały wyniki 3:0 i 2:0.

Manchester City – Fulham, kursy bukmacherskie

Manchester City – Fulham, przewidywane składy

Manchester City: Steffen – Cancelo, Ake, Stones, Walker – Fernandinho, de Bruyne, Gundogan – Grealish, Foden, Mahrez

Fulham: Gazzaniga – Bryan, Hector, Adebarioyo, Odoi – Reed, Chalobah, Kebano, Carvalho, Wilson – Muniz

Manchester City – Fulham, transmisja na żywo

Mecz ten zostanie rozegrany w sobotę 5 lutego o 16:00 czasu polskiego. Transmisja na żywo na antenie Eleven Sports 2.