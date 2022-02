Przed 1/16 Ligi Konferencji Europy: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

W najbliższy czwartek (24 lutego) zostaną rozegrane spotkania rewanżowe w 1/16 Ligi Konferencji Europy. Kto awansuje do kolejnej fazy? Jak spisze się Arkadiusz Milik w barwach Marsylii, która zagra na wyjeździe z Karabachem Agdam? Czy dojdzie do niespodzianki? Sprawdź wszystkie kursy bukmacherskie, a także nasze typy na rewanżowe mecze 1/16 Ligi Konferencji Europy.

Karabach – Marsylia. Typy, kursy, zapowiedź

Na pewno piłkarze Karabachu nie są w dobrej sytuacji przed spotkaniem rewanżowym. W pierwszej potyczce piłkarze klubu z Azerbejdżanu przegrali bowiem 1:3. Po tym spotkaniu zawodnicy Karabachu nie rozegrali żadnego spotkania ligowego. Kolejny mecz na krajowym podwórku czeka ich 28 lutego. Wtedy to piłkarze Karabachu zmierzą się w spotkaniu wyjazdowym z Keshlą.

Marsylia powinna bez problemu awansować do kolejnej rundy. Warto zauważyć, że w pierwszym spotkaniu dwie bramki zdobył Milik. W trakcie minionego weekendu Marsylia podejmowała na swoim stadionie Clermont. Polak wyszedł w podstawowym składzie, ale tym razem nie wpisał się na listę strzelców. Ostatecznie Marsylia niespodziewanie przegrała 0:2. Gracze OM powinni zrehabilitować się w najbliższy czwartek na stadionie Karabachu. Ciekawostką jest to, że to spotkanie poprowadzi Bartosz Frankowski.

Randers – Leicester City. Typy, kursy, zapowiedź

Gospodarze nie mogą zapisać ostatnich tygodni do udanych. Po wysokiej porażce w Lidze Konferencji Europy piłkarze Randers przegrali także domowe spotkanie z Viborg. Jedynego gola zdobył już na początku tej konfrontacji Duńczyk Younes Bakiz. Gospodarze mają tylko matematyczne szanse na odrobienie strat. W czterech poprzednich spotkaniach ligowych zawodnicy Randers zanotowali tylko jedną wiktorię.

Gracze Leicester City stanęli na wysokości zadania i ograli rywali z Danii na swoim boisku. Co prawda do przerwy był rezultat remisowy, ale po zmianie stron podopieczni Brendana Rodgersa pokazali rywalom miejsce w szeregu. Finalnie zawodnicy klubu z King Power Stadium zwyciężyli 4:1. Potem Lisy rywalizowały na wyjeździe z Wolverhampton Wanderers w spotkaniu ligowym. Ostatecznie Wilki zwyciężyły 2:1. Gracze Leicester City czekają na kolejne zwycięstwo w lidze od 28 grudnia 2021 roku.

Program 1/16 Ligi Konferencji:

Czwartek (24 lutego)

18:45 Bodo/Glimt – Celtic (over 2.5)

18:45 Karabach – Marsylia (2)

18:45 Maccabi – PSV (2)

18:45 Partizan – Sparta (1)

18:45 Randers – Leicester (2)

21:00 PAOK – Midtjylland (x)

21:00 Slavia – Fenerbahce (1)

21:00 Vitesse – Rapid (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/16 Ligi Konferencji Europy: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 17:45 24 February 2022 Bodoe/Glimt Celtic 2.85 3.75 2.30 2.98 3.90 2.17 2.95 3.85 2.20 3.00 3.75 2.23 17:45 24 February 2022 Maccabi Tel Aviv PSV Eindhoven 3.60 3.65 2.00 3.80 3.60 1.96 3.65 3.60 2.00 3.60 3.60 2.01 17:45 24 February 2022 Randers FC Leicester 4.95 4.15 1.65 5.20 4.15 1.61 5.15 4.15 1.62 5.20 4.20 1.60 Pokaż 5 więcej spotkań 17:45 24 February 2022 Qarabag FK Marseille 3.75 3.55 2.00 3.80 3.45 2.00 3.60 3.50 2.05 3.55 3.50 2.09 17:45 24 February 2022 Partizan Belgrade Sparta Prague 1.95 3.40 4.10 1.95 3.26 4.50 2.00 3.35 4.00 2.01 3.35 3.95 20:00 24 February 2022 Slavia Prague Fenerbahce 2.02 3.50 3.70 2.03 3.40 3.90 2.05 3.40 3.70 2.04 3.50 3.65 20:00 24 February 2022 Vitesse Rapid Wien 1.80 3.75 4.40 1.73 3.60 5.10 1.80 3.70 4.45 1.83 3.70 4.30 20:00 24 February 2022 PAOK Thessaloniki FC FC Midtjylland 2.00 3.40 3.90 2.04 3.15 4.10 2.05 3.30 3.85 2.08 3.30 3.75 Pokaż 5 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2022 18:58 .

