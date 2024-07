BSR Agency/Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Portugalia – Francja: bilans meczów

Bilans dotychczasowych pojedynków Portugalia – Francja na pewno nie napawa optymizmem kibiców portugalskiego zespołu. Portugalia wygrała bowiem tylko 6 z 28 rozegranych do tej pory spotkań. Francja z kolei może się pochwalić aż 19 zwycięstwami. Tylko trzy mecze zakończyły się remisem.

Portugalia wygrała również tylko 1 z 14 ostatnich meczów z Francją. Miało to miejsce w finale Euro 2016. Zwycięskiego gola w dogrywce zdobył wówczas Eder. Na Mistrzostwach Europy obie drużyny mierzyły się do tej pory pięć razy. Francja wygrała dwa pierwsze pojedynki – w półfinałach w 1984 roku (3:2) i 2000 roku (2:1). Portugalia zwyciężyła 1:0 we wspomnianym meczu w 2016 roku. Natomiast podczas Euro 2020 obie drużyny grały ze sobą w grupie i ich pojedynek zakończył się remisem 2:2. Był to jednocześnie ich ostatni pojedynek.

Francja jest zespołem, z którym Portugalia przegrywa najczęściej w historii. Tymczasem Francja tylko z Belgią wygrywała częściej (27 razy) niż z Portugalią.

Portugalia – Francja: wyniki bezpośrednich spotkań

W poniższej tabeli znajdziesz wyniki wszystkich 28 do tej pory rozegranych meczów pomiędzy zespołami Portugalii i Francji.