FC Porto – Inter Mediolan: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. W tym tygodniu poznamy wszystkich ćwierćfinalistów Champions League. Czy Nerazzurri przypieczętują awans w rewanżu ze Smokami i tym samym zakwalifikują się do 1/4 finału? Początek starcia we wtorek 14 marca o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez i Hakan Calhanoglu

Estadio do Dragao Liga Mistrzów FC Porto Inter Mediolan 2.65 3.40 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 marca 2023 15:19 .

FC Porto – Inter Mediolan, typy i przewidywania

Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę – wkrótce poznamy wszystkich ćwierćfinalistów. Czy Inter Mediolan utrzyma zaliczkę z pierwszego spotkania z Porto (1:0) i dopełni formalności w rewanżu na Estadio do Dragao? Portugalska ekipa na pewno nie złoży broni i powalczy o odrobienie strat. Spodziewamy się ciekawego widowiska. Przypomnijmy, że w tamtym tygodniu do 1/4 finału Champions League zakwalifikowali się już Bayern Monachium, Milan, Benfica Lizbona oraz Chelsea.

Smoki strzeliły pierwszego gola w 10 z ostatnich 10 meczów u siebie. Nasz typ: pierwsza bramka – Porto.

FC Porto – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

Smoki zanotowały trzy zwycięstwa i dwie porażki w pięciu ostatnich meczach (3:2 z Estorilem, 3:1 z Chaves, 1:2 z Gil Vicente, 0:1 z Interem Mediolan oraz 1:0 z Rio Ave). Nerazzurri w tym czasie mają identyczny bilans (1:2 ze Spezią Calcio, 2:0 z Lecce, 0:1 z Bolonią, 1:0 z Porto oraz 3:1 z Udinese Calcio).

FC Porto – Inter Mediolan, historia

Nerazzurri wygrali cztery z pięciu poprzednich meczów przeciwko Smokom. W pierwszym spotkaniu 1/8 finału Champions League 2022/2023 pomiędzy tymi drużynami padł wynik 1:0 dla Interu Mediolan, a na listę strzelców wpisał się Romelu Lukaku.

FC Porto – Inter Mediolan, kursy bukmacherskie

Wtorkowy mecz na Estadio do Dragao nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Porto wynosi mniej więcej 2.65, a typ na zwycięstwo Interu Mediolan to około 2.70. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.40. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziecie w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

FC Porto – Inter Mediolan, przewidywane składy

Po stronie gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Francisco Meixedo, Joao Mario, Joao Marcelo oraz pauzującego za czerwoną kartkę Otavio. Jeśli chodzi o gości, to najprawdopodobniej nie zobaczymy Robina Gosensa i Dalberta, którzy zmagają się z urazami.

Porto – absencje:

Inter – absencje:

FC Porto – Inter Mediolan, kto wygra?

FC Porto – Inter Mediolan, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Porto a Interem Mediolan transmitowane będzie na Polsacie Sport Premium 2. To starcie można obejrzeć również przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na pół roku za 354 zł (59 zł miesięcznie), dzięki czemu oszczędzicie 60 zł względem miesięcznej subskrypcji. Początek meczu na Estadio do Dragao we wtorek 14 marca o godzinie 21:00. Sędzią głównym tego pojedynku będzie Szymon Marciniak

