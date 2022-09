Polska – Holandia: typy, kursy, zapowiedź (22.09.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Polska – Holandia to bez wątpienia jeden z ciekawiej zapowiadających się meczów w ramach piątej kolejki Ligi Narodów UEFA. W roli faworyta do tej potyczki podejdą podopieczni Louisa Van Gaala. Ekipa Czesława Michniewicza liczy jednak na to, że na swoim terenie może pokrzyżować plany europejskiemu gigantowi. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

National Stadium, Warsaw Liga Narodów A, grupa 4. Polska Holandia 3.60 3.70 2.08 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 września 2022 15:29 .

Polska – Holandia, typy i przewidywania

Reprezentacja Polski podejdzie do czwartkowej potyczki, będąc od trzech meczów bez wygranej. Biało-czerwoni stracili w tych spotkaniach aż dziewięć bramek. Ogólnie jedyne zwycięstwo w tej edycji Ligi Narodów UEFA polska drużyna zaliczyła w starciu z Walią.

Reprezentacja Holandii to natomiast team niepokonany już od 13 meczów. Po raz ostatni Pomarańczowi opuszczali plac gry na tarczy w czerwcu 2021 roku. Godne uwagi jest też to, że zespół Oranje strzelił dwa lub więcej goli w dziesięciu z ostatnich 12 spotkań. Holendrzy wygrali też dziewięć z ostatnich 12 meczów.

Biorąc pod uwagę powyższe obserwacje, a także ostatnie spotkania między obiema ekipami, to spodziewamy się triumfu gości na PGE Narodowym. Nasz typ: wygrana Holandii. Przy trafieniu takiego zakładu w STS możecie teraz zdobyć nawet 100 złotych bonusu. Więcej informacji na ten temat znajdziecie poniżej.

Polska – Holandia, ostatnie wyniki

Podopieczni Czesława Michniewicza w czerwcu rozegrali ostatnie mecze. Zaliczyli w nich dwie porażki i remis. Dwukrotnie ulegli Belgom (1:6 i 0:1). Z kolei w starciu z Holandią zremisowali (2:2).

W roli gospodarza reprezentacja Polski w trzech ostatnich spotkaniach odniosła dwa zwycięstwa i raz przegrała. Warto nadmienić, że w jedno arcyważne zwycięstwo Biało-czerwoni zaliczyli na Stadionie Śląskim w Chorzowie, pokonując Szwecję (2:0).



Ekipa Louisa Van Gaala ma natomiast za sobą zwycięstwo nad Walią (3:2). Tym samym Holandia zrehabilitowała się swoim kibicom za remis z Polską (2:2). Ogólnie Pomarańczowi są bez porażki od 1 września 2021 roku.

W roli gościa Holandia jest niepokonana od siedmiu meczów. W tym czasie Memphis Depay i spółka zanotowali pięć zwycięstw i dwa remisy. Ostatnią porażkę na wyjeździe Holendrzy zaliczyli z Turcją (1:2), co miało miejsce 24 marca 2021 roku.

Polska – Holandia, historia

W każdym z pięciu ostatnich bojów między obiema ekipami górą była Holandia. Polska po raz ostatni pokonała Oranje w maju 1979 roku. Wówczas po golach Zbigniewa Bońka i Włodzimierza Mazura piłkarze Biało-czerwonych wygrali 2:0.

Polska – Holandia, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Czesława Michniewicza w STS zakłady bukmacherskie wynosi 3,60. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Polska – Holandia, przewidywane składy

Obie drużyny przystąpią do czwartkowego starcia osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli zagrać przede wszystkim Matty Cash, czy Jakub Moder. Ponadto wśród powołanych zabrakło Tymoteusza Puchacza, czy Jacka Góralskiego. U gości nie będzie mógł wystąpić Tim Krul.

Polska: Szczęsny – Bereszyński, Bednarek, Glik, Kiwior, Linetty, Krychowiak, Zalewski, Zieliński, Frankowski, Lewandowski

Holandia: Cillssen – De Vrij, Van Dijk, De Ligt, Dumfries, Berghuis, Koopmeiners, De jong, Malacia, Depay, Gakpo.

Polska – Holandia, transmisja meczu

Czwartkowe starcie w ramach Ligi Narodów UEFA będzie można zobaczyć w polskiej telewizji. Z meczu Polska – Holandia transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenach TVP 1, TVP Sport i Polsat Sport Premium 1. Spotkanie zacznie się o 20:45.

