Polska – Belgia: typy, kursy, zapowiedź (14.06.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Youri Tielemans

Polska – Belgia: typy i kursy na mecz Ligi Narodów. Reprezentacja Polski stanie we wtorek przed szansą rewanżu na Belgach za dotkliwą porażkę w pierwszym meczu obu zespołów. Biało-czerwoni tym razem będą mieli po swojej stronie atut własnego boiska i wypełniony polskimi kibicami Stadion Narodowy w Warszawie.

National Stadium, Warsaw Liga Narodów A, grupa 4. Polska Belgia 3.60 3.70 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 czerwca 2022 21:16 .

Polska – Belgia, typy i przewidywania

Reprezentacja Polski do wtorkowego meczu przystąpi zdeterminowania do zrewanżowania się Belgom za ostatnią klęskę. Czesław Michniewicz prawdopodobnie pośle od pierwszej minuty do gry najbardziej optymalny skład z Robertem Lewandowskim na czele. Belgowie zagrają natomiast bez kilku swoich gwiazd, co niewątpliwie będzie miało wpływ na jakość ich gry. My jesteśmy optymistami i wierzymy w Biało-czerwonych. Stawiamy, że polska drużyna zainkasuje po tym meczu przynajmniej jeden punkt. Nasz typ: podwójna szansa 1X

STS 1.70 podwójna szansa 1X Zagraj!

Polska – Belgia, ostatnie wyniki

Oba zespoły wtorkowym meczem zakończą czerwcowy maraton w Lidze Narodów. Obie reprezentacje mają za sobą już po trzy spotkania, w których spisywały się ze zmiennym skutkiem i zapisały na swoje konto po cztery punkty. Biało-czerwoni rywalizację rozpoczęli zgodnie z planem, czyli od pokonania u siebie 2:1 teoretycznie najsłabszego zespołu w grupie – reprezentacji Walii. Do drugiego meczu z Belgami nie przystępowali w roli faworyta, ale raczej nikt nie spodziewał się takiego blamażu, jakim była porażką 1:6. Drużyna Czesława Michniewicza z dużymi obawami wybiegała również na murawę na ostatnie ze spotkań, w którym w Rotterdamie mierzyła się z Holandią. Reprezentacja Polski prowadziła w tym meczu nawet 2:0, ale ostatecznie musiała zadowolić się remisem 2:2 i zdobyciem jednego oczka.

Belgowie jedyne zwycięstwo w obecnej edycji Ligi Narodów odnieśli we wspomnianym meczu z Polską. Kilka dni wcześniej drużyna Roberto Martineza zaliczyła przed własną publicznością fatalny występ i wysoko 1:4 przegrała z Holandią. Druga drużyna rankingu FIFA nie popisała się również w swoim trzecim występie, w którym tylko zremisowała 1:1 na wyjeździe z Walią.

We wtorkowy wieczór faworytem będzie reprezentacja Belgii. Biało-czerwoni będą mieli co prawda po swojej stronie atut własnego boiska, ale zgarnięcie pełnej puli będzie niezwykle ciężko, nawet biorąc pod uwagę, że w zespole rywali zabraknie kilku świetnych zawodników

Zobacz także: aktualne tabele Ligi Narodów

Polska – Belgia, historia

Świadkami ostatniego spotkania pomiędzy tymi zespołami byliśmy świadkami niespełna tydzień temu. O tym pojedynku Biało-czerwoni nie chcą jednak pamiętać. Belgowie dali im prawdziwą lekcję futbolu, efektownie wygrywając 6:1. Co ciekawe reprezentacja Belgii tą wygraną wyrównała bilans dotychczasowych spotkań. Wcześniej liczby przemawiały na korzyść reprezentacji Polski, ale teraz oba zespoły mają na swoim koncie po siedem wygranych.

Ostatni pojedynek był dla obu drużyn pierwszą okazją do spotkania się ze sobą pod prawie 15 lat. Wcześniejsze pojedynki miały bowiem miejsce w 2006 i 2007 roku, w ramach eliminacji do Euro 2008. W obu meczach górą była polska drużyna, którą prowadził wówczas Leo Beenhakker. Polacy wygrywali wówczas 1:0 na wyjeździe i 2:0 u siebie.

Polska – Belgia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na wygraną we wtorkowym meczu na Stadionie Narodowym dają podopiecznym Roberto Martineza. Kursy na wygraną gości u większości bukmacherów oscylują w okolicy 2.10. Z kolei na zwycięstwo Biało-czerwonych sięgają nawet 3.60. W STS przy okazji tego meczu można skorzystać z zakładu bez ryzyka o wartości 100 zł. Aby go odebrać wystarczy zarejestrować konto wykorzystując przy tym STS kod promocyjny GOAL.

Polska – Belgia, przewidywane składy

W składzie Biało-czerwonych możemy spodziewać się kolejnych roszad w wyjściowej jedenastce. Bardzo prawdopodobna jest również zmiana ustawienia. Ze przedmeczowych słów Czesława Michniewicza wynika, że we wtorkowym meczu polska drużyna może zagrać piątką obrońców, z ofensywnie nastawionymi Matty’m Cashem i Nicolą Zalewskim. Do wyjściowego składu powinni wrócić Wojciech Szczęsny, Kamil Glik i Robert Lewandowski. Na murawie na pewno zabraknie Grzegorza Krychowiaka, który opuścił już zgrupowanie oraz Adama Buksy, który nabawił się kontuzji.

Belgowie do Warszawy nie przyjadą najsilniejszym zestawieniu. Roberto Martinez po ostatnim meczu z Walią postanowił zwolnić ze zgrupowania aż sześciu zawodników, w tym Kevina De Bruyne i Romelu Lukaku. Przeciwko Polsce nie wystąpią także Yannick Carrasco, Thomas Meunier, Dedryck Boyata i Amadaou Onana.

Polska: Szczęsny – Bednarek, Glik, Kiwior – Cash, Żurkowski, Linetty, Żurkowski, Zalewski – Świderski, Lewandowski

Belgia: Casteels – Vertonghen, Alderweireld, Dendoncker – Vanaken, Saelemakers, Tielemans, T. Hazard – Praet, Batshuayi, E. Hazard

Polska – Belgia, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie 4. kolejki Ligi Narodów pomiędzy reprezentacjami Polski i Belgii rozpocznie się o godzinie 20:45 i będzie transmitowane na kanałach Polsat Sport Premium 1, TVP1 i TVP Sport. W Polsacie mecz skomentują Bożydar Iwanow i Andrzej Niedzielan, natomiast w Telewizji Polskiej Mateusz Borek i Janusz Michalik.

Zakład bez ryzyka 100 zł tylko z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.