Polonia – GKS Tychy, typy bukmacherskie

Polonia Warszawa na starcie sezonu w Betclic 1. Lidze zaliczyła już tak naprawdę dwa okresy. Pierwszy kryzysowy, gdy drużynę prowadził Rafał Smalec. Drugi znacznie pozytywniejszy, co jest związane z przybyciem do klubu nowego szkoleniowca Mariusza Pawlaka. GKS Tychy to natomiast zespół, który nie potrafi się odnaleźć po zmianie trenera, gdy Dariusza Banasika zastąpił Artur Skowronek. Zielono-czarno-czerwoni są bez wygranej od 21 sierpnia. Wówczas w pokonanym polu zostawili Pogoń Siedlce (1:0). Przed startem zawodów ciekawe jest natomiast to, że Czarne Koszule zaliczył sześć porażek w ostatnich 10 spotkań u siebie. Mój typ: GKS Tychy wygra.

Polonia – GKS Tychy, ostatnie wyniki

Zespół Mariusza Pawlaka w trakcie przerwy w rozgrywkach wziął udział w sparingu przeciwko Wiśle II Płock. Polonia wygrała trzema golami (4:1). Przed startem niedzielnej rywalizacji stołeczna drużyna stawia sobie z kolei jasny cel, aby wrócić na zwycięski szlak po dwóch z rzędu porażkach. Czarne Koszule uległy w tych starciach kolejno Wiśle Płock (1:4) i Bruk-Betowi Termalice (0:1).

Tymczasem drużyna z Tychów ma za sobą wygrane spotkanie kontrolne z Opavą (0:3). Wcześniej z kolei GKS zaliczył trzy z rzędu porażki, ulegając kolejno: ŁKS-owi (0:3), Stali Rzeszów (1:5) i Olimpii Grudziądz (2:4) w Pucharze Polski. Niewykluczone, że niedzielna potyczka będzie miała wpływ na przyszłość aktualnego trenera. W przypadku ewentualnej przegranej realny scenariusz zakłada kolejną zmianę w sztabie szkoleniowym GKS-u w tym sezonie.

Polonia – GKS Tychy, kursy bukmacherskie

Eksperci dają do zrozumienia, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na zwycięstwo Polonii Warszawa kształtuje się na poziomie 2.11. Remis wyceniono na 3.25. Z kolei opcję na ewentualną wygrana GKS-u Tychy oszacowano na 3.20. Przy okazji rywalizacji drużyn Mariusza Pawlaka i Artura Skowronka można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka, to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Polonia Warszawa GKS Tychy 2.05 3.30 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 października 2024 18:12 .

Polonia – GKS Tychy, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Polonii 33% wygraną GKS-u 33% remisem 33% 3 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Polonii

wygraną GKS-u

remisem

Polonia – GKS Tychy, sytuacja kadrowa

Obie ekipy zagrają w niedzielny starciu osłabione. Gospodarze będą musieli radzić sobie bez Przemysława Szura, pauzującego za nadmiar żółtych kartek. Tymczasem w ekipie z Tychów kwestie zdrowotne wykluczają z gry takich graczy jak: Krzysztof Machowski, Mamin Sanyang czy Yanncik Woundstra.

Polonia – GKS Tychy, transmisja meczu

Niedzielnej batalii nie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. W każdym razie spotkanie będzie do zobaczenia w internecie. Transmisja ze starcia Polonia Warszawa – GKS Tychy zacznie się o godzinie 12:00 i będzie dostępna na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać nie tylko na urządzeniach mobilnych, ale też na Smart TV. Online spotkanie można obejrzeć także dzięki usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

