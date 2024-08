Pogoń Szczecin – Stal Mielec: typy, kursy, zapowiedź (10.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Leonardo Koutris

Pogoń Szczecin – Stal Mielec: przewidywania i typ eksperta

Pogoń ma na swoim koncie jeden domowy mecz w tym sezonie. Wygrała go przekonująco i do zera. Stal jest po jednym spotkaniu wyjazdowym i wróciła z niego bez choćby gola. To tylko potęguje fakt, że szczecinianie powinni sięgnąć po pełna pulę. Nie jestem jednak przekonany do tego faktu z racji na istotne absencje w drużynie Jensa Gustafssona. Ponadto Stal to niewygodny przeciwnik dla Pogoni i także tym razem może sprawić jej kłopoty. Mój typ: remis.

Pogoń Szczecin – Stal Mielec: ostatnie wyniki

Pogoń stopniowo pikuje w dół w sezonie 2024/2025. Szczecinianie na starcie rozbili Koronę Kielce 3:0 i zostali liderem Ekstraklasy. Z tego faktu zostały już tylko miłe wspomnienia. Poprzeczka poszła w górę i Portowcy tylko zremisowali z Zagłębiem Lubin 2:2. Ostatnio sposób na szczecinian znalazł Górnik Zabrze, który triumfował u siebie 1:0.

Wyniki Stali również pogorszyły się po dość udanej inauguracji z Widzewem Łódź (1:1). Mielczanie dali się ograć u siebie GKS-owi Katowice 0:1. Sukcesem nie zakończył się także mecz z broniącą tytułu mistrza Polski Jagiellonią Białystok (0:2).

Pogoń Szczecin – Stal Mielec: historia

W minionym sezonie obserwowaliśmy dwa bezpośrednie mecze z udziałem Pogoni i Stali. W Szczecinie przyjezdni zwyciężyli sensacyjnie 3:2. W Mielcu także doszło do niespodzianki, ponieważ gospodarze wywalczyli bezbramkowy remis.

Stal to nie jest przeciwnik, który odpowiada Pogoni. Portowcy wygrali tylko dwie takie potyczki, uwzględniając pięć ostatnich meczów. Tyle samo wygranych zanotowali mielczanie. Miał miejsce też jeden podział punktów.

Pogoń Szczecin – Stal Mielec: kto wygra?

Pogoń Szczecin – Stal Mielec: kursy bukmacherskie

Starcie w Szczecinie ma wyraźnego faworyta i jest nim Pogoń. Kursy na to spotkanie wynoszą najczęściej 1.38. Potencjalny remis został wyceniony od 5.35 do 5.50. Ewentualny sukces Stali Mielec to natomiast kursy opierające nawet na 7.20.

Pogoń Szczecin – Stal Mielec: przewidywane składy

Pogoń ma niemałe problemy kadrowe, co na konferencji prasowej potwierdził Jens Gustafsson. – Kilku graczy nie wystąpi w jutrzejszym meczu. Są to między innymi Marcel Wędrychowski oraz Danijel Loncar. Ale niestety do tej grupy dołączyli też Mariusz Malec oraz Efthymis Koulouris – rzekł opiekun szczecińskiej drużyny.

Pełnego komfortu w wyborze składu nie ma też Kamil Kiereś. Do dyspozycji szkoleniowca Stali Mielec nie będą majacy problemy zdrowotne: Ehmann, Pajnowski, ale również Getinger.

Pogoń Szczecin – Stal Mielec: transmisja meczu

Konfrontację z udziałem Pogoni Szczecin i Stali Mielec na żywo będzie można śledzić w telewizji i internecie. Mecz pokaże główny nadawca, czyli CANAL+. Transmisję znajdziemy na kanale CANAL+ Sport 3. Początek już o 20:15. Ponadto dzięki usłudze Canal+ Online mecze ten będzie można zobaczyć na żywo w internecie. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Pakiet CANAL+ Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy wyborze oferty na rok.

