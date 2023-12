IMAGO / Michał Chwieduk / Newspix Na zdjęciu: Lawrence Ennali i Leonardo Kutris

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, typy i przewidywania

Pogoń Szczecin znów jest faworytem meczu z Górnikiem. W piątek temu wyzwaniu nie podołała, ale przed własną publicznością notuje zdecydowanie lepszy bilans spotkań bezpośrednich. Ponadto ekipa Gustafssona będzie chciała się zrewanżować za ostatnią porażkę i jednocześnie przerwać serię trzech meczów bez wygranej. Oprócz tego w Górniku problemy zdrowotne miało w ostatnim czasie kilku kluczowych piłkarzy, co również działa na korzyść gospodarzy. Mój typ: zwycięstwo Pogoni Szczecin – TAK.

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa

W zespole Pogoni Szczecin urazy w ostatnim czasie leczyli Danijel Loncar i Marcel Wędrychowski. We wtorek tych graczy najpewniej znów nie zobaczymy na boisku. Natomiast w Górniku problemy zdrowotne mieli Rasak, Yokota i Czyż. Trudno ocenić, czy ta trójka będzie gotowa na wtorkowy pojedynek. Do gry wrócił natomiast po kilkutygodniowej przerwie Podolski.

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki

Pogoń notuje serię aż trzech meczów bez zwycięstwa. To porażki z Górnikiem Zabrze i Stalą Mielec oraz remis z Rakowem. Wcześniej z kolei Portowcy odnieśli trzy wygrane z rzędu pokonując Puszczę Niepołomice, Jagiellonię Białystok i Podbeskidzie w Pucharze Polski. Górnik z kolei po czterech zwycięstwach z rzędu na przełomie października i listopada (Raków, ŁKS, Zagłębie Sosnowiec i Cracovia) dość nieoczekiwanie przegrał dwa kolejne pojedynki ze Stalą Mielec i Puszczą Niepołomice. Zabrzanie przełamali się w piątek pokonując w Zabrzu Pogoń 1:0.

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, historia

Obie drużyny spotkały się ze sobą zaledwie kilka dni temu. W piątek, w meczu ligowym rozegranym w Zabrzu Górnik pokonał Pogoń 1:0. Ostatnie pięć spotkań bezpośrednich to aż trzy wygrane zabrzan (z rzędu), jeden remis i jedna wygrana Pogoni. Oba zespoły dotychczas dwukrotnie rywalizowały ze sobą w Pucharze Polski. W 1970 roku Górnik wygrał przed własną publicznością 2:0, natomiast w roku 1982 Pogoń pokonała w Szczecinie zabrzan 2:1.

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego spotkania w oczach ekspertów jest Pogoń Szczecin. Kursy na zwycięstwo Portowców oscylują wokół 1,80. Dla porównania typy na wygraną Górnika wynoszą około 4,40. Zabrzanie nie byli również faworytem piątkowego spotkania w PKO Ekstraklasie, a mimo to wygrali 1:0. Dlatego zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL można liczyć na bonusy o wartości do 630 zł, na co składa się zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład.

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, kto awansuje

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, przewidywane składy

Pogoń Szczecin: Cojocaru, Koutris, Malec, Zech, Wahlqvist, Ulvestad, Kurzawa, Grosicki, Gorgon, Bichakhchyan, Koulouris.

Górnik Zabrze: Szromnik, Janża, Szczęśniak, Janicki, Siplak, Dadok, Ennali, Pacheco, Lukoszek, Podolski, Krawczyk.

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, transmisja meczu

Wtorkowy mecz Pogoni z Górnikiem Zabrze będzie transmitowany na żywo na antenie Polsat Sport. Ten pojedynek fani będą mogli również obejrzeć online w aplikacji Polsat Box Go dostępnej na urządzenia mobilne oraz Smart TV. Transmisja zostanie odblokowana po wykupieniu pakietu sportowego. Początek widowiska o godzinie 18:00.

