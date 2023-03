PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce

Pogoń Szczecin – Korona Kielce, typy i przewidywania

W najbliższą sobotę 18 marca o godzinie 17:30 dojdzie do bardzo ciekawego meczu pomiędzy Pogonią Szczecin a Koroną Kielce w 25. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Drużyny prowadzone przez odpowiednio Jensa Gustafssona oraz Kamila Kuzerę wyraźnie łapią wiatr w żagle, więc powinniśmy być świadkami interesującego widowiska. Na kogo stawiacie?

W 7 z ostatnich 10 meczów, w których Korona Kielce grała na wyjeździe, obie drużyny strzeliły gola. Nasz typ: oba zespoły zdobędą bramkę – tak.

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – stawia natomiast, że w tym spotkaniu padną przynajmniej trzy bramki. Typ Kuby: powyżej 2.5 gola.

Pogoń Szczecin – Korona Kielce, sytuacja kadrowa

Gospodarze bez kontuzjowanych Michała Kucharczyka, Kacpra Smolińskiego i Stanisława Wawrzynowicza. W kadrze gości zabraknie zmagających się z urazami Bartosza Kwietnia oraz Dawida Więckowskiego.

Pogoń Szczecin – Korona Kielce, ostatnie wyniki

Pogoń Szczecin w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy wygrała 1:0 z Zagłębiem Lubin, a Korona Kielce pokonała Radomiaka Radom 2:1. Oba zespoły są w niezłej formie – Portowcy walczą o europejskie puchary, natomiast Złocisto-Krwiści niedawno opuścili strefę spadkową.

Pogoń Szczecin – Korona Kielce, historia

Portowcy mają trochę lepszy bilans od Złocisto-Krwistych w bezpośrednich pojedynkach tych ekip – Pogoń Szczecin wygrała dwa z pięciu poprzednich spotkań przeciwko Koronie Kielce. Koroniarze w tym czasie triumfowali raz i padły dwa remisy.

Pogoń Szczecin – Korona Kielce, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Pogoni Szczecin wynosi mniej więcej 1.60, a typ na zwycięstwo Korony Kielce to około 5.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.10. Jeżeli macie zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to warto skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Pogoń Szczecin – Korona Kielce, przewidywane składy

Pogoń: Stipica – Koutris, Malec, Triantafyllopoulos, Wahlqvist – Dąbrowski, Łęgowski – Grosicki, Kowalczyk, Almqvist – Zahović

Korona: Forenc – Zator, Trojak, Malarczyk, Briceag – Petrov – Błanik, Deaconu, Nono, Łukowski – Shikavka

Pogoń Szczecin – Korona Kielce, kto wygra?

Pogoń Szczecin – Korona Kielce, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport, Canal+ Sport 3, a także w TVP Sport. To starcie można obejrzeć również przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 20 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzicie 87 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Promocja obowiązuje w dniach 17.03-19.03. Początek meczu na Stadionie Miejskim w Szczecinie w sobotę 18 marca o godzinie 17:30.

