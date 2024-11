Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (01.12.2024)

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Pogoń Szczecin Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 listopada 2024 07:35 .

Pogoń – Jagiellonia: typy bukmacherskie

W niedzielnym (1 grudnia) spotkaniu Pogoń Szczecin zmierzy się u siebie z Jagiellonią Białystok w 17. kolejce PKO Ekstraklasy. Mistrz Polski goni w ligowej tabeli liderującego poznańskiego Lecha. Duma Podlasia ma za sobą dwa ligowe remisy, a do starcia z Portowcami przystępuje po wyczerpującym meczu z NK Celje (3:3) w Lidze Konferencji. Ostatni triumf Jagi w Szczecinie miał miejsce w marcu 2020 roku. Gospodarze z pewnością będą wyjątkowo zmotywowani, aby podtrzymać swoją serię i nie pozwolić rywalom na przełamanie. Moim zdaniem niedzielne starcie zakończy się podziałem punktów, dlatego właśnie taki wynik polecam rozważyć przy obstawianiu u bukmachera Superbet. Mój typ: remis.

Pogoń – Jagiellonia: ostatnie wyniki

Zespół Pogoni Szczecin zajmuje szóste miejsce z dorobkiem 25 punktów. Przed listopadową przerwą na kadrę podopieczni Roberta Kolendowicza przegrali z Motorem Lublin (2:4) i Radomiakiem Radom (0:1), ale już przed tygodniem przerwali złą serię. W ubiegłym tygodniu Portowcy ograli Lechię (3:0) w Gdańsku, a hat-tricka skompletował Grek Efthymios Koulouris. Napastnik ma na koncie już 10 trafień.

Jagiellonia Białystok od ponad trzech miesięcy pozostaje niepokonana we wszystkich rozgrywkach. Podopieczni Adriana Siemieńca skutecznie łączą rywalizację w PKO Ekstraklasie z występami w europejskich pucharach. W miniony czwartek Duma Podlasia zremisowała w dramatycznych okolicznościach z NK Celje (3:3) na wyjeździe w 4. kolejce Ligi Konferencji. Tymczasem w lidze ostatnie mecze mistrzów Polski zakończył się podziałem punktów – ze Śląskiem Wrocław (2:2) i Rakowem Częstochowa (2:2).

Pogoń – Jagiellonia: historia

W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach między Pogonią a Jagiellonią dwukrotnie triumfowali szczecinianie, natomiast raz górą była drużyna z Podlasia. Ostatnie spotkanie obu ekip odbyło się w kwietniu tego roku w Białymstoku i zakończyło się remisem (2:2). Z kolei w poprzednim meczu ligowym w Szczecinie to gospodarze zgarnęli komplet punktów, dzięki trafieniom Koulourisa i Grosickiego.

Pogoń – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu, według kursów bukmacherskich, jest Pogoń Szczecin. Jeśli myślisz, że gospodarze sięgną po komplet punktów, to taki kurs został ustalony na około 2.20. Z kolei triumf Jagiellonii Białystok wyceniono na poziomie mniej więcej 3.30. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Pogoń Szczecin Remis Jagiellonia Białystok 2.20 3.60 3.30 2.20 3.60 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 listopada 2024 07:35 .

Pogoń – Jagiellonia: przewidywane skład

Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz 4-1-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Rezerwowi 7 Rafal Kurzawa 10 Adrian Przyborek 13 Dimitrios Keramitsis 15 Marcel Wedrychowski 21 João Gamboa 23 Benedikt Zech 25 Wojciech Lisowski 27 Olaf Korczakowski 31 Krzysztof Kaminski 35 Maciej Wojciechowski 46 Antoni Klukowski 1 Max Stryjek 3 Dusan Stojinovic 4 Jetmir Haliti 5 Cezary Polak 10 Afimico Pululu 16 Michal Sacek 20 Miki Villar 29 Marcin Listkowski 39 Aurelien Nguiamba 51 Alan Rybak 80 Oskar Pietuszewski 82 Tomás Silva

Pogoń – Jagiellonia: sonda

Kto wygra mecz? Pogoń Szczecin

Remis

Jagiellonia Białystok Pogoń Szczecin

Remis

Jagiellonia Białystok 0 Votes

Pogoń – Jagiellonia: transmisja meczu

Mecz Pogoni Szczecin z Jagiellonią Białystok zostanie rozegrany w niedzielę (1 grudnia) o godzinie 14:45. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów PKO Ekstraklasy, ale także do spotkań między innymi Ligi Mistrzów. Cena pakietu wynosi 59 zł miesięcznie z okazji Black Week.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.