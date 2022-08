Piast Gliwice – Stal Mielec: typy, kursy, zapowiedź (21.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Piast Gliwice

Mecz Piast Gliwice – Stal Mielec odbędzie się w niedzielę 21 sierpnia. Początek spotkania o godzinie 17:30. Najlepsze kursy bukmacherskie na to spotkanie i darmowe typy prezentujemy w poniższej zapowiedzi.

Stadion Piast Ekstraklasa Piast Gliwice Stal Mielec 1.75 3.75 5.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2022 16:35 .

Piast Gliwice – Stal Mielec: typy i przewidywania

Mało kto typował, że Piast Gliwice po trzech meczach będzie miał zero punktów i goli na swoim koncie. Dopiero w czwartej kolejce piłkarze Waldemara Fornalika przełamali niemoc, wygrali z Cracovią 1:0 i zapisali pierwsze punkty w tym sezonie na swoim koncie. Chyba jeszcze mniej liczna była grupa entuzjastów, która powiedziałaby, że po pięciu kolejkach Stal Mielec będzie wiceliderem tabeli. Razem z Wisłą Płock jest jedną z rewelacji otwarcia sezonu.

Bardzo trudno wskazać faworyta tego spotkania. Wprawdzie według bukmacherów są nim gospodarze, ale mielczanie sprawili już kilka niespodzianek, grają ofensywnie i można się spodziewać, że zechcą zaskoczyć także najbliższego rywala. Z drugiej strony Piast w końcu wygrał i na pewno zechce pójść za ciosem przed własną publicznością. Dlatego spodziewamy się otwartego meczu, wielu sytuacji podbramkowych i liczymy na to, że obie drużyny znajdą drogę do siatki. Typujemy BTTS.

Piast Gliwice – Stal Mielec: sytuacja kadrowa

Obie drużyny nie mają większych problemów kadrowych. W zespole gospodarzy na pewno nie zobaczymy kontuzjowanych Tomasa Huka i Tihomira Kostadinova. Po stronie Stali zabraknie Bartłomieja Ciepieli. Ostatnio w kadrze na mecz z Górnikiem Zabrze nie znalazł się Bogdan Vastsuk, ale Adam Majewski zapewnił na konferencji prasowej, że Estończyk pojedzie z drużyną do Gliwic.

Piast Gliwice – Stal Mielec: ostatnie mecze

Piast i Stal miały zupełnie inny początek sezonu. Przed jego rozpoczęciem wydawało się, że drużyna z Mielca będzie murowanym kandydatem do spadku, ponieważ kompletowała naprędce skład, bez jakichś hitowych transferów. Tymczasem podopieczni Majewskiego grają jak z nut, w pierwszych pięciu kolejkach ugrali 10 punktów i są wiceliderem tabeli. Tylko oni i prowadząca Wisła Płock mają po stronie strzelonych goli dwucyfrowy wynik. Stal pokonała na inaugurację Lecha Poznań na jego stadionie (2:0), zremisowała z Radomiakiem 1:1, przegrała nieznacznie z Rakowem w Częstochowie (2:3), a potem odniosła zwycięstwa z Cracovią (2:0) i Górnikiem w Zabrzu (3:1).

Drużyna Waldemara Fornalika, która kadrowo wygląda solidnie i typowano ją do miejsca w ligowej czołówce, zaliczyła falstart. Trzy porażki z rzędu, i ani jednego strzelonego gola. Jagiellonia, Zagłębie i Legia skasowały po trzy punkty w meczach z Piastem i dopiero w poprzedniej kolejce gliwiczanie wbili pierwszego gola, jednocześnie zdobywając pierwszy komplet oczek. Bramkę na wagę zwycięstwa strzelił Jorge Felix, który zaliczył udany powrót do Ekstraklasy.

Piast Gliwice – Stal Mielec: historia

W ciągu ostatnich pięciu lat Piast i Stal mierzyły się ze sobą sześciokrotnie (cztery razy w Ekstraklasie i dwa razy w Pucharze Polski). Drużyna z Podkarpacia triumfowała tylko raz, Piast triumfował trzykrotnie. W poprzednim sezonie gliwiczanie najpierw wygrali w Mielcu 2:0, a potem podzielili się punktami ze Stalą, remisując 1:1.

We wspomnianych spotkaniach do tej pory zawsze padały przynajmniej dwa gole. Często zdarzało się, że obie drużyny zdobywały bramki, co chcielibyśmy, aby znowu się powtórzyło w najbliższym spotkaniu.

Piast Gliwice – Stal Mielec: kursy bukmacherskie

Kursy na zwycięstwo Piasta w tym spotkaniu, które wahają się pomiędzy 1.65, a 1.78, pokazują, że bukmacherzy widzą w nim faworyta. Może nie bitego, ale jednak widać wyraźnie, że podpowiadają, kto ma teoretycznie większe szanse. Na wygraną gości bukmacherzy wystawiają kursy w okolicach 5.00. Remis jest powyżej 3.70.

Piast Gliwice – Stal Mielec: przewidywane składy

Piast Gliwice: Plach – Katranis, Czerwiński, Mosór, Reiner – Hateley, Tomasiewicz, Kądzior, Chrapek, Felix – Wilczek.

Stal Mielec: Mrozek – Barauskas, Matras, Kasperkiewicz, Wolski – Getinger, Wlazło, Gerbowski, Hamulic, Domański – Lebedyński.

Piast Gliwice – Stal Mielec: transmisja meczu

Mecz Piast – Stal będzie transmitowany w telewizji i w internecie. Transmisja z tego spotkania będzie prowadzona przez CANAL+. Mecz będzie można obejrzeć na żywo na CANAL+ Sport 3 i na CANAL+ Premium. Oprócz tego będzie dostępna transmisja meczu w internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Pełny pakiet kosztuje 45 zł miesięcznie, ale rejestrując się za pośrednictwem naszej strony i płacąc za dostęp na pół roku, kosztuje on 180 zł zamiast 270 zł. Oszczędza się zatem aż 90 zł.

