Paris Saint-Germain – Stade Rennais, typy bukmacherskie

Od takiej drużyny jak PSG, kibice zawsze oczekują ofensywnego stylu gry i wielu strzelonych goli. W piątek nie zanosi się na grad goli, co potwierdza historia ostatnich meczów Stade Rennais w Paryżu. W listopadzie 2020 roku padły trzy bramki. Była to ostatnia tak bramkostrzelna konfrontacja. PSG może wygrać mecz, ale nie spodziewam się pogromu. Mój typ: poniżej 3,5 bramki.

Paris Saint-Germain – Stade Rennais, ostatnie wyniki

Jeszcze niedawno PSG mogło szczycić się serią pięciu kolejnych zwycięstw. Obejmowała ona cztery wygrane na krajowym podwórku oraz triumf z Gironą w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. Passę sukcesów ekipy Luisa Enrique zatrzymało Stade Reims, które długo prowadziło z paryżanami, ale finalnie zatrzymało się na remisie 1:1.

Mniej szczęścia na boiskach Ligue 1 miało Stade Rennais. Zespół ten miał imponujący start, ponieważ ograł Olympique Lyon. Później udało się jeszcze ograć Montpellier. W międzyczasie miały miejsce dwie porażki i jeden remis. Przekłada się to na ósmą lokatę w lidze francuskiej.

Paris Saint-Germain – Stade Rennais, historia

W poprzednim sezonie doszło do trzech starć między tymi zespołami. PSG po skromnym zwycięstwie 1:0 awansowało do kolejnej rundy Pucharu Francji. W Ligue 1 Stade Rennais przegrało u siebie 1:3, by w Paryżu zremisować 1:1.

Paris Saint-Germain – Stade Rennais, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy stawiają PSG w roli wyraźnego faworyta piątkowego meczu. Kurs na wygraną paryżan wynosi 1.42. W przypadku ewentualnej wygranej Stade Rennais jest to natomiast nawet 6.80. Kurs na remis wynosi z kolei 5.10. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Paris Saint-Germain – Stade Rennais, kto wygra?

Paris Saint-Germain – Stade Rennais, przewidywane składy

Luis Enrique ma kilku piłkarzy, których nieobecność w piątek jest przesądzona. PSG nie pomogą: Gianluigi Donnarumma, Marcos Asensio, Presnel Kimpembe, Goncalo Ramos, a także Lucas Hernandez. Nie wiadomo, czy na najbliższe spotkanie zdąży Desire Doue.

Los był łagodniejszy dla ekipy przyjezdnych. Stade Rennais zmaga się z trzema absencjami. Niedostępni są: Jota, Andres Gomez oraz Dogan Alemdar.

Paris Saint-Germain – Stade Rennais, transmisja

Spotkanie Paris Saint-Germain – Stade Rennais zaplanowano już na piątek 27 września o 21:00. Mecz obejrzysz w telewizji. Starcie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2.

