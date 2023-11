IMAGO / Matthieu Mirvelli Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG – AS Monaco, typy i przewidywania

Paris Saint-Germain w ostatnim czasie odzyskało formę w rozgrywkach ligowych i zasiadło na fotelu lidera. Mistrzowie Francji wygrali pięć meczów z rzędu, zdobywając w każdym minimum trzy bramki. Jednak w 13. kolejce Ligue 1 Paryżan czeka znacznie trudniejsze zadanie, bo tym razem rywalem będzie AS Monaco, które zajmuje 3. pozycję. Na dodatek Luis Enrique prawdopodobnie nie będzie mógł liczyć na kontuzjowanego Marquinhosa. W tej sytuacji ciekawą opcją do obstawienia może być to, że obie drużyny strzelą gola, a ponadto liczba bramek będzie większa niż 2,5.

PSG – AS Monaco, sytuacja kadrowa

W obu zespołach aż roi się od absencji. Luis Enrique nie będzie mógł liczyć na Marco Asensio, Presnela Kimpembe, Nuno Mendesa, Keylora Navasa, Danilo Pereirę, Sergio Rico i Warrena Zaire-Emery’ego. Ponadto pod poważnym znakiem zapytania stoi występ Marquinhosa.

Z kolei Adi Hutter, trener AS Monaco, w meczu z PSG na pewno nie wystawi Eliesse Ben Seghira, Myrona Boadu, Breela Embolo, Youssofa Fofany, Caio Henrique oraz Mohammed Salisu.

PSG – AS Monaco, ostatnie wyniki

PSG w ostatnim czasie prezentuje wysoką formę, choć paryżanom przydarzyła się wpadka w Lidze Mistrzów. Mistrzowie Francji przegrali z AC Milan. Oprócz tego w pięciu poprzednich meczach zanotowali cztery zwycięstwa.

Monaco również znajduje się w niezłej dyspozycji, choć porażka 0:2 z Lille i remis 0:0 z Le Havre, to nie są wyniki, których oczekują kibice. Ponadto pięć poprzednich spotkań przyniosło tej drużynie trzy wygrane.

PSG – AS Monaco, historia

W ostatnim czasie w rywalizacji bezpośredniej lepiej radzi sobie AS Monaco, które od trzech meczów pozostaje niepokonane w starciach z PSG, notując dwa zwycięstwa i remis.

PSG – AS Monaco, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów wyraźnym faworytem tego meczu jest PSG; kurs na wygraną mistrzów Francji wynosi około 1.50. Natomiast na zwycięstwo AS Monaco współczynnik oscyluje w granicach 6.02. Przy okazji warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

PSG – AS Monaco, kto wygra

PSG – AS Monaco, przewidywane składy

Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład AS Monaco Adi Hütter Rezerwowi ▼ 8 Fabian Ruiz 9 Goncalo Ramos 26 Nordi Mukiele 27 Cher Ndour 28 Carlos Soler 29 Bradley Barcola 38 Ethan Mbappe 80 Arnau Tenas 97 Layvin Kurzawa 1 Radoslaw Majecki 2 Vanderson 8 Eliot Matazo 18 Takumi Minamino 20 Kassoum Ouattara 29 Folarin Balogun 34 Chrislain Matsima 42 Edan Diop 44 Malamine Efekele

PSG – AS Monaco, transmisja meczu

Spotkanie PSG – AS Monaco rozpocznie się w piątek (24 listopada) o godzinie 21:00. Transmisję tego meczu można śledzić na kanałach Canal + Sport 5 i Eleven Sports 1. Warto rzucić okiem na promocję, którą przygotował CANAL+. W łatwy sposób można zaoszczędzić 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszego portalu, za dostęp do CANAL+ONLINE przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz jedynie 39zł/mies., natomiast miesięczny abonament w przypadku standardowej oferty kosztuje 54 zł. Warto zauważyć, że subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

