Olympique Marsylia – Ajax Amsterdam: typy i przewidywania

Olympique Marsylia jest o krok od zapewnienia sobie awansu do 1/8 finału Ligi Europy. Francuzi bardzo chcieliby to uczynić przed własną publicznością przy okazji meczu z pogrążonym w kryzysie Ajaxem Amsterdam. Holendrom pozostała już tylko walka o 3. miejsce i kwalifikację do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy.

Przed kilkoma dniami Ajax Amsterdam dał popis, wysoko wygrywając z Vitesse. Natomiast Marsylia zanotowała przeciętny występ ze Strasbourgiem. W tej sytuacji według mnie ciekawą opcją wydaje się typ: obie drużyny strzelą gola.

Olympique Marsylia – Ajax Amsterdam: ostatnie mecze

Olympique Marsylia prezentuje niestabilną formę. W pięciu poprzednich meczach ta drużyna zanotowała dwie wygrane, dwa remisy i porażkę. Natomiast Ajax Amsterdam poprawił swoje wyniki, odnosząc w na przestrzeni takiej samej liczby meczów trzy zwycięstwa. Oprócz tego Holendrzy zaliczyli remis i porażkę.

Olympique Marsylia – Ajax Amsterdam: historia

W ostatnim meczu bezpośrednim obu drużyn emocji nie brakowało. 21 września na Johan Cruijff Arenie padł wynik 3:3. Wcześniejsze spotkania jednych i drugich również były bardzo zacięte, ale odbyły się tak dawno, że raczej trudno wyciągać z nich daleko idące wnioski.

Olympique Marsylia – Ajax Amsterdam: kursy bukmacherów

Olympique Marsylia – Ajax Amsterdam: kto wygra?

Olympique Marsylia – Ajax Amsterdam: przewidywane składy

Olympique Marsylia Gennaro Gattuso 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Ajax Amsterdam John van 't Schip Rezerwowi ▼ 1 Simon Ngapandouetnbu 4 Samuel Gigot 8 Azzedine Ounahi 10 Pierre Emerick Aubameyang 18 Bamo Meïté 23 Ismaïla Sarr 33 Léo Jousselin 34 Bilal Nadir 36 Ruben Blanco 37 Emran Soglo 38 Paolo Sciortino 62 Amir Murillo 1 Gerónimo Rulli 17 Anass Salah-Eddine 18 Jakov Medic 19 Georges Mikautadze 25 Borna Sosa 33 Benjamin Tahirovic 42 Ar'jany Martha 47 Tristan Gooijer 51 Tommy Setford

Olympique Marsylia – Ajax Amsterdam: transmisja

Początek meczu Olympique Marsylia – Ajax Amsterdam zaplanowano na czwartek (30 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja tego spotkania dostępna będzie tylko w Internecie na platformie Viaplay.

