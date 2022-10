Odra Opole – Ruch Chorzów: typy, kursy, zapowiedź (21.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Odra Opole – Ruch Chorzów to mecz w ramach 15. kolejki Fortuna 1 Ligi. 14-krotny mistrz Polski będzie chciał wrócić na zwycięski szlak po porażce z Arką Gdynia (2:4). W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

1. liga Odra Opole Ruch Chorzów 3.25 3.40 2.26 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 października 2022 20:36 .

Odra Opole – Ruch Chorzów, typy i przewidywania

Obie ekipy dzieli w ligowej tabeli przepaść. Odra Opole plasuje się w strefie spadkowej. Tymczasem wiceliderem Fortuna 1 Ligi są zawodnicy Ruchu Chorzów.

Opolanie, biorąc pod uwagę tabelę tylko uwzględniającą mecze w roli gospodarza, plasowaliby się na 15. pozycji w ligowej klasyfikacji. Na swoim obiekcie Odra wygrała tylko dwa spotkania, Ponadto na koncie opolan jest jeden remis i pięć porażek.

Niebiescy natomiast na wyjazdach przegrali jedno spotkanie, a w pozostałych pięciu meczach zaliczyli trzy zwycięstwa i dwa podziały punktów. Biorąc pod uwagę te obserwacje, spodziewamy się wiktorii chorzowian. Nasz typ: wygrana Ruchu.

Odra Opole – Ruch Chorzów, ostatnie wyniki

Gospodarze przystąpią do piątkowej batalii z nowym trenerem. Stery nad Odrą przejął Adam Nocoń. Jego celem jest przede wszystkim utrzymanie opolan na zapleczu PKO Ekstraklasy.

Odra w czterech ostatnich spotkaniach poniosła trzy porażki, licząc wszystkie rozgrywki. Opolanie z placu gry na tarczy schodzili po starciach z Podbeskidziem Bielsko-Biała (0:2), Puszczą Niepołomice (2:3) i Stalą Rzeszów (2:4).

Podopieczni Jarosława Skrobacza mają z kolei za sobą porażkę z Arką Gdynią (2:4). Tym samym zakończyła się passa Ruchu bez porażki w lidze, która trwała od 27 sierpnia.

Na wyjeździe Niebiescy nie wygrali w żadnym z dwóch ostatnich meczów. Ruch dzielił się punktami z Wisłą Kraków (1:1) oraz Stalą Rzeszów (1:1). Ostatnią wiktorię na stadionie rywala chorzowianie zaliczyli 4 września, wygrywając z Podbeskidziem (1:0).

Odra Opole – Ruch Chorzów, historia

Obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą latem, gdy Ruch grał z Odrą w spotkaniu kontrolnym. Niebiescy wygrali wówczas 3:0. Ostatnie oficjalne starcie między oboma zespołami miało natomiast miejsce we wrześniu 2018 roku, gdy Ruch przegrał 1:5. Na stadionie w Opolu ostatni oficjalny mecz z udziałem obu teamów miał z kolei miejsce w maju 2018 roku. Wówczas chorzowianie wygrali 3:0.

Odra Opole – Ruch Chorzów, kursy bukmacherów

Odra Opole – Ruch Chorzów, przewidywane składy

W szeregach gości przed piątkowym starciem sytuacja kadrowa jest bardzo dobra. Żaden z zawodników Ruchu nie narzeka na kontuzje, a ponadto po jednym meczu pauzy z powodu zawieszenia do gry wraca Konrad Kasolik. W ekipie z Opola doszło do zmiany trenera. Piotra Plewnię zastąpił Adam Nocoń, co sprawia, że trudno wytypować, w jakim zestawieniu może zagrać ligowy outsider. Można się jednak spodziewać tego, że gospodarze piątkowej batalii będą chcieli zagrać przede wszystkim uważnie w defensywie.

Odra: Haluch – Spychała, Żemło, Tkocz, Klimek, Mikinić, Niziołek, Urbańczyk, Marzec, Nowak, Czapliński

Ruch: Bielecki – Kasolik, Szur, Sadlok, Moneta, Piątek, Swędrowski, Wójtowicz, Janoszka, Kwietniewski, Szczepan.

Odra Opole – Ruch Chorzów, transmisja meczu

