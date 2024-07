fot. PoressFocus Na zdjęciu: Soma Novothny

Odra – Ruch, typy bukmacherskie

Po krótkiej przerwie w piątkowy wieczór do ligowego grania wracaj piłkarze w Betclic 1 Lidze. Już w pierwszej kolejce los skojarzył ze sobą Odrę Opole i Ruch Chorzów. Obie ekipy mają ambitne plany związane z kampanią 2024/2025. Niebiesko-czerwoni latem zmienili trenera. Adama Noconia zastąpił Radosława Sobolewski. Klub też stracił jednego z kluczowych graczy, którym był Borja Galan. Hiszpan zdecydował się na transfer do GKS-u Katowice. W szeregach Niebieskich do zmiany szkoleniowca nie doszło. Wciąż zespołem dowodzeni Janusz Niedźwiedź, co sprawia, że w Ruchu poważnie myśli się o szybkim powrocie do elity po spadku. Tym bardziej że w zespole zostali też tacy gracze jak: Daniel Szczepan czy Soma Novothny. Ponadto do klubu dołączyli Martin Konczkowski, Denis Ventura i Mateusz Chmarek. Przy okazji piątkowej potyczki warto zwrócić uwagę na to, że chorzowianie brali udział w dziewięciu z ostatnich 15 spotkań, w których oba zespoły zdobywały bramki. Można zatem rozważyć takie rozwiązanie na piątkowym kuponie. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Odra – Ruch, typ kibiców

Odra – Ruch, ostatnie wyniki

Drużyna z Opole w trakcie letniego okresu przygotowawczego spędziła kilka dni na obozie w Wałbrzychu. Odra ogólnie latem zaliczyła sześć meczów kontrolnych, w których nie zaliczyła nawet jednego zwycięstwa. Opolanie zaliczyli trzy remisy i trzy porażki. Z placu gry na tarczy schodzili między innymi po spotkaniach z Legią Warszawa (1:2), Górnikiem Zabrze (1:2) czy GKS-em Katowice (0:2).

Niebiescy są natomiast ekipą, która do nowej kampanii przygotowywała się w Busko Zdroju. Ruch zaliczył ogólnie cztery spotkania kontrolne, notując w nich cztery porażki. W tym takie dotkliwe jak z Koroną Kielce (0:4) czy Maccabi Tel Awiw (0:5). W próbie generalnej także Rekord Bielsko-Białą okazał się lepszy od chorzowian (3:0).

Odra – Ruch, sytuacja kadrowa

Obie ekipy przystąpią do potyczki po zmianach kadrowych. Do ekipy Radosława Sobolewskiego latem trafili między innymi Maksymilian Banaszewski, Jordan Dominguez czy Adrian Łyszczarz. Wcale nie mniejsze zmiany kadrowe miały miejsce u 14-krotnego mistrza Polski. Ruch zakończył współpracę z Adamem Vlkanovą, Josemą, Juliuszem Letnowskim, Dante Stipicą czy Robertem Dadokiem i Michałem Feliksem. Luki mają wypełnić Martin Turk, Nono, Łukasz Góra czy Szymon Karasińśki.

Odra – Ruch, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo w piątkowym starciu mają gospodarze. Typ na wygraną Odry wynosi 2.50. Remis wyceniono na 3.37. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Ruchu oszacowano na 2.62. Przy okazji meczu Odra – Ruch można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Odra Opole Ruch Chorzów 2.50 3.37 2.62 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lipca 2024 20:31 .

Odra – Ruch, przewidywane składy

Odra: Wójcik – Szrek, Piroch, Żemło, Pikk, Bartosz, Purzycki, Niziołek, Łyszczarz, Nowak, Banaszewski

Ruch: Turk – Lukić, Szymański, Sadlok, Konczkowski, Ventura, Starzyński, Moneta, Kozak, Szczepan, Novothny.

Odra – Ruch, transmisja meczu

Drugie piątkowe spotkanie w ramach pierwszej kolejki Betclic 1 Ligi będzie można zobaczyć w telewizji i w internecie. Dostęp do transmisji będzie dostępny na antenie TVP Sport od godziny 20:30. Mecz będzie także transmitowany na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Ponadto rywalizację można też zobaczyć dzięki aplikacji Betclic.

