Odra – Miedź, typy bukmacherskie

W zupełnie innych miejscach są dzisiaj Odra Opole i Miedź Legnica. Pierwsi skupiają się na walce o ligowy byt, aby nie otwierać nowej areny jako przedstawiciel Betclic 2. Ligi. Z kolei zespół Ireneusza Mamrota rywalizuje o awans do PKO BP Ekstraklasy. Dzisiaj obie ekipy dzieli w tabeli 16 punktów. Legniczanie imponują passą bez porażki. Z kolei ekipa z Opola dąży do tego, aby przerwać serię bez wygranej. Drużyna z Legnicy wygrała w dziewięciu z ostatnich 15 meczów w 1 Lidze, co może dawać do myślenia przed sobotnią potyczką. Mój typ: Miedź wygra.

Odra – Miedź, ostatnie wyniki

Drużyna Jarosława Skrobacza przystąpi do sobotniej potyczki, mając zamiar przerwać serię bez wygranej. Odra ostatnie zwycięstwo zaliczyła w Pucharze Polski, gdy pokonała Podbeskidzie (5:0). W kolejnych czterech występach zespół z Opola zaliczył dwie porażki i dwa remisy. Ostatnio podzielił się punktami z Górnikiem Łęczna (2:2).

Tymczasem ekipa z Legnicy jest już od sześciu spotkań bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki. Miedź może pochwalić się dwoma z rzędu zwycięstwami. W pokonanym polu legniczanie zostawili kolejno Chrobry Głogów (1:0) i Wartę Poznań (4:1). Interesujące jest również to, że Miedź może pochwalić się trzema wygranymi potyczkami z rzędu na obiekcie swoich rywali. Ostatnią porażkę w roli gościa ekipa z Legnicy zaliczyła 4 sierpnia, gdy uległa w Rzeszowie miejscowej Stali (0:1).

Odra – Miedź, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na zwycięstwo Miedzi Legnica kształtuje się w wysokości 2.12. Remis oszacowano na 3.25 i jest najmniej prawdopodobny według analityków bukmacherskich. Z kolei wariant na ewentualną wygraną Odry Opole wyceniono na 3.20. Przy okazji rywalizacji drużyn Jarosława Skrobacza i Ireneusza Mamrota można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL, możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Odra – Miedź, sytuacja kadrowa

Goście przystąpią do rywalizacji najpewniej w swoim najmocniejszym zestawieniu. Miedź może zatem straszyć rywali między innymi takimi graczami jak: Karol Mansfeld czy Florian Hartherz. Pierwszy zdobył w tej kampanii pięć bramek, a drugi ma pięć asyst. Opolanie będą musieli radzić sobie z kolei bez Adriana Łyszczarza.

Odra – Miedź, transmisja meczu

Sobotnie starcie będzie można obejrzeć tylko w internecie. Żadna tradycyjna telewizja nie ma w swojej ramówce transmisji ze spotkania Odra Opole – Miedź Legnica. Mecz będzie do obejrzenia online na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV. Spotkanie można obejrzeć także dzięki usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

