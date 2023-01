Nottingham – Wolves: typy, kursy, zapowiedź (11.01.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Joe Hodge

Nottingham – Wolves to mecz w ramach ćwierćfinału tej edycji EFL Cup. Obie drużyny są blisko naprawdę dobrego wyniku. Kto pokona tę przeszkodę? Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tej środowej konfrontacji – można w niej znaleźć między innymi typ, kursy bukmacherskie, a także wiele innych przydatnych faktów.

City Ground, Nottingham Carabao Cup Nottingham Forest Wolverhampton 2.70 3.25 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 stycznia 2023 14:12 .

Nottingham – Wolves: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że to gracze Nottingham pokonają swoich najbliższych przeciwników. Tutaj atut własnego stadionu może okazać się decydujący. Warto wspomnieć, że zawodnicy Nottingham w pięciu poprzednich meczach u siebie nie zanotowali ani jednej porażki. Gospodarze są niepokonani na swoim stadionie od 16 września poprzedniego roku kalendarzowego. Co prawda Wilki dość solidnie spisują się spotkaniach wjazdowych, ale wydaje nam się, że tutaj lepsi będą jednak piłkarze klubu z City Ground.

Nottingham – Wolves: sytuacja kadrowa

Trener Nottingham nie wystawi takich zawodników, jak Giulian Biancone, Cheikhou Kouyate, Omar Richards, Moussy Niakhate i Jesse Lingard. W szeregach Wilków kontuzjowani są zaś obecnie Pedro Neto, Chiquinho, Sasa Kalajdzić i Boubacar Traore.

Nottingham – Wolves: ostatnie wyniki

Gospodarze grali w sobotę w 1/32 Pucharu Anglii. Piłkarze Nottingham Forest wyraźnie przegrali wyjazdowe spotkanie z Blackpool 1:4 i odpadli z dalszych rozgrywek. W trzech poprzednich spotkaniach zawodnicy tego zespołu zanotowali zwycięstwo, remis i tę porażkę. Tymczasem Wilki pojechały na Anfield Road na spotkanie Pucharu Anglii z Liverpoolem. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2. O tym, kto awansuje do kolejnej rundy w tych rozgrywkach, zdecyduje zatem powtórka – tym razem na stadionie Wolves. Goście w trzech poprzednich spotkaniach zanotowali dwa remisy i porażkę.

Nottingham – Wolves: historia

W tym sezonie Premier League gracze Wolverhampton Wanderers już podejmowali u siebie piłkarzy beniaminka. Ostatecznie Wilki skromnie wygrały 1:0. Jedynego gola zdobył z rzutu karnego Ruben Neves. W pięciu poprzednich meczach tych drużyn Wilki wygrywały aż czterokrotnie. Tylko jeden raz spotkanie zakończyło się po myśli zawodników rywali.

Nottingham – Wolves: kursy bukmacherskie

Internetowi bukmacherzy uważają, że większe szanse na zanotowanie wiktorii mają gracze Nottingham.

Nottingham – Wolves: przewidywane składy

Nottingham: Henderson – Aurier, Worrall, Boly, Lodi – Mangala, Yates, Freuler – Johnson – Awoniyi, Gibbs-White

Wolves: Sa – Semedo, Collins, Kilman, Bueno – Nunes, Neves, Moutinho – Traore, Cunha, Guedes

Nottingham – Wolves: transmisja

Spotkanie Nottingham – Wolves będzie transmitowane na Viaplay. Początek środowego meczu o 20:45.