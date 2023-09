IMAGO Na zdjęciu: Matt Turner

Nottingham Forest Burnley Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 września 2023 20:56 .

Nottingham Forrest – Burnley FC, typy i przewidywania

Jeszcze przed przerwą na mecze reprezentacji mielibyśmy wątpliwości odnośnie tego, który zespół okaże się lepszy w spotkaniu zamykającym piątą kolejkę Premier League. Nottingham wyraźnie poprawiło swoje notowanie pokonaniem Chelsea. Tymczasem Burnley nie spisało się dobrze przeciwko mocnym przeciwnikom. Może w poniedziałek będzie inaczej. Nie przewidujemy jednak takiego scenariusza i wróżymy gospodarzom kolejny komplet punktów.

Nottingham Forrest – Burnley FC, ostatnie wyniki

Poprzednia kolejka była wyjątkowa dla piłkarzy Nottingham. Wygrali oni drugie spotkanie w bieżącej kampanii Premier League. Wcześniej w pokonanym polu zostawili Sheffield United. Tym razem była to Chelsea, która przegrała u siebie 0:1.

Na premierowy komplet punktów czeka wciąż Burnley. Vincent Kompany i spółka rozegrali dotychczas trzy spotkania, czyli jedno mniej od swojego najbliższego przeciwnika. Na obronę beniaminka działa fakt, że dotychczasowi przeciwnicy to: Manchester City, Aston Villa oraz Tottenham.

Nottingham Forrest – Burnley FC, historia

W sezonie 2023/2024 nie musieliśmy długo czekać na bezpośrednią konfrontację tych ekip. Miała ona miejsce w końcówce sierpnia, gdy stawką był awans do 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Minimalnie lepsze było Burnley, które wygrało 1:0 na obiekcie Nottingham.

Nottingham Forrest – Burnley FC, kursy bukmacherskie

Faworytem poniedziałkowego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Nottingham wynosi mniej więcej 2,17, a typ na zwycięstwo Burnley to około 3,25. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3,50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Nottingham Forrest – Burnley FC, przewidywane składy

Nottingham Forest (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Burnley (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Nottingham Forest (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Burnley (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Steve Cooper Vincent Kompany Rezerwowi ▼ 1 Matt Turner

3 Nuno Tavares

8 Cheikhou Kouyate

11 Chris Wood

18 Felipe Monteiro

19 Moussa Niakhate

29 Gonzalo Montiel

41 Brandon Aguilera Hannes Delcroix

Jack Cork 4

Johann Berg Gudmundsson 7

Jay Rodriguez 9

Nathan Redmond 15

Jacob Bruun Larsen 34

Arijanet Muric 49 Nottingham Forest (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Burnley (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Nottingham Forest (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Burnley (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Steve Cooper Vincent Kompany Rezerwowi ▼ 1 Matt Turner

3 Nuno Tavares

8 Cheikhou Kouyate

11 Chris Wood

18 Felipe Monteiro

19 Moussa Niakhate

29 Gonzalo Montiel

41 Brandon Aguilera Hannes Delcroix

Jack Cork 4

Johann Berg Gudmundsson 7

Jay Rodriguez 9

Nathan Redmond 15

Jacob Bruun Larsen 34

Arijanet Muric 49

Nottingham Forrest - Burnley FC, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Nottingham 0% Remis 0% Wygrana Burnley 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Nottingham

Remis

Wygrana Burnley

Nottingham Forrest - Burnley FC, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania w poniedziałek 18 września o 20:45.

Bonus 1560+400 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.