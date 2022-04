Norwich City – Burnley: typy, kursy, zapowiedź (10.04.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Josh Sargent

Norwich City – Burnley to mecz dwóch ostatnich drużyn tabeli angielskiej Premier League. Wbrew pozorom pojedynek ten może okazać się jednym z najlepszych w trakcie tego weekendu. Obie ekipy walczą bowiem o być albo nie być w elicie.

Norwich City – Burnley, typy i przewidywania

Tu naprawdę nie ma już żartów. Oba zespoły grają z nożem na gardle i po prostu nie mogą przegrać. Naszym zdaniem z pojedynku tego zwycięsko wyjdą goście z Burnley, którzy mają większy potencjał piłkarski. Norwich znajduje się w poważnym kryzysie i nie widać tam światełka w tunelu. Nasz typ: wygrana gości.

Norwich City – Burnley, sytuacja kadrowa

Dłuższą listę nieobecnych mają gospodarze. Znajdują się na niej Adam Idah, Ozan Kabak, Andrew Omobamidele i Joshua Sargent. Poza kadrą gości są Johann Gudmundsson, Erik Pieters i Ben Mee.

Norwich City – Burnley, ostatnie wyniki

Piłkarze Norwich są w koszmarnej sytuacji. Zajmują ostatnie miejsce w tabeli i do bezpiecznej lokaty tracą siedem punktów. Do końca sezonu zostało im osiem kolejek, więc mają już tylko matematyczne szanse na pozostanie w elicie. Nieco lepiej – choć nadal słabo – prezentuje się sytuacja Burnley. Zespół ten do bezpiecznej pozycji traci cztery oczka.

Wyniki Kanarków nie napawają optymizmem, bo zespół ten zdobył w ostatnich pięciu meczach tylko punkt, remisując na boisku Brighton and Howe Albion 0:0. By uratować swój sezon Norwich City musi zacząć wygrywać. Jeśli chodzi o ligę, ta sztuka nie udała się tej ekipie od 21 stycznia.

Piłkarze Burnley też są bez formy i przegrali cztery ostatnie mecze Premier League, nie zdobywając w nich nawet jednego gola. Na własnym boisku rozbijali ich kolejno: Leicester (0:2), Chelsea (0:4) i Manchester City (0:2).

Norwich City – Burnley, historia

Zespoły te spotkają się po raz drugi w tym sezonie. Poprzedni mecz tych ekip rozczarował. W październiku w Burnley padł bowiem bezbramkowy remis. Gdy zespoły mierzyły się rok temu na boisku Norwich City górą byli goście (2:0). Gdyby powtórzyli ten wynik, przedłużyliby swoje szanse na utrzymanie.

Norwich City – Burnley, kursy bukmacherów

Norwich City – Burnley, przewidywane składy

Norwich: Krul – Giannoulis, Gibson, Hanley, Byram – Gilmour, Normann, Lees Melou – McLean, Rashica, Pukki

Burnley: Pope – Taylor, Tarkowski, Long, Roberts – Westwood, Lennon, Cork, Brownhill, McNeil – Weghorst

Norwich City – Burnley, transmisja meczu

Niedzielny mecz Norwich City – Burnley rozpocznie się o 15:00 czasu polskiego. Transmisji z tego pojedynku nie zobaczymy na antenie Canal +.

