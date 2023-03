Niemcy – Belgia: typy, kursy, zapowiedź (28.03.2023)

Niemcy - Belgia: typy, kursy, zapowiedź. We wtorek na RheinEnergie Stadion w Kolonii dojdzie do bardzo ciekawego spotkania towarzyskiego, w którym Niemcy zmierzą się z Belgami. Gospodarze nadchodzącego EURO 2024 w sobotę pokonali Peru, a teraz przed nimi kolejne starcie ze znacznie silniejszym europejskim rywalem. Początek meczu o godzinie 20:45.

Niemcy – Belgia, typy i przewidywania

Niemcy nie zwykli przegrywać z Belgami i choć w meczu towarzyskim zawsze trudniej przewidzieć faworyta, to tym razem ponownie wydaje się, że będą nimi nasi zachodni sąsiedzi. Ten pojedynek ma znacznie większą wartość dla drużyny Hansi Flicka, która do nadchodzącego EURO 2024 przygotowuje się tylko w ramach meczów towarzyskich. Dla Belgów z kolei będzie to doskonała okazja, by być może przetestować kilku zawodników, którzy nie dostają szans w meczach eliminacyjnych. Nasz typ: zwycięstwo Niemiec – TAK.

Niemcy – Belgia, sytuacja kadrowa

Kai Havertz i Nico Schlotterbeck wypadli z kadry Niemiec z powodu kontuzji, jednak według medialnych zapowiedzi we wtorek od pierwszej minuty powinniśmy zobaczyć inne gwiazdy niemieckiej drużyny jak Gnabry, Goetze czy Kimmich. Belgię zobaczymy z kolei między innymi bez Courtoisa, a selekcjoner Czerwonych Diabłów być może zdecyduje się na kilka roszad w składzie względem meczu ze Szwecją.

Niemcy – Belgia, ostatnie wyniki

Niemcy w sobotę pewnie ograli Peru 2:0. Był to ich pierwszy mecz rozegrany w ramach przygotowań do zbliżającego się EURO 2024, którego będą gospodarzami. Przypomnijmy, że Niemcy nie wyszli z grupy ubiegłorocznego mundialu w Katarze. Przegrywając z Japonią, remisując z Hiszpanią i wygrywając z Kostaryką zajęli trzecie miejsce.

Belgowie pewnie pokonali Szwecję na rozpoczęcie kwalifikacji do Mistrzostw Europy aż 3:0. Czerwone Diabły jednak podobnie jak ich najbliższy rywal mistrzostwa świata skończyli na fazie grupowej. Belgowie pokonali Kanadyjczyków, ale zremisowali z Chorwatami i przegrali z Marokańczykami.

Niemcy – Belgia, historia

Ostatni raz obie drużyny spotkały się w eliminacjach do EURO 2012. Mecz został rozegrany w październiku 2011 roku i zakończył się wygraną Niemiec 3:1.

Niemcy – Belgia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem spotkania są Niemcy, jednak biorąc pod uwagę, iż jest to mecz towarzyski to trudno przewidzieć zwycięzcę tego pojedynku i z pewnością nie należy odbierać szans Belgom.

Niemcy – Belgia, kto wygra

Niemcy – Belgia, przewidywane składy

Niemcy: Ter Stegen; Wolf, Ginter, Thiaw, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Gotze; Werner, Fullkrug

Belgia: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen. Theate; Onana; Lukebakio, De Bruyne, Carrasco; Trossard, Lukaku

Niemcy – Belgia, transmisja meczu

Towarzyski mecz Niemcy – Belgia nie będzie transmitowany w żadnej polskiej telewizji.

