Newcastle – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (21.08.2022)

Newcastle – Manchester City: typy i kursy na mecz Premier League. W niedzielę na St. James’ Park zmierzą się dwie prawdopodobnie najbogatsze drużyny ligi angielskiej – Newcastle i Manchester City. W ostatnich latach te pojedynki obfitowały w wiele bramek. O tym, czy tak będzie i tym razem przekonamy się w niedzielę.

Newcastle – Manchester City, typy i przewidywania

Blisko rok po przejęciu Newcastle przez Saudyjski Fundusz Inwestycyjny można śmiało powiedzieć, że było to przełomowe dla cieniującego od wielu lat klubu wydarzenie. Dzięki porządnemu zastrzykowi gotówki, który przeznaczono na wiele wzmocnień składu Sroki to obecnie jedna z ciekawszych w Premier League drużyn. Przede wszystkim zamiast kupować od razu gwiazdy sztab skupił się na przeprowadzaniu transferów przemyślanych i zgodnych z koncepcją trenera. Dzięki temu Sroki były jednym z najlepiej punktujących w rundzie wiosennej ubiegłego sezonu zespołów i rozpoczęły sezon od zwycięstwa i remisu.

Manchester City już od pierwszych kolejek rozpoczął marsz po kolejne mistrzostwo Anglii. Obywatele chcą wykorzystać słabą dyspozycję Liverpoolu, który nie zanotował jeszcze zwycięstwa i już na starcie odskoczyć największemu rywalowi. Pewne 2:0 z West Hamem, deklasacja Bournemouth i dopiero w 3. kolejce czeka ich bardziej wymagające starcie. W ubiegłym sezonie nie dali na Etihad szans Newcastle. Sroki dojrzały nieco piłkarsko od tamtej pory, dlatego mogą postawić teraz nieco większy opór. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Newcastle – Manchester City, sytuacja kadrowa

Spory problem z zestawieniem wyjściowego składu może mieć trener Eddie Howe. Z kadry wypadł mu kontuzjowany Jonjo Shelvey, a wątpliwy jest również występ zmagających się z urazami: Fernandeza, Kraftha, Lewisa, Targetta i Frasera. Jeśli żaden z nich nie byłby zdolny do gry, byłby to spory problem.

Kilka braków jest także po stronie gości. Pep Guardiola będzie musiał poradzić sobie bez kontuzjowanego Aymerica Laporte, a także zawieszonego od dawna Benjamina Mendy’ego. Niepewny jest również występ Kalvina Phillipsa, a także Cole’a Palmera. Obaj zmagają się z urazami.

Newcastle – Manchester City, ostatnie wyniki

Obywatele weszli w sezon ligowy jak na mistrzów Anglii przystało. Na inaugurację wygrali 2:0 z West Hamem na wyjeździe, a w poprzedniej kolejce nie dali szans Bournemouth, wygrywając pewnie 4:0. Wrażenie robi nie tylko siła ofensywy The Citizens, ale także jakość ich defensywy. Laporte’a udanie w wyjściowym składzie zastępuje Nathan Ake.

Sroki w poprzedniej kolejce zremisowały bezbramkowo z Brighton, choć to bardziej rywale mogą mówić o straconych punktach. Goście wyraźnie byli stroną słabszą i przez większość meczu skutecznie się bronili. Zdecydowanie lepiej Newcastle prezentował się w 1. kolejce. Wówczas bez problemów udało się pokonać Nottingham Forest 2:0.

Newcastle – Manchester City, historia

W ubiegłym sezonie Manchester City zmiażdżył Newcastle dwukrotnie. Bilans bramkowy 9:0 najlepiej to obrazuje. Patrząc nieco szerzej, w ostatnich latach The Citizens regularnie wygrywali ze Srokami. Pięć poprzednich spotkań to pięć zwycięstw Manchesteru City. Ostatni raz rywal jakiekolwiek punkty w starciu z piłkarzami Guardioli zanotował w 2019 roku. Wówczas w 14 kolejce udało się zremisować na St. James’ Park 2:2.

Newcastle – Manchester City, kursy bukmacherskie

Mało to, w tym także polscy bukmacherzy dają Newcastle jakiekolwiek szanse w niedzielnym meczu. Manchester City jest murowanym faworytem, co potwierdzają niskie kursy na ich zwycięstwo – ok. 1.40. Stawiając na wygraną gospodarzy możemy spodziewać się linii aż 8.70. Remis to między 4.90, a 5.25. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 1554 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Newcastle – Manchester City, przewidywane składy

Newcastle: Pope – Trippier, Schar, Botman, Burn – Willock, Bruno Guimaraes, Joelinton – Almiron, Wilson, Saint-Maximin

Manchester City: Ederson – Walker, Dias, Ake, Joao Cancelo – De Bruyne, Rodri, Gundogan

Newcastle – Manchester City, transmisja

Spotkanie Newcastle z Manchesterem City transmitowane będzie na antenie CANAL+Sport, a także Viaplay. Początek w niedzielę 21 sierpnia o godzinie 17:30.

