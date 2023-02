Newcastle – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (18.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Joelinton

Newcastle – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź. Sobotni mecz 24. kolejki Premier League pomiędzy Newcastle i Liverpoolem to jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań tej serii gier. Sroki walczą o najlepszą czwórkę i występ w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, z kolei The Reds wciąż wierzą, że mimo nienajlepszej kampanii są w stanie doskoczyć do czołówki. Początek meczu o godzinie 18:30.

Newcastle – Liverpool, typy i przewidywania

Trudno wskazać zdecydowanego faworyta tego spotkania, co potwierdzają również kursy bukmacherskie. Newcastle przystąpi do tego spotkania po dwóch remisach z rzędu, z kolei Liverpool po wygranej z Evertonem, jednak The Reds wcześniej przegrali dwa mecze z rzędu. Obie drużyny mają też swoje problemy kadrowe przed tym spotkaniem. Z uwagi na stawkę tego spotkania spodziewamy się, że żadnej z drużyn nie zadowoli podział punktów i będziemy świadkami otwartego pojedynku z kilkoma bramkami. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Newcastle – Liverpool, sytuacja kadrowa

Obie drużyny mają sporo problemów kadrowych. W Newcastle na pewno nie zobaczymy Manquillo, Targetta, Kraftha, Willocka oraz Guimaraesa. Ponadto pod znakiem zapytania stoją występy Wilsona i Almirona. Jurgen Klopp z kolei do dyspozycji nie ma Thiago, Luisa Diaza, Arthura i Konate.

Newcastle – Liverpool, ostatnie wyniki

Newcastle przed tygodniem tylko zremisowało z Bournemouth, a wcześniej podzieliło się punktami z West Ham United. Pod koniec stycznia Sroki rozegrały dwa mecze z Southampton w Pucharze Ligi, które zakończyły się ich zwycięstwami i awansem do finału. W Premier League jednak ostatni raz wygrali ponad miesiąc temu z Fulham, od tego momentu notując trzy remisy z rzędu.

Liverpool przed tygodniem ograł Everton w derbach. Wcześniej The Reds zanotowali dwie porażki z rzędu w meczach z Wolves oraz Brighton. Ekipa Jurgena Kloppa wygrała zaledwie dwa z ostatnich ośmiu spotkań biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, a aż cztery z nich przegrała. W Premier League zajmuje dopiero dziewiąte miejsce.

Newcastle – Liverpool, historia

Obie drużyny spotkały się w tym sezonie w ramach 5. kolejki na Anfield Road. Spotkanie zakończyło się wygraną gospodarzy 2:1. Liverpool notuje serię trzech wygranych z rzędu w pojedynkach z Newcastle, a co warte podkreślenia Sroki nie pokonały The Reds od 2015 roku i wygranej 2:0 w Premier League.

Newcastle – Liverpool, kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie są bardzo wyrównane. Na zwycięstwo Newcastle oscylują wokół 2,55, z kolei na wygraną Liverpool wynoszą około 2,75. Zdaniem bukmacherów najmniej prawdopodobnym wynikiem jest remis, a kursy na takie rozstrzygnięcie wynoszą około 3,50. Przy tej okazji zachęcamy również do odebrania bonusu powitalnego Superbet z kodem GOAL.

Newcastle – Liverpool, kto wygra

Newcastle – Liverpool, przewidywane składy

Newcastle: Pope, Trippier, Schar, Botman, Burn, Almiron, Longstaff, Joelinton, Gordon, Isak, Saint-Maximin.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson, Henderson, Fabinho, Bajcetic, Salah, Gakpo, Nunez.

Newcastle – Liverpool, transmisja meczu

Transmisja “na żywo” z tego spotkania będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport 2. Mecz będzie dostępny również online na platformie Viaplay.pl. My z kolei zachęcamy do obejrzenia tego pojedynku w usłudze CANAL+ Online. Standardowy abonament z dostępem do kanałów CANAL+ kosztuje 49 zł miesięcznie, jednak korzystając z naszej promocji przez pierwsze trzy miesiące zapłacicie tylko 39 zł miesięcznie oszczędzając 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

