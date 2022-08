Napoli – Lecce: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

W Serie A odbędzie się spotkanie Napoli – Lecce. Zdecydowanymi faworytami są gospodarze. Czy ekipa z Neapolu stanie tutaj na wysokości zadania? Zapraszamy do przeczytania naszej zapowiedzi, w której można znaleźć między innymi typy, kursy bukmacherskie oraz informację o transmisji.

Napoli – Lecce: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że gospodarze nie będą mieli większych problemów z zanotowaniem zwycięstwa w tym spotkaniu. Gracze z Neapolu najlepiej z całej stawki rozpoczęli ten sezon. Co prawda dużo drużyn ma siedem punktów po trzech kolejkach, ale to gospodarze mogą pochwalić się najlepszym bilansem bramkowym. Rywale są zdecydowanie niżej w ligowej tabeli. Jak na razie piłkarze beniaminka jeszcze nie zanotowali ani jednego zwycięstwa na krajowym podwórku.

Napoli – Lecce: sytuacja kadrowa

W szeregach klubu z Neapolu kontuzjowany jest tylko Diego Demme. W drużynie gości kłopoty zdrowotne mają natomiast Kastriot Dermaku oraz Yildirim Cetin.

Napoli – Lecce: ostatnie wyniki

Kibice Napoli nie mogą narzekać na wyniki swoich ulubieńców w pierwszych trzech kolejkach nowego sezonu. Na inaugurację zawodnicy tego zespołu pewnie wygrali na wyjeździe z Veroną 5:2. Potem wysoko pokonali u siebie Monzę 4:0. W ostatnim spotkaniu Napoli rywalizowało na wyjeździe (we Florencji). Ostatecznie to spotkanie zakończyło się remisem 0:0. Nieco ponad godzinę grał Piotr Zieliński. Piłkarze beniaminka wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo. W dwóch pierwszych kolejkach goście nie zdobyli ani jednego punktu. Lepiej było ostatnio. Wtedy to piłkarze Lecce zremisowali u siebie z Empoli 1:1.

Napoli – Lecce: historia

Ostatnio te drużyny grały ze sobą w kampanii 2019/20. Na stadionie Lecce gospodarze przegrali 1:4. W rundzie rewanżowej gracze Napoli nie wykorzystali atutu swojego stadionu. Gracze Lecce sensacyjnie wygrali 3:2. Finalnie jednak i tak zajęli 18. miejsce i spadli do niższej klasy rozgrywkowej. W sześciu poprzednich meczach pomiędzy tymi drużynami nie było ani jednego remisu.

Napoli – Lecce: kursy bukmacherskie

Zdecydowanymi faworytami tego spotkania są gracze z Neapolu (np. kurs 1,28 w Fortunie).

Napoli – Lecce: przewidywane składy

Napoli: Meret – Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui – Anguissa, Lobotka – Politano, Raspadori, Kwaracchelia – Osimhen

Lecce: Falcone – Gendrey, Baschirotto, Pongracić, Gallo – Bistrović, Hjulmand, Gonzalez – Strefezza, Ceesay, Di Francesco

Napoli – Lecce: transmisja

Mecz Napoli – Lecce będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 3 (początek spotkania o 20:45).