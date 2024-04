SSC Napoli – Frosinone Calcio: typy i kursy na mecz Serie A. Piotr Zieliński trafi do siatki w drugim starciu z rzędu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadio Diego Armando Maradona już w najbliższą niedzielę, 14 kwietnia o godzinie 12:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

SSC Napoli Frosinone Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 kwietnia 2024 10:42 .

SSC Napoli – Frosinone Calcio, typy i przewidywania

Napoli, które walczy o awans do przyszłej edycji europejskich pucharów, w następnej ligowej kolejce zmierzy się z Frosinone Calcio. Beniaminek Serie A jest na drugim biegunie – obecnie zajmuje 18. pozycję w tabeli i traci punkt do bezpiecznego miejsca. Czy Francesco Calzona ponownie od pierwszej minuty postawi na Piotra Zielińskiego? Reprezentant Polski ostatnio odpłacił się trenerowi za zaufanie poprzez strzelenie pięknego gola.

Gospodarze są zdecydowanym faworytem. Kto może zostać bohaterem Napoli? Moim zdaniem goście powinni obawiać się pewnego nigeryjskiego napastnika. Mój typ: bramka Victora Osimhena.

SSC Napoli – Frosinone Calcio, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia SSC Napoli Zawodnik Powrót Mathí­as Olivera Uraz mięśnia Niepewny Cyril Ngonge Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Frosinone Zawodnik Powrót Sergio Kalaj Uraz więzadła Nieznany Anthony Oyono Uraz uda Nieznany Abdou Harroui Uraz uda Niepewny

SSC Napoli – Frosinone Calcio, ostatnie wyniki

Podopieczni Francesco Calzony w ostatniej kolejce Serie A wygrali na wyjeździe 4:2 z Monzą, a wcześniej przegrali u siebie 0:3 z Atalantą Bergamo. Zespół prowadzony przez Eusebio Di Francesco w tym samym czasie na własnym stadionie bezbramkowo zremisował z Bolonią i w delegacji podzielił się punktami z Genoą (1:1).

SSC Napoli – Frosinone Calcio, historia

Pięć poprzednich spotkań między tymi zespołami to aż cztery zwycięstwa Napoli i tylko jeden triumf Frosinone Calcio. Warto dodać, że beniaminek sensacyjnie wygrał w ostatnim pojedynku obu drużyn (4:0 w 1/8 finału Pucharu Włoch).

SSC Napoli – Frosinone Calcio, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu na Stadio Diego Armando Maradona są gospodarze. Kurs na wygraną Napoli wynosi około 1.35, a typ na zwycięstwo Frosinone Calcio to mniej więcej 8.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 5.50. To spotkanie można obstawić u bukmachera ComeOn. Z naszym kodem bonusowym do ComeOn będziesz mógł postawić zakład bez ryzyka na to spotkanie.

SSC Napoli – Frosinone Calcio, przewidywane składy

SSC Napoli Francesco Calzona 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Frosinone Eusebio Di Francesco SSC Napoli Francesco Calzona 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Frosinone Eusebio Di Francesco Rezerwowi ▼ 3 Natan Souza 8 Hamed Junior Traorè 14 Nikita Contini 18 Giovanni Pablo Simeone 24 Jens Cajuste 29 Jesper Lindstrøm 30 Pasquale Mazzocchi 32 Leander Dendoncker 55 Leo Østigard 81 Giacomo Raspadori 95 Pierluigi Gollini 1 Pierluigi Frattali 3 Riccardo Marchizza 7 Jaime Baez 8 Demba Seck 9 Kaio Jorge 11 Marvin Cuni 14 Francesco Gelli 16 Luca Garritano 17 Giorgi Kvernadze 27 Arijon Ibrahimovic 29 Farès Ghedjemis 30 Ilario Monterisi 31 Michele Cerofolini 32 Emanuele Valeri 33 Kevin Bonifazi 47 Mateus Lusuardi

SSC Napoli – Frosinone Calcio, kto wygra?

SSC Napoli – Frosinone Calcio, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Eleven Sports 1 oraz Eleven Sports 1. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Stadio Diego Armando Maradona już w najbliższą niedzielę, 14 kwietnia o godzinie 12:30.

