Motor Lublin – Zagłębie Sosnowiec: typy, kursy, zapowiedź (21.07.2023)

Motor Lublin - Zagłębie Sosnowiec: typy, kursy, zapowiedź na spotkanie Fortuna 1 ligi (20.07.2023). Przed nami bardzo ciekawe spotkanie beniaminka ligi ze starym ligowym wyjadaczem. Początek starcia już w piątek (21 lipca) o godzinie 20:30. Pojedynek obejrzeć będzie można na platformie Polsat Box Go oraz w Polsacie Sport.

PressFocus Na zdjęciu: Zagłębie Sosnowiec

Motor Lublin Zagłębie Sosnowiec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 lipca 2023 22:54 .

Motor Lublin – Zagłębie Sosnowiec: przewidywania

Przed nami pierwszy mecz nowego sezonu w wykonaniu tych ekip. Na stadionie w Lublinie miejscowy Motor podejmie ligowego wyjadacza, czyli Zagłębie Sosnowiec. Wszystko jednak wskazuje, że przed beniaminkiem bardzo trudne zadanie. Podopieczni Goncalo Feio mają za sobą intensywne przygotowania, ale okraszone były one również licznymi aferami. Z kolei Zagłębie w letniej przerwie bardzo aktywnie działało na rynku transferowym, ściągając do klubu m.in. Kamila Bilińskiego i Joela Valencię. Niezależnie od końcowego wyniku nasz typ na to spotkanie: powyżej 1,5 bramki.

Motor Lublin – Zagłębie Sosnowiec: sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa w obu zespołach jest dobra. Być może nawet bardzo dobra. Zarówno Motor, jak i Zagłębie nie zgłaszają urazów swoich piłkarzy.

Motor Lublin – Zagłębie Sosnowiec: ostatnie wyniki

Przed rozpoczęciem sezonu oba zespoły rozegrały serię kilku meczów sparingowych. Motor przygotowując się do startu Fortuna 1. ligi zremisował trzy spotkania. Były to mecze z Jagiellonią Białystok (1:1), Koroną Kielce (0:0 i 1:1). Do tego doszło także zwycięstwo nad Zorią Ługańsk 3:1.

Z kolei Zagłębie Sosnowiec pięciokrotnie wybiegało na murawę. Były to mecze przeciwko m.in ekipie Radomiaka Radom i Wiśle Kraków. Ten pierwszy udało się wygrać, zaś w drugim starciu padł remis 0:0.

Motor Lublin – Zagłębie Sosnowiec: historia

Będzie to pierwsze spotkanie w historii pomiędzy tymi ekipami.

Motor Lublin – Zagłębie Sosnowiec: kursy bukmacherskie

Różnica w kursach na obie drużyny jest stosunkowo niewielka. Niemniej bukmacherzy upatrują jednak większego faworyta w ekipie Motoru Lublin. Kurs na zwycięstwo Zagłębia Sosnowiec wynosi około 3.00, zaś na wygraną gospodarzy mniej więcej 2.45. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.35. Mecz warto obstawiać na STS. Skorzystajcie z kodu promocyjnego oferowanego przez bukmachera. Aby uzyskać do niego dostęp, użyjcie naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Motor Lublin – Zagłębie Sosnowiec: kto wygra?

Motor Lublin – Zagłębie Sosnowiec: transmisja meczu

Początek starcia Motoru Lublin z Zagłębiem Sosnowiec już w piątek (21 lipca) o godzinie 20:30. Pojedynek obejrzeć będzie można na platformie Polsat Box Go oraz w Polsacie Sport.

