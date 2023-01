PressFocus Na zdjęciu: Inter Mediolan

Monza – Inter Mediolan: typy i kursy na mecz Serie A. Czy podbudowani zwycięstwem nad Napoli podopieczni Simone Inzaghiego z łatwością poradzą sobie z pobliską Monzą? Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania. Początek starcia w sobotę 7 stycznia o godzinie 20:45.

Monza – Inter Mediolan, typy i przewidywania

W najbliższą sobotę dojdzie do derbów Lombardii. W 16. kolejce Serie A położona kilkanaście kilometrów od Mediolanu drużyna Monzy podejmie Inter. „Nerazzurri” są zbudowani ostatnią wygraną z Napoli, dzięki której wciąż mogą marzyć o mistrzostwie Włoch. Inter Mediolan, który w tym momencie traci osiem punktów do lidera, jest zdecydowanym faworytem spotkania na Stadio Brianteo. Monza sprawi niespodziankę?

Edin Dżeko zdobył cztery gole w ostatnich trzech meczach Serie A. Czy Bośniak podtrzyma znakomitą passę strzelecką? Nasz typ: bramka Edina Dżeko.

Monza – Inter Mediolan, sytuacja kadrowa

W obu zespołach nie ma zbyt wielu urazów. W obozie Monzy zabraknie Stefano Sensiego, który co ciekawe, jest wypożyczony do beniaminka Serie A właśnie z Interu Mediolan. Jeśli chodzi o „Nerazzurrich”, to kontuzjowani są Macelo Brozović oraz Dalbert.

Monza – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

Monza w trzech ostatnich meczach w ramach Serie A zremisowała z Fiorentiną (1:1), zwyciężyła nad Salernitaną (3:0) i przegrała z Lazio Rzym (0:1). Inter Mediolan w tym samym czasie może pochwalić się trzema wygranymi – z Napoli (1:0), Atalantą Bergamo (3:2) oraz Bolonią (6:1).

Monza – Inter Mediolan, historia

Monza tylko raz w całej historii mierzyła się z Interem Mediolan. Miało to miejsce 13 listopada 2020 roku. Spotkanie towarzyskie zakończyło się wynikiem 1:0 dla „Nerazzurrich”, a do siatki trafił Franco Carboni.

Monza – Inter Mediolan, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem meczu na Stadio Brianteo są goście. Kurs na wygraną Interu Mediolan wynosi około 1.60, a typ na zwycięstwo Monzy to mniej więcej 5.60. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.40. Jeżeli macie zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to warto skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Monza – Inter Mediolan, przewidywane składy

Monza – Inter Mediolan, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Eleven Sports 2, a także na stronach STS, Fortuna, Superbet i Betclic. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Możecie zarejestrować konto za pośrednictwem naszego portalu i wykupić pakiet z kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium za 64 zł miesięcznie. Początek meczu na Stadio Brianteo w sobotę 7 stycznia o godzinie 20:45.

